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Вантажівка підірвалась на міні у Бучанському районі, водій значних травмувань не дістав, - ДСНС. ФОТО

У Бучанському районі вранці вантажний автомобіль підірвався на міні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

10 червня о 10:13 до оперативно-диспетчерської служби Бучанського району надійшло повідомлення про те, що поблизу хутора Почепин, Макарівського СТГ, що на Київщині, вантажний автомобіль підірвався на міні.

На місце події прибули рятувальники з Макарова та з’ясували, що автомобіль "DAF" з причепом, який наповнений піском, підірвався на міні та загорівся. Водій, на щастя, значних травмувань не отримав", - йдеться в повідомленні.

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Вантажівка підірвалась на міні у Бучанському районі, водій значних травмувань не дістав, - ДСНС 01

Автор: 

Київська область (4022) мінування (1218) ДСНС (5105)


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из за минирований, возникли проблемы с перевозкой ворованного стройпеска по просёлочным дорогам.
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10.06.2022 15:49 Відповісти
Кто-то вообще проводил разминирование местности?
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10.06.2022 16:36 Відповісти
 
 