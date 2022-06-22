Штурмовий безпілотник Akıncı з українським двигуном уперше бере участь у міжнародних навчаннях у Туреччині. ФОТОрепортаж
Штурмовий БПЛА Akıncı компанії Baykar Makina, на якому встановлено двигун українського виробництва, вперше залучено до міжнародних навчань.
Про це повідомляє міністерство національної оборони Туреччини, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Штурмовий БПЛА Akıncı вперше бере участь у навчаннях Anatolian Eagle-2022, які проходять на базі 3-го головного реактивного командування у Конії за участю дружніх і союзних країн", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+7 Юрій Нікітін
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+6 Aleksiey Ykropovich
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+5 Voc Vox
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Кучма другий президент України.
При кип'ятінні води, вона перетворюється на пар.
Все це до теми таке ж дотичне, як і ковальов.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Bayraktar_Ak%C4%B1nc%C4%B1 Безпілотник БІльший стандартних Байрактарів..
тобто більша (думаю на порядок) можливість збиття російськими стандартними засобами ППО...
і ціна буде точно не 5 мільйонів доларів...
жаль ,що Байден(демократи Сша) передумав надати Україні 4 подібні безпілотники..
як пояснив"у зв"язку з можливістю перехоплення технології " рашкою..
так,Єрмак З ЗАДОВЛЕННЯМ би це зробив..Але ХТО ЙОМУ ЦЕ ДАСТЬ ? )