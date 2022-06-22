Рашисти касетними снарядами обстріляли пляж на озері на Донеччині. Одна людина загинула. Серед поранених - 6 дітей, - Кириленко. ФОТО
Військовослужбовці армії РФ завдали удару по пляжу у місті Часів Яр. Є загиблі та поранені.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"Шестеро поранених дітей — наслідок вчорашнього обстрілу Часового Яру. Росіяни завдали удару по пляжу на озері Золота Рибка, що в межах міста. За попередньою інформацією, використали касетні снаряди. Всього внаслідок обстрілу загинула 1 людина, 11 дістали поранення. Це ще один воєнний злочин росіян на нашій землі. Все ретельно документуємо. За все доведеться відповідати!" - йдеться у повідомленні.
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Елена Мазуренко
показати весь коментар22.06.2022 09:03 Відповісти Мені подобається 5
Микола Клименко #492387
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