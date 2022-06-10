Війська РФ обстріляли житловий сектор Костянтинівки на Донеччині, один будинок повністю зруйновано, загинув чоловік, - ДСНС. ФОТОрепортаж
9 червня, близько 20 години вечора, до Служби порятунку надійшло повідомлення, про обстріл приватного житлового сектору міста Костянтинівка на Донеччині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Як зазначається, вогнеборці з’ясували, що один будинок зруйновано повністю. Рятувальниками була організована евакуація постраждалих.
"Під час проведення розбору завалів рятувальниками було виявлено тіло загиблого чоловіка. Від Головного управління ДСНС України у Донецькій області залучалося 16 осіб та 3 одиниці техніки", - йдеться у повідомленні.
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