Штурмовий безпілотник Akıncı з українським двигуном уперше бере участь у міжнародних навчаннях у Туреччині. ФОТОрепортаж

Штурмовий БПЛА Akıncı компанії Baykar Makina, на якому встановлено двигун українського виробництва, вперше залучено до міжнародних навчань.

Про це повідомляє міністерство національної оборони Туреччини, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Штурмовий БПЛА Akıncı вперше бере участь у навчаннях Anatolian Eagle-2022, які проходять на базі 3-го головного реактивного командування у Конії за участю дружніх і союзних країн", - йдеться у повідомленні.

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