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Портал до росії, кремлівська пісочниця, астрологічний прогноз для РФ. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"
Слава нашим тракторним військам!
Портал до росії
Астрологічний прогноз
Недалеке майбутнє
Кремлівська пісочниця
Велике прохання
Удар по центру приняття рішень
Історична безграмотність
Засіб для перельоту Лаврова до Європи
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Топ коментарі
+22 Small Jerboa
показати весь коментар10.06.2022 16:04
+15 Павло ШОвте
показати весь коментар10.06.2022 17:13
+15 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар10.06.2022 17:41
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Оказывается, в российской Федеральной Службе Охраны существует должность офицера, ответственного за сбор мочи и кала Путина в поездках.
Выделения вождя настолько секретны, что все, чем он ходит, собирается и в запломбированном контейнере отправляется в Москву на уничтожение.