Рашисти за допомогою дронів-камікадзе атакували Краснопільську громаду на Сумщині, 4 людей поранені, - ОВА. ФОТО
Рашисти продовжують обстрілювати Краснопільську громаду у Сумській області, застосовуючи міномети і дрони-камікадзе.
Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні вдень було 4 обстріли з мінометів та інших видів зброї по Краснопільській громаді. Усього 42 прильоти по території громади. Росіяни били у тому числі і по населеним пунктам. Пошкоджені будинки, господарські споруди, школа та сільська рада. Затишний парк у одному з населених пунктів громади знищений ворожими снарядами", - йдеться у повідомленні.
Крім того на території громади сьогодні була атака з дронів-камікадзе.
Четверо людей поранені, з них двоє у тяжкому стані в лікарні. Також пошкоджена автівка.
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