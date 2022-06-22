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Штурмовий безпілотник Akıncı з українським двигуном уперше бере участь у міжнародних навчаннях у Туреччині. ФОТОрепортаж

Штурмовий БПЛА Akıncı компанії Baykar Makina, на якому встановлено двигун українського виробництва, вперше залучено до міжнародних навчань.

Про це повідомляє міністерство національної оборони Туреччини, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Штурмовий БПЛА Akıncı вперше бере участь у навчаннях Anatolian Eagle-2022, які проходять на базі 3-го головного реактивного командування у Конії за участю дружніх і союзних країн", - йдеться у повідомленні.

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Штурмовий безпілотник Akıncı з українським двигуном уперше бере участь у міжнародних навчаннях у Туреччині 01
Штурмовий безпілотник Akıncı з українським двигуном уперше бере участь у міжнародних навчаннях у Туреччині 02

Автор: 

безпілотник (4153) оборона (4780) Туреччина (3502) військові навчання (2775)


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Топ коментарі
+7
Якби то в числі дружніх і союзних не виявилось підо(росії) 🤨
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22.06.2022 00:39
+6
Чекаємо від волонтерів "Армія забезпечена БПЛА, більше на їх гроші не збираємо".....
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22.06.2022 00:42
+5
Нардепу-колаборанту Ковальову під час війни виплатили 78 тис. грн з бюджету України. там є скріни
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22.06.2022 00:55
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Якби то в числі дружніх і союзних не виявилось підо(росії) 🤨
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22.06.2022 00:39 Відповісти
Чекаємо від волонтерів "Армія забезпечена БПЛА, більше на їх гроші не збираємо".....
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22.06.2022 00:42 Відповісти
так понимаю - локализация производства турецких БПЛА в Украине накрылась медным тазом (
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22.06.2022 00:50 Відповісти
Я так розумію,що деякі"особливо просунуті юзери" очікують початок якогось військогого виробництва в Україні,щоб потім здати рашці його місцезнаходження для майбутнього обстрілу ракетами ?
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22.06.2022 08:57 Відповісти
Я радий бачити це відео і добре, що в Байрактарів наші двигуни... Але після нашої "Мрії", якось сумно на це дивитися...
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22.06.2022 00:52 Відповісти
А після махновських тачанок, як сумно дивитись на джипи...
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22.06.2022 08:25 Відповісти
Нардепу-колаборанту Ковальову під час війни виплатили 78 тис. грн з бюджету України. там є скріни
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22.06.2022 00:55 Відповісти
это подъёмные.
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22.06.2022 02:59 Відповісти
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22.06.2022 04:19 Відповісти
яким чином це до теми ?
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22.06.2022 08:55 Відповісти
Тривалість доби 24 години.
Кучма другий президент України.
При кип'ятінні води, вона перетворюється на пар.
Все це до теми таке ж дотичне, як і ковальов.
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23.06.2022 18:06 Відповісти
Трошки поправлю для гумору заголовок: Штурмовий безпілотник Akıncı з українським двигуном І НА УКРАЇНСЬКИХ ****** уперше бере участь у міжнародних навчаннях у Туреччині ! Джерело:
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22.06.2022 01:08 Відповісти
Навчання можна і на Херсонщині провести. В обстановці максимально наближеній до бойової.
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22.06.2022 01:11 Відповісти
"Акинджи" турецькою - "легка кавалерія".
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22.06.2022 01:20 Відповісти
налётчик
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22.06.2022 03:01 Відповісти
один ОЧІкуваний недолік.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Bayraktar_Ak%C4%B1nc%C4%B1 Безпілотник БІльший стандартних Байрактарів..

тобто більша (думаю на порядок) можливість збиття російськими стандартними засобами ППО...

і ціна буде точно не 5 мільйонів доларів...

жаль ,що Байден(демократи Сша) передумав надати Україні 4 подібні безпілотники..

як пояснив"у зв"язку з можливістю перехоплення технології " рашкою..

так,Єрмак З ЗАДОВЛЕННЯМ би це зробив..Але ХТО ЙОМУ ЦЕ ДАСТЬ ? )
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22.06.2022 09:06 Відповісти
 
 