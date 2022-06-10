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Соратника Медведчука політтехнолога Погребинського підозрюють у держзраді, - СБУ. ФОТОрепортаж

Політтехнологу Віктору Погребинському заочно повідомлено про підозру в державній зраді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

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Так, було проведено висновок комплексної судової психолого-лінгвістичної експертизи, яка проаналізувала масив доказів, зібраний співробітниками Служби безпеки. Згідно з висновком, висловлювання та діяльність політтехнолога були спрямовані на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності України.

"Зокрема, в результаті обшуків співробітники СБУ вилучили речі та документи, що підтверджують його зв’язки з рф. Серед них - аналітичні матеріали щодо проведення "денацифікації та демілітаризації України". Наразі здійснюється комплекс заходів щодо підтвердження можливого використання цих та інших матеріалів під час планування повномасштабного вторгнення рф в Україну.

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Встановлено, що фігурант був пов'язаний зі співробітниками спецслужб країни-агресора, які діяли в Україні під прикриттям дипломатичних посад", - йдеться в повідомленні.

Підозрюваний часто брав участь у пропагандистських програмах на російському телебаченні та очолював групу політтехнологів і політичних експертів, які систематично:

- готували аналітичні записки щодо суспільно-політичної обстановки в Україні;
надавали пропозиції для посилення російського впливу в суспільстві.

Наразі йому заочно оголошено про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Проводиться комплекс процесуальних заходів для притягнення цієї особи до відповідальності.

Столична прокуратура опублікувала фото підозрюваного, на якому можна впізнати Михайла Погребинського.

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Соратника Медведчука політтехнолога Погребинського підозрюють у держзраді, - СБУ 01Соратника Медведчука політтехнолога Погребинського підозрюють у держзраді, - СБУ 02
Соратника Медведчука політтехнолога Погребинського підозрюють у держзраді, - СБУ 03
Соратника Медведчука політтехнолога Погребинського підозрюють у держзраді, - СБУ 04
Соратника Медведчука політтехнолога Погребинського підозрюють у держзраді, - СБУ 05

Автор: 

Медведчук Віктор (1707) Погребинський (7) пропаганда (2801) СБУ (12812) державна зрада (1685)


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Топ коментарі
+50
Випустили з країни, а тепер підозрюють...
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10.06.2022 10:28
+35
ага он уже как 2 месяца ту ту к сестре в Австрию вылетел тут на Цензоре были фотки даже прощальные .. ОН УЛЕТЕЛ --НО ОБЕЩАЛ.... НЕ ВОЗВРАЩАТСЯ...
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10.06.2022 10:28
+29
афігеть! тільки підозрюють?
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10.06.2022 10:26
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афігеть! тільки підозрюють?
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10.06.2022 10:26 Відповісти
ага он уже как 2 месяца ту ту к сестре в Австрию вылетел тут на Цензоре были фотки даже прощальные .. ОН УЛЕТЕЛ --НО ОБЕЩАЛ.... НЕ ВОЗВРАЩАТСЯ...
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10.06.2022 10:28 Відповісти
Проснулися? А, що про це ніхто не знав , не бачив, не чув цього ворога, а скільки таких є і на волі??? А хто його прикривав, "кришував", відпустив за кордон ? А, що ж зараз каже, що бреше, як оправдовується, чи його ніхто і не питає, що і дальше покриває ворогів? ОП, ДБР,СБУ , патріоти , де ВИ і чи є Ви там?ВІЙНА ж...!
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10.06.2022 10:51 Відповісти
Україна - країна для українофобів.
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10.06.2022 11:47 Відповісти
А не ця ж продажна, нікчемна і тупорила кантора(СБУ), на початку квітня завбачливо відпустила ту смердючу швабру-погребинського з країни коли нібито затримала у справі покидька-медведчука?
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10.06.2022 12:23 Відповісти
Випустили з країни, а тепер підозрюють...
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10.06.2022 10:28 Відповісти
У ЗЕдегиниратов все через одно место.
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10.06.2022 10:31 Відповісти
Чому це через одне місце? Вони вправно працюють в інтересах кремля
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10.06.2022 10:38 Відповісти
Тут наші українські фахівці зі специфічним почуттям гумору та обов'язку постаралися і створили сайт з даним діючих співробітників ФСБ, окупантів, військових злочинців. Всі відомості актуальні.

Є думка, що більшість ФСБ-шників після публікації їхніх даних втратять роботу, що б це для них не означало. https://t.me/nuts_roses/1114 https://t.me/nuts_roses/1114

https://www.oprichniki.org/
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10.06.2022 10:59 Відповісти
Україна не Мордор.

у нас покарання за дії,а не "мислепрєступлєнія"...

Хоча ,звичайно,Погребиський БЕЗ ВАРІАНТІВ запроданець... ,ТАк,завербований ФСБ ,але що треба ще довести...

"Зокрема, в результаті обшуків співробітники СБУ вилучили речі та документи, що підтверджують його зв'язки з рф. Серед них - аналітичні матеріали щодо проведення "денацифікації та демілітаризації України". Наразі здійснюється комплекс заходів щодо підтвердження можливого використання цих та інших матеріалів під час планування повномасштабного вторгнення рф в Україну .

"аналітичні матеріали" -недостатньо для Статті в суді..
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10.06.2022 11:03 Відповісти
Цей "Не Мордор" у зеленої влади та її сектантів розповсюджується тільки на ворогів України.
А от переслідують патріотів вони ще цинічніше плюючи на закони.
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10.06.2022 15:16 Відповісти
Цю погань чому покриває Венедиктова?

Ексначальника внутрішньої безпеки СБУ Наумова досі не оголосили в розшук, хоча понад 2 місяці відомо про його місцезнаходження, - агент НАБУ Шевченко.

"Як вже відомо, екс-генерал СБУ Наумов (той самий близький друг і гаманець Баканова) задовго до вторгнення продавав росіянам таємну інформацію.

Джерело:
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10.06.2022 15:50 Відповісти
А кто Мертветчука в большую политику за уши притянул?
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10.06.2022 11:20 Відповісти
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10.06.2022 15:01 Відповісти
А чого, цілком безпечно в Києві "розслідують..
Краще б зайнялися ЛІКВІДАЦІЄЮХерсонськЗапорізьских зрадників
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10.06.2022 11:23 Відповісти
Погребинский - не "соратник", а подельник.
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10.06.2022 12:02 Відповісти
І візьміть нас у ЄС
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10.06.2022 14:29 Відповісти
казалось бы так неожиданно кто бы мог подумать а сразу и не скажешь
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10.06.2022 10:29 Відповісти
Так його ще в лютому на допити викликали... Але не затримали і навіть домашній арешт не дали і воно в Австрію звалило!
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10.06.2022 10:30 Відповісти
Ух ти. Майже схватили ,щоб вручити підозру коли той тікав з країни 2 місяці тому. Блазні.
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10.06.2022 10:32 Відповісти
Цікаво, а як себе почувають ті, хто його випустив попри те, що країна знала, чим він займається? І не лише його. Тоді випустили і портного з сином, і шуфричів, і суркісів з готівковим баблом. І це вже війна йшла повним ходом.
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10.06.2022 10:32 Відповісти
Не хвилюйтесь, вони дуже добре почуваються. Витрачають купу грошей, яка зненацька в них з'явилася.
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10.06.2022 11:27 Відповісти
Але якщо він вигадає якісь покази проти Порошенка, то можуть і медаль дати...
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10.06.2022 10:33 Відповісти
Посадить на хер и забыть
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10.06.2022 10:35 Відповісти
Серйозно?
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10.06.2022 10:35 Відповісти
"Погребинського підозрюють у держзраді"
Незабаром можна чекати на "тєлє-покаяння" Погребінського в тому, що то його "праклятьіє папєрєднікі" змусили робити зраду.
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10.06.2022 10:36 Відповісти
кто бы сомневался
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10.06.2022 10:38 Відповісти
хто б міг подумати!
така проукраїнська людина, соратник медведчука, а виявляється - зрадник!
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10.06.2022 10:40 Відповісти
По-моему он видал всю эту суету в гробу.
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10.06.2022 10:41 Відповісти
а мысль хорошая ))) чтоб именно в полном смысле последнего слова !!!)))
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10.06.2022 11:06 Відповісти
Але ж його влада випустила з країни.
Чи не так ?
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10.06.2022 10:42 Відповісти
Я його вже так років з 8 підозрюю в зраді,так як і сівковича і всю ригівську банду і безліч козлів у ВР, прокуратурі,сбу,меріях,судах і взагалі у владі...Як всю цю нечисть вичистити уяви не маю.Здається ні рук,ні часу на це не вистачить.Крім того, треба ще буде чистити тих,хто буде займатись цією корисною справою.
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10.06.2022 10:42 Відповісти
Цей підор патлатий давно вже харчується з рюзьке мусорки...але чомусь СБУ дотепер не бачило цього покидька. А скільки ще таких козлив пасеться в Україні... Слава України та Польщі та Англії та США !!! Смерть москві та москалям !!!
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10.06.2022 10:42 Відповісти
А как там Шуфрич, например, у него по высказываниям все в порядке ? кеды не жмут ?
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10.06.2022 10:44 Відповісти
Все, кому дают спокойно уехать, а потом объявляют им пидозру, очевидно имеют что сказать и про теперешнюю власть.
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10.06.2022 10:46 Відповісти
Згадаймо ІМПОТЕНТНОГО Мінстеця ...

КУма Порошенко...

ЩОСЬ БУЛО ІНАКШЕ ?
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10.06.2022 11:04 Відповісти
где мураев?
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10.06.2022 10:52 Відповісти
СБУ проснулась? Раніше тільки бізнес кошмарили, зрадники були не цікаві.
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10.06.2022 10:56 Відповісти
Надеюсь хоть в зоне его постригут на лысо.
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10.06.2022 10:58 Відповісти
Этому выродку давно надо было бы заткнуть рот, но по всей видимости "наша" власть дала возможность выехать уроду за кордон ( кстати он не один такой), И тут же доблестная СБУ, руководимая из мордора объявила ему подозрение, С такой работой этой доблестной структуры(СБУ) все мерзавцы будут за бугром а власть будет рапортовать как она с потом в подмышках усердно борется с колаборантами!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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10.06.2022 10:59 Відповісти
"схильних до зради" в будь-якому населенні -10 відсотків..

Всіх не розстріляєш...

АЛЕ.

Давно мала би бути стаття у КК з конкретизацією осіб,до яких має ОКРЕМО застосовуватись ця стаття з винятково жорстким покаранням...Аж до розстрілу (рішенням трибуналу у військовий час)..

до всіх,хто приймав присягу, і "публічних осіб"(включно з політтехнологами)
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10.06.2022 11:08 Відповісти
а головне: дуже вчасно!
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10.06.2022 11:04 Відповісти
Ах, какая неожиданность: Погребинский -- предатель. А то в течение 10 лет этого не было видно-ясно-понятно...
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10.06.2022 11:05 Відповісти
до того був погрємушкіним
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10.06.2022 11:14 Відповісти
Страна чудес - сначала задержали и просто отпустили,потом подозрение и розыск и все это во время войны...сюр
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10.06.2022 11:12 Відповісти
дуже своечасно....коли встиг утекти....
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10.06.2022 11:27 Відповісти
А як зараз не вистачає Червоненка...
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10.06.2022 11:31 Відповісти
Позно всрались.Вся эта прокацапская шобла уже заграницей.
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10.06.2022 11:34 Відповісти
Мразота
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10.06.2022 11:41 Відповісти
Очнулася СБУ! Цей негідник все життя гадив Україні і працював на рашу. Тільки сліпий і глухий цього не бачили і не чули.
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10.06.2022 11:45 Відповісти
Etot podlets bil 5 kolonnoj Moskvi v Ukraine. Eta tvar kushaja Ukrainskij xleb postojanno uchastvoval na peredachax qandona solovjova i ni razu nichego dobrogo i xoroshego pro svoju rodinu Ukrainu ne skazal. Da budut oni s Putinim prokljati na veki. AMIN.
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10.06.2022 11:49 Відповісти
В Израиле его бы уже несколько раз ликвидировали.
А здесь начали подозревать.
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10.06.2022 11:55 Відповісти
До3,14зделся...
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10.06.2022 12:23 Відповісти
Афігіти, коли прозріли !!! і щоооось зробили... Ні, такими темпами нам не цікаво !!!
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10.06.2022 12:37 Відповісти
ключове слово, заочно, блд...
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10.06.2022 12:49 Відповісти
Він мав вже років десть відбуваті довичне, а його ще тільки підозрюють.
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10.06.2022 13:04 Відповісти
цю патлату потвору треба давно за бороду повісити
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10.06.2022 13:52 Відповісти
Поздно Сара пить боржоми.... . Ох и ржет же он над нами всеми, кофеек с симоненкой попивая в Вене, голубой Дунай качая. Там таких валом. И знали мы это 10 лет тому назад.
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10.06.2022 15:09 Відповісти
хто його випустив за кордон після 24/02????
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10.06.2022 18:11 Відповісти
 
 