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Радник голови правління "Нафтогазу" Діденко у розпал війни купує "Бентлі" за $0,5 млн, - нардеп Кучеренко. СКРИНШОТИ

Очільники "Нафтогазу" не соромляться витрачати державні гроші на власні потреби та вимагати збільшення асигнувань.

Про це пише у фейсбуці нардеп Олексій Кучеренко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Дайте нам 8 млрд доларів за ленд-лізом - нам на "Бентлі" за 500 тис доларів не вистачає.

Я вже писав про 911 млн грн гонорару, який виплатили собі на 20 персон очільники "Нафтогазу" за минулий "прибутковий" рік, після чого вони шантажують уряд та країну, вимагаючи 266 млрд гривень з бюджету на цей рік.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Антимонопольний комітет розслідує продаж "Нафтогазом" дешевого газу Фірташу

Олег Діденко, радник голови правління Нафтогазу Юрія Вітренко.

Гаманець Юрія Юрійовича. В розгар війни купує новий "Бентлі" за 0.5 млн доларів, нікого не соромиться. Наприкінці липня минулого року купив "Мерседес" "кубік" за 300 тис доларів, оформив тоді на маму, мабуть ще був обережним.

Зараз в зв’язку с "особливим статусом" Юрія Юрійовича в державі - вирішив вже й не соромитися.

Я звертаю особливу увагу воїнів ЗСУ, яким зараз дуже й дуже важко - скільки амуніції можна було би придбати на ці гроші?!", - питає Кучеренко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Укрнафта" продала компаніям Коломойського 14 тисяч тонн скрапленого газу за майже вдвічі зниженими цінами. ВIДЕО

Радник голови правління Нафтогазу Діденко у розпал війни купує Бентлі за $0,5 млн, - нардеп Кучеренко 01
Радник голови правління Нафтогазу Діденко у розпал війни купує Бентлі за $0,5 млн, - нардеп Кучеренко 02
Радник голови правління Нафтогазу Діденко у розпал війни купує Бентлі за $0,5 млн, - нардеп Кучеренко 03

Також читайте: Кабмін і "Нафтогаз" утримуватимуть тарифи для населення за рахунок спецфонду держбюджету з наповненням донорами, – Вітренко

Автор: 

Кучеренко Олексій (79) Нафтогаз (4413) Діденко Олег Газ України (3)


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Топ коментарі
+67
Президент каже, ***** тіньому єкономіку, треба усім платити податки, і буде всьо ******.
Я вже майже не проти відмовитись від свого конверта з баблом, але рівно ***** до таких ось новин. Давайте спочатку кожен підарас при владі почне жити на зйомній квартирі і їздити на таврії на роботу, а потім я буду платити податки з усією зарплати. Лише так,а не навпаки!
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10.06.2022 13:29
+38
"Какая разница"
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10.06.2022 13:28
+35
Это все что нужно знать о положении вещей в Украине! За какие ценности сейчас гибнут лучшие, и для чего подонки из ДФС требуют снять все льготы с предпринимателей, и щипать их как гусей, а также отпустить все цены на топливо и т.д.!
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10.06.2022 13:31
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Демонстрация морали наших чиновников.
Какие еще революции и войны должны произойти в стране, чтобы чиновники начали чем-то думать и бояться вот так засветиться?
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10.06.2022 14:26 Відповісти
Кучеренка жаба задавила?
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10.06.2022 14:29 Відповісти
І жодного зебуїна на гілці ? Бо не про Порошенка, який згідно рішення суду незаконно вивозив клістрони з росії, щоб оснастити українське ППО. Негідних який.
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10.06.2022 14:33 Відповісти
А хіба від один такий. Але машину треба виставити на продажу. Якби зібрати всі ті кошти, що так ганебно у нас витрачають чинуші, то й не потрібно було просити у всього світу хоч що небудь на війну та, й зрештою, навіть американський ленд-ліз окупило.
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10.06.2022 14:40 Відповісти
Система пограбунку через Нафтогаз працює успішно. Коли сволоту побачимо на фронті??
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10.06.2022 14:48 Відповісти
В США президент Рузвельт під час Другої Світової ввів верхню межу прогресивного податку 94%. В нас, на відміну від більшості цивілізованих країн, прогресивного податку не існує, і під час війни платять однаково, навіть більше - в реальності тим, в кого доходи більші або захмарні вдається ще й приховувати частину податків.
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10.06.2022 14:50 Відповісти
Хто ще має якісь ілюзії щодо українських гнид?
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10.06.2022 14:53 Відповісти
Эти Бентли горят как свечки, когда рядом стоит злостный курильщик.
И бросает в салон гранату.
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10.06.2022 14:59 Відповісти
А с *** така зарплатня????
Вони там хто? Мо винахідники? Послідовники Ілона Маска?
Питання - за яку таку роботу така зарплатня???? Мо газ повну трубу наперділи?
Сором!!!!
А потім ваЗелін єхідно питає у країн ЄС, чому нас не хочуть приймати в "сім'ю"!
І не приймуть!
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10.06.2022 15:01 Відповісти
Для упоротых, в Украине правление парламентское президентское а не как при овоще президентско парламентское.
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01.11.2022 15:41 Відповісти
Саме ти упороте
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01.11.2022 18:54 Відповісти
Ахаха це Україна !!!
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10.06.2022 15:16 Відповісти
Да это Украина а пойди и пиз...до.ни , что то о моли
в параше и посмотрим разницу.
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01.11.2022 15:44 Відповісти
есть такая профессия родину защищать{грабить}
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10.06.2022 15:35 Відповісти
Коли це закінчится ? коли буде наведений лад в тих непомірних виплатах що становлять сотні тисяч ,що ж гинуть на фронті кращі а всяка паскуда як олігархи ,корупціонери та інша мерзота жирують і ім байдуже.
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10.06.2022 15:37 Відповісти
Поки громадяни України не почнуть таких вбивати, нічого ніколи тут не зміниться. Бо вітренко, наприклад, вже 2ге покоління виродків, а після нього буде 3є....і так до безкінечності.
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10.06.2022 15:41 Відповісти
І що? Всі хто не проходив атестацію, або був люстрований зараз повертаються. Їм пох на народ було завжди, а тепер і подана. Зараз момент урвати і в перерву між війнами швидко звалити
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10.06.2022 15:43 Відповісти
да этим тварям насрать..неужели вы этого до сих пор не поняли....
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10.06.2022 15:59 Відповісти
Хто особисто його призначив радником? За які такі заслуги цим поганцям виділяються такі бюджети на престиж? Чому всі вже забули/зам'яли як використовуються газові родовища в Україні кланами Пінчука/Кучми/Литвина/Авакова, та чи дійсно добутий газ (Сумська обл. та інш. невідомі нафтогазу газові вишки) іде (досі???) у московську грубу з фіктивним ретранзитом?
ОП та бубочка в долі, чи що? (ну всі презики чомусь ******* мати частку з газу, роукренерго юща згадайте...).
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10.06.2022 16:00 Відповісти
....Гражданин Швеции продал свою яхту, чтобы купить скорую помощь для Украины.
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10.06.2022 16:01 Відповісти
Слуга …лице двірника, що два слова ледь зліпить. Де ж ти Зе понабирав таких дебілів?
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10.06.2022 16:21 Відповісти
що це за ідіотська філософія життя - красти гроші і купляти бентлі... Діденко, тобі не в западло витрачати такі гроші на себе, коли кращі хлопці - твої співгромадяни - гинуть за те, щоб ти, падло, солодко спало і смачно їло... Я абсолютно не прихильник теорії шарікова про "отнять і подєліть", але ж має бути совість у людей... для чого тобі те бентлі.... купи тойоту і все інше використай з користю для держави і суспільства, почисти карму... але ж ні... ніхто х таких гнид не думає про те, в якому вигляді стане перед богом...
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10.06.2022 16:34 Відповісти
уже уволили

https://www.facebook.com/NaftogazGroup/posts/5300557770023965

теперь ему ещё пару-две миллионов накинут за два месяца, отпускные и т.д.
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10.06.2022 16:35 Відповісти
я йому абсолютно не заздрю... це раб... раб золотого тільця... його життя - це суцільне багно і морок... я знаю таких людей... вони глибоко нещасні...
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10.06.2022 16:37 Відповісти
І це не останні кошти, треба ще мати ********* чтоб єто все содержать..... Да и ублюдок не один там столько получает!!! С какого ***???? Призик ,а?
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10.06.2022 17:20 Відповісти
Скоро всі чинуші заживуть ще краще ніж до війни. Нас одночасно ******* і русня і свої от такі чинуші.
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10.06.2022 17:45 Відповісти
Ну шо зелені козли обісрались по повній программі там повно таких діденків.
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10.06.2022 18:58 Відповісти
Позорное государство
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10.06.2022 19:28 Відповісти
А другие фамилии из списка вас не интересуют??
Новость от 2015:
"установлено, что Рейндж Ровер-участник аварии принадлежит депутату горсовета Кривого Рога от "Оппозиционного блока". Зовут депутата Михаил МАРМЕР. Но за рулем автомобиля в момент аварии, якобы был не он."
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11.06.2022 06:07 Відповісти
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12.06.2022 13:26 Відповісти
повесит ******.
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12.06.2022 14:28 Відповісти
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