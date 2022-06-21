Держдепартамент США підтвердив загибель другого американця у боях за Україну - Стівена Забельскі. ФОТО

Державний департамент США у вівторок підтвердив загибель американського громадянина під час бойових дій в Україні.

Про це повідомляє CNN із посиланням на зовнішньополітичне відомство США, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми можемо підтвердити смерть громадянина США Стівена Забельскі в Україні", - цитує телеканал речника Держдепартаменту.

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У зовнішньополітичному відомстві запевнили, що родині американця надана вся можлива консульська допомога.

Уточнюється, що 52-річний Стівен Забельскі загинув 15 травня 2022 року під час ведення бойових дій в районі села Дорожнянка.

Забельскі – другий американець, який загинув у боях в Україні. У квітні стало відомо про смерть ветерана морської піхоти США Віллі Кансела, який брав участь у бойових діях разом із українськими силами.