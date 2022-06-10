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Портал до росії, кремлівська пісочниця, астрологічний прогноз для РФ. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Портал до росії, кремлівська пісочниця, астрологічний прогноз для РФ. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Слава нашим тракторним військам!

Портал до росії, кремлівська пісочниця, астрологічний прогноз для РФ. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Портал до росії

Портал до росії, кремлівська пісочниця, астрологічний прогноз для РФ. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Астрологічний прогноз

Портал до росії, кремлівська пісочниця, астрологічний прогноз для РФ. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Недалеке майбутнє

Портал до росії, кремлівська пісочниця, астрологічний прогноз для РФ. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Кремлівська пісочниця

Портал до росії, кремлівська пісочниця, астрологічний прогноз для РФ. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Велике прохання

Портал до росії, кремлівська пісочниця, астрологічний прогноз для РФ. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Удар по центру приняття рішень

Портал до росії, кремлівська пісочниця, астрологічний прогноз для РФ. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Історична безграмотність

Портал до росії, кремлівська пісочниця, астрологічний прогноз для РФ. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

Засіб для перельоту Лаврова до Європи

Більше фотошопів дивіться тут

Автор: 

Лавров Сергій (1581) політика (4399) путін володимир (23811) фотожаба (13857) Шойгу Сергій (626)


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Топ коментарі
+22
Супер-пупер ТОП!!!
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10.06.2022 16:04
+15
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10.06.2022 17:13
+15
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10.06.2022 17:41
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10.06.2022 16:04 Відповісти
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10.06.2022 19:11 Відповісти
Самая "жаба" - открытие этой недели.
Оказывается, в российской Федеральной Службе Охраны существует должность офицера, ответственного за сбор мочи и кала Путина в поездках.
Выделения вождя настолько секретны, что все, чем он ходит, собирается и в запломбированном контейнере отправляется в Москву на уничтожение.
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10.06.2022 16:11 Відповісти
І хтось ще мені скаже що Росія - не "середньовічна" країна? В Вередньовічній Європі за монархом теж "стульчак" носив спеціальний слуга! Обов"язково він повинен був буть благородного походження А тут - офіцер!
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10.06.2022 16:34 Відповісти
То до Ізраілю пізно дійшло. Я таке ще роки 3-4 тому чув та читав. Тільки з іншим висновком: щоб не було зрозуміло, двійник під яким номером був в тій чи іншій країні.
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10.06.2022 17:13 Відповісти
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10.06.2022 19:13 Відповісти
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10.06.2022 17:13 Відповісти
Чому без підпису?)))
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10.06.2022 17:38 Відповісти
"Удар по центру прінятія рєшеній" - це "таки да"!👍 Як казав один старий їврей - "самий тошонада цимес"!👌 Пророча картинка!
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10.06.2022 17:39 Відповісти
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10.06.2022 17:41 Відповісти
 
 