Соратника Медведчука політтехнолога Погребинського підозрюють у держзраді, - СБУ. ФОТОрепортаж

Політтехнологу Віктору Погребинському заочно повідомлено про підозру в державній зраді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

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Так, було проведено висновок комплексної судової психолого-лінгвістичної експертизи, яка проаналізувала масив доказів, зібраний співробітниками Служби безпеки. Згідно з висновком, висловлювання та діяльність політтехнолога були спрямовані на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності України.

"Зокрема, в результаті обшуків співробітники СБУ вилучили речі та документи, що підтверджують його зв’язки з рф. Серед них - аналітичні матеріали щодо проведення "денацифікації та демілітаризації України". Наразі здійснюється комплекс заходів щодо підтвердження можливого використання цих та інших матеріалів під час планування повномасштабного вторгнення рф в Україну.

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Встановлено, що фігурант був пов'язаний зі співробітниками спецслужб країни-агресора, які діяли в Україні під прикриттям дипломатичних посад", - йдеться в повідомленні.

Підозрюваний часто брав участь у пропагандистських програмах на російському телебаченні та очолював групу політтехнологів і політичних експертів, які систематично:



- готували аналітичні записки щодо суспільно-політичної обстановки в Україні;

надавали пропозиції для посилення російського впливу в суспільстві.

Наразі йому заочно оголошено про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Проводиться комплекс процесуальних заходів для притягнення цієї особи до відповідальності.

Столична прокуратура опублікувала фото підозрюваного, на якому можна впізнати Михайла Погребинського.

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