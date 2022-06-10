УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4654 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна
2 461 3

Окупанти обстрілюють прикордонні населені пункти Чернігівщини із артилерії та міномета, - ОК "Північ". ФОТО

Окупанти продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти Чернігівської області з території РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Північ".

Як зазначається, із 07:20 до 07:40 спостерігачі зафіксували 11 вибухів (приходів) зі ствольної артилерії в напрямку Грем’яча.

"Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, з 08:15 до 08:20 в напрямку Михальчина Слобода зафіксовано 10 вибухів (приходів), ймовірно з міномету калібру 120 мм.

Також читайте: Окупанти знову обстріляли прикордоння Чернігівщини, втрат немає, - ОВА

Окупанти обстрілюють прикордонні населені пункти Чернігівщини із артилерії та міномета, - ОК Північ 01
Окупанти обстрілюють прикордонні населені пункти Чернігівщини із артилерії та міномета, - ОК Північ 02

Близько 09:30 також надійшла інформація від місцевого населення про 2 вибухи (приходи) в районі 08:50-08:55 по Грем'ячу імовірно з мінномету калібру 120мм.

"Втрат серед особового складу та техніки немає. Втрат серед місцевого населення немає, пошкодженно нежилу будівлю", - додають в ОК "Північ".

Автор: 

армія рф (17359) обстріл (28449) Чернігівщина (1584)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А чому їм не відповідають ?
показати весь коментар
10.06.2022 11:23 Відповісти
Головне щоб тупін не напав!
показати весь коментар
10.06.2022 14:17 Відповісти
Нічого, ще два тижні протриматись, буде відповідь.
показати весь коментар
10.06.2022 11:42 Відповісти
 
 