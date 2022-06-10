Радник голови правління "Нафтогазу" Діденко у розпал війни купує "Бентлі" за $0,5 млн, - нардеп Кучеренко. СКРИНШОТИ
Очільники "Нафтогазу" не соромляться витрачати державні гроші на власні потреби та вимагати збільшення асигнувань.
Про це пише у фейсбуці нардеп Олексій Кучеренко, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Дайте нам 8 млрд доларів за ленд-лізом - нам на "Бентлі" за 500 тис доларів не вистачає.
Я вже писав про 911 млн грн гонорару, який виплатили собі на 20 персон очільники "Нафтогазу" за минулий "прибутковий" рік, після чого вони шантажують уряд та країну, вимагаючи 266 млрд гривень з бюджету на цей рік.
Олег Діденко, радник голови правління Нафтогазу Юрія Вітренко.
Гаманець Юрія Юрійовича. В розгар війни купує новий "Бентлі" за 0.5 млн доларів, нікого не соромиться. Наприкінці липня минулого року купив "Мерседес" "кубік" за 300 тис доларів, оформив тоді на маму, мабуть ще був обережним.
Зараз в зв’язку с "особливим статусом" Юрія Юрійовича в державі - вирішив вже й не соромитися.
Я звертаю особливу увагу воїнів ЗСУ, яким зараз дуже й дуже важко - скільки амуніції можна було би придбати на ці гроші?!", - питає Кучеренко.
Будь ласка, зачекайте...
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Какие еще революции и войны должны произойти в стране, чтобы чиновники начали чем-то думать и бояться вот так засветиться?
И бросает в салон гранату.
Вони там хто? Мо винахідники? Послідовники Ілона Маска?
Питання - за яку таку роботу така зарплатня???? Мо газ повну трубу наперділи?
Сором!!!!
А потім ваЗелін єхідно питає у країн ЄС, чому нас не хочуть приймати в "сім'ю"!
І не приймуть!
в параше и посмотрим разницу.
ОП та бубочка в долі, чи що? (ну всі презики чомусь ******* мати частку з газу, роукренерго юща згадайте...).
https://www.facebook.com/NaftogazGroup/posts/5300557770023965
теперь ему ещё пару-две миллионов накинут за два месяца, отпускные и т.д.
Новость от 2015:
"установлено, что Рейндж Ровер-участник аварии принадлежит депутату горсовета Кривого Рога от "Оппозиционного блока". Зовут депутата Михаил МАРМЕР. Но за рулем автомобиля в момент аварии, якобы был не он."