УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11307 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
6 440 12

Рашисти за допомогою дронів-камікадзе атакували Краснопільську громаду на Сумщині, 4 людей поранені, - ОВА. ФОТО

Рашисти продовжують обстрілювати Краснопільську громаду у Сумській області, застосовуючи міномети і дрони-камікадзе.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

Рашисти за допомогою дронів-камікадзе атакували Краснопільську громаду на Сумщині, 4 людей поранені, - ОВА 01

"Сьогодні вдень було 4 обстріли з мінометів та інших видів зброї по Краснопільській громаді. Усього 42 прильоти по території громади. Росіяни били у тому числі і по населеним пунктам. Пошкоджені будинки, господарські споруди, школа та сільська рада. Затишний парк у одному з населених пунктів громади знищений ворожими снарядами", - йдеться у повідомленні.

Рашисти за допомогою дронів-камікадзе атакували Краснопільську громаду на Сумщині, 4 людей поранені, - ОВА 02
Рашисти за допомогою дронів-камікадзе атакували Краснопільську громаду на Сумщині, 4 людей поранені, - ОВА 03
Рашисти за допомогою дронів-камікадзе атакували Краснопільську громаду на Сумщині, 4 людей поранені, - ОВА 04

Також читайте: Рашисти обстріляли Краснопільську громаду на Сумщині з "Градів", - ОВА

Рашисти за допомогою дронів-камікадзе атакували Краснопільську громаду на Сумщині, 4 людей поранені, - ОВА 05
Рашисти за допомогою дронів-камікадзе атакували Краснопільську громаду на Сумщині, 4 людей поранені, - ОВА 06

Крім того на території громади сьогодні була атака з дронів-камікадзе.

Четверо людей поранені, з них двоє у тяжкому стані в лікарні. Також пошкоджена автівка.

Також читайте: Безпілотник рашистів скинув гранатометний постріл на жителів Сумщини. 1 людина загинула, 2 поранено, - Живицький. ФОТО

Автор: 

обстріл (28449) Сумська область (3674) Живицький Дмитро (466)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+7
Воюють з "ваєннимі аб'єктамі"....Сволочі лапотні.
показати весь коментар
21.06.2022 23:09
+4
их используют в боях. Они для этого и предназначены.
показати весь коментар
21.06.2022 23:28
+4
сколько платят за ******?
показати весь коментар
21.06.2022 23:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Воюють з "ваєннимі аб'єктамі"....Сволочі лапотні.
показати весь коментар
21.06.2022 23:09 Відповісти
А де наші застосовують дрони-камікадзе, ми ж їх отримали від західних держав.
показати весь коментар
21.06.2022 23:11 Відповісти
их используют в боях. Они для этого и предназначены.
показати весь коментар
21.06.2022 23:28 Відповісти
SwitchBlade так і не надали, а нам ******* що надали...
показати весь коментар
21.06.2022 23:19 Відповісти
сколько платят за ******?
показати весь коментар
21.06.2022 23:29 Відповісти
Перша партія вся розлетілася і надали вже 2-гу партію із 300 шт.
показати весь коментар
21.06.2022 23:48 Відповісти
Все що не кажуть нам, заточено на ворога, тому що задача надуть його і отримати скорішу перемогу набагато важливіша, ніж щоб ти правду взнав. Після перемоги взнаєш.
показати весь коментар
21.06.2022 23:52 Відповісти
трансграничные обстрелы из миномётов будут продолжаться до тех пор, пока в ДПСУ не начнут придавать освобождающиеся с фронтов расчёты М119 (которые мы еще не получили по лендлизу) со штатными AN\TPQ-49.
показати весь коментар
21.06.2022 23:53 Відповісти
 
 