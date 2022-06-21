Рашисти за допомогою дронів-камікадзе атакували Краснопільську громаду на Сумщині, 4 людей поранені, - ОВА. ФОТО

Рашисти продовжують обстрілювати Краснопільську громаду у Сумській області, застосовуючи міномети і дрони-камікадзе.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вдень було 4 обстріли з мінометів та інших видів зброї по Краснопільській громаді. Усього 42 прильоти по території громади. Росіяни били у тому числі і по населеним пунктам. Пошкоджені будинки, господарські споруди, школа та сільська рада. Затишний парк у одному з населених пунктів громади знищений ворожими снарядами", - йдеться у повідомленні.







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Крім того на території громади сьогодні була атака з дронів-камікадзе.

Четверо людей поранені, з них двоє у тяжкому стані в лікарні. Також пошкоджена автівка.

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