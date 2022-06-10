Вантажівка підірвалась на міні у Бучанському районі, водій значних травмувань не дістав, - ДСНС. ФОТО
У Бучанському районі вранці вантажний автомобіль підірвався на міні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
10 червня о 10:13 до оперативно-диспетчерської служби Бучанського району надійшло повідомлення про те, що поблизу хутора Почепин, Макарівського СТГ, що на Київщині, вантажний автомобіль підірвався на міні.
На місце події прибули рятувальники з Макарова та з’ясували, що автомобіль "DAF" з причепом, який наповнений піском, підірвався на міні та загорівся. Водій, на щастя, значних травмувань не отримав", - йдеться в повідомленні.
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Fjall_Raven
показати весь коментар10.06.2022 15:49 Відповісти Мені подобається 5
Chandler Bing
показати весь коментар10.06.2022 16:36 Відповісти Мені подобається 3
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