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Рашисти касетними снарядами обстріляли пляж на озері на Донеччині. Одна людина загинула. Серед поранених - 6 дітей, - Кириленко. ФОТО

Військовослужбовці армії РФ завдали удару по пляжу у місті Часів Яр. Є загиблі та поранені.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Рашисти касетними снарядами обстріляли пляж на озері на Донеччині. Одна людина загинула. Серед поранених - 6 дітей, - Кириленко 01

"Шестеро поранених дітей — наслідок вчорашнього обстрілу Часового Яру. Росіяни завдали удару по пляжу на озері Золота Рибка, що в межах міста. За попередньою інформацією, використали касетні снаряди. Всього внаслідок обстрілу загинула 1 людина, 11 дістали поранення. Це ще один воєнний злочин росіян на нашій землі. Все ретельно документуємо. За все доведеться відповідати!" - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни обстріляли з РСЗВ "Град" школу в Авдіївці, - голова ОВА Кириленко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж


Рашисти касетними снарядами обстріляли пляж на озері на Донеччині. Одна людина загинула. Серед поранених - 6 дітей, - Кириленко 02
Рашисти касетними снарядами обстріляли пляж на озері на Донеччині. Одна людина загинула. Серед поранених - 6 дітей, - Кириленко 03
Рашисти касетними снарядами обстріляли пляж на озері на Донеччині. Одна людина загинула. Серед поранених - 6 дітей, - Кириленко 04
Рашисти касетними снарядами обстріляли пляж на озері на Донеччині. Одна людина загинула. Серед поранених - 6 дітей, - Кириленко 05
Рашисти касетними снарядами обстріляли пляж на озері на Донеччині. Одна людина загинула. Серед поранених - 6 дітей, - Кириленко 06

діти (5065) обстріл (28449) пляж (154) Донецька область (8453) Кириленко Павло (907)


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Прифронтова межа, йде війна! Чим думають???? Напевне нічим думать.
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22.06.2022 09:03 Відповісти
Тупоголовий люмпен.
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22.06.2022 13:20 Відповісти
Що вони робили на пляжі чи обов'язково засмагати в зоні війни
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22.06.2022 09:54 Відповісти
війна, а вони на пляжі, ну що сказати, від дебілів треба країну очищати, відвезіть туди всю вату, можете навіть автобуси організувати.
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22.06.2022 10:10 Відповісти
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22.06.2022 10:36 Відповісти
А чим думають кияни, які влаштовують ******** на закритих пляжах?
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22.06.2022 10:44 Відповісти
Дуплом
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22.06.2022 15:08 Відповісти
Довбні зелені
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22.06.2022 15:07 Відповісти
 
 