Соратника Медведчука політтехнолога Погребинського підозрюють у держзраді, - СБУ. ФОТОрепортаж
Політтехнологу Віктору Погребинському заочно повідомлено про підозру в державній зраді.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Так, було проведено висновок комплексної судової психолого-лінгвістичної експертизи, яка проаналізувала масив доказів, зібраний співробітниками Служби безпеки. Згідно з висновком, висловлювання та діяльність політтехнолога були спрямовані на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності України.
"Зокрема, в результаті обшуків співробітники СБУ вилучили речі та документи, що підтверджують його зв’язки з рф. Серед них - аналітичні матеріали щодо проведення "денацифікації та демілітаризації України". Наразі здійснюється комплекс заходів щодо підтвердження можливого використання цих та інших матеріалів під час планування повномасштабного вторгнення рф в Україну.
Встановлено, що фігурант був пов'язаний зі співробітниками спецслужб країни-агресора, які діяли в Україні під прикриттям дипломатичних посад", - йдеться в повідомленні.
Підозрюваний часто брав участь у пропагандистських програмах на російському телебаченні та очолював групу політтехнологів і політичних експертів, які систематично:
- готували аналітичні записки щодо суспільно-політичної обстановки в Україні;
надавали пропозиції для посилення російського впливу в суспільстві.
Наразі йому заочно оголошено про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Проводиться комплекс процесуальних заходів для притягнення цієї особи до відповідальності.
Столична прокуратура опублікувала фото підозрюваного, на якому можна впізнати Михайла Погребинського.
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Є думка, що більшість ФСБ-шників після публікації їхніх даних втратять роботу, що б це для них не означало. https://t.me/nuts_roses/1114 https://t.me/nuts_roses/1114
https://www.oprichniki.org/
у нас покарання за дії,а не "мислепрєступлєнія"...
Хоча ,звичайно,Погребиський БЕЗ ВАРІАНТІВ запроданець... ,ТАк,завербований ФСБ ,але що треба ще довести...
"Зокрема, в результаті обшуків співробітники СБУ вилучили речі та документи, що підтверджують його зв'язки з рф. Серед них - аналітичні матеріали щодо проведення "денацифікації та демілітаризації України". Наразі здійснюється комплекс заходів щодо підтвердження можливого використання цих та інших матеріалів під час планування повномасштабного вторгнення рф в Україну .
"аналітичні матеріали" -недостатньо для Статті в суді..
А от переслідують патріотів вони ще цинічніше плюючи на закони.
Ексначальника внутрішньої безпеки СБУ Наумова досі не оголосили в розшук, хоча понад 2 місяці відомо про його місцезнаходження, - агент НАБУ Шевченко.
"Як вже відомо, екс-генерал СБУ Наумов (той самий близький друг і гаманець Баканова) задовго до вторгнення продавав росіянам таємну інформацію.
Джерело:
Краще б зайнялися ЛІКВІДАЦІЄЮХерсонськЗапорізьских зрадників
Незабаром можна чекати на "тєлє-покаяння" Погребінського в тому, що то його "праклятьіє папєрєднікі" змусили робити зраду.
така проукраїнська людина, соратник медведчука, а виявляється - зрадник!
Чи не так ?
КУма Порошенко...
ЩОСЬ БУЛО ІНАКШЕ ?
Всіх не розстріляєш...
АЛЕ.
Давно мала би бути стаття у КК з конкретизацією осіб,до яких має ОКРЕМО застосовуватись ця стаття з винятково жорстким покаранням...Аж до розстрілу (рішенням трибуналу у військовий час)..
до всіх,хто приймав присягу, і "публічних осіб"(включно з політтехнологами)
А здесь начали подозревать.