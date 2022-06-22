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Новини Фото Війна
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Через ворожі обстріли за останню добу на Миколаївщині згоріло понад 80 гектарів пшениці, - ДСНС. ФОТО

Росіяни цілеспрямовано убивають мирних українців і спалюють наші поля.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

За даними рятувальників, на Миколаївщині внаслідок російських обстрілів лише за останню добу згоріло понад 80 гектарів пшениці.

"Втім, завдяки роботі рятувальників, вдалося не допустити перекидання вогню ще на 215 гектарів зернових культур. Загалом упродовж доби 21 червня на території Миколаївської області зареєстровано 19 пожеж, внаслідок бойових дій - 8", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Сумщині пожежники врятували від вогню пшеничне поле площею 90 га. ФОТО

Через ворожі обстріли за останню добу на Миколаївщині згоріло понад 80 гектарів пшениці, - ДСНС 01

Автор: 

зерно (3119) Миколаївська область (2273) обстріл (28449) пожежа (4325) пшениця (224) ДСНС (5105)


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Топ коментарі
+11
Не давали сіяти, а тепер не дають зібрати врожай. Я казав що так і буде.
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22.06.2022 09:55
+7
Мали передбачити про спалювання полів зернових. Поділити зараз поля з пшеницею на квадрати, межі яких будуть переорані смуги. Щоб згоріло не все при влучанні.
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22.06.2022 10:16
+6
Поверніть Марченка на той напрямок!!!
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22.06.2022 09:51
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Поверніть Марченка на той напрямок!!!
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22.06.2022 09:51 Відповісти
Так він поряд,рукою подати. А те що обстріли і регулярно, то оборона не ахті. ППО кругом є і інтелектуальне і з людськими ресурсами
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22.06.2022 09:56 Відповісти
Не давали сіяти, а тепер не дають зібрати врожай. Я казав що так і буде.
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22.06.2022 09:55 Відповісти
Я теж знала, що так буде. Орда знищуе все. Для них н1чого святого на мае, н1 д1тей, н1 хл1ба.
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22.06.2022 10:19 Відповісти
війна буде довгою через те що росія має достаній приплив грошей ,а нам вони перекривають можливість заробити,бо агросектор ще щось приносив країні з валюти..потрібно знищувати нафтопереробну галузь росії (НПЗ)та бази зберігання, тоді вони фізично не зможуть переробити чи вивезти ті об'єми нафти які добуваються що завдасть головного удару по їх прибутках,немає грошей-немає війни.
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22.06.2022 10:19 Відповісти
А тепер питання - чи потрібно вивозити в Африку і Азію пшеницю, рятуючи жабоїдів і фріців від навали голодних біженців можна вважати закритим. Жодного транспорту із зерном з України доки ми не будемо мати стратегічного запасу мінімум на 2 роки вперед. Вже всім повинно бути зрозуміло, що кацапня планує повторити голодомор 1932-33 років. Зараз кацапи, мабуть, локті кусають, що перекрили нам морські шляхи і ми не змогли вивезти зерно. Поспішили вони і нам це зіграло на руку - зерно залишається в Україні.
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22.06.2022 10:12 Відповісти
Мали передбачити про спалювання полів зернових. Поділити зараз поля з пшеницею на квадрати, межі яких будуть переорані смуги. Щоб згоріло не все при влучанні.
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22.06.2022 10:16 Відповісти
У серпні, коли жнива буде, от тоді кацапи повеселяться, полихать буде все. А наші зелені довбні шукають можливість продати, те що є, ну а якже, чорножопі папуаси повинні бути ситі.
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22.06.2022 10:18 Відповісти
Ти дурак, намагаються продати, щоб хоч якісь гроші були. Економіка не працює.
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22.06.2022 10:29 Відповісти
Ти опудало, навчись спілкуваться с людьми, мразота! А я подивлюсь на них, як вони у кінці року будуть зерно шукати по всьому світу.
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22.06.2022 10:35 Відповісти
Ти тупий дибіл, а не людина.
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22.06.2022 11:12 Відповісти
Це ти, людина? Гівно - твоє ім'я.
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22.06.2022 13:11 Відповісти
ти або московський бот, або корисний дурень: зерна у нас минулорічного навіть зараз ще лишнього. А спалити все не дамо. Горітиме лише в тих, хто не організує поділ великих ділянок на менші. На Полтавщині зараз дощі, хер шо загориться. А далі будемо й ночувати з тракторами в полі. Чи то ватник який підпалить, чи з повітря що - все одно погасимо. Так шо перестань свистіть. Нам, виробникам, продаж потрібний. А не так як енкаведісти в 1933 половину хліба відібраного в селян просто згноїли в буртах.
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22.06.2022 11:48 Відповісти
Барани туполобі, навчитися спілкуватись. Подивимось що буде у кінці року.
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22.06.2022 13:10 Відповісти
нумо порахуємо: 80 га на 3 тони з га це - 240 тон. перемножим на собівартість скажімо 2 тисячі гривень тона. тобто коштує спалене зерно 480 тисяч гривень мінімум. Хіба за такі гроші не варто було потурбуватися і тримати вахтовий трактор з дисками, аби згоріло всього 10 чи й менше гектарів поля?
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22.06.2022 11:54 Відповісти
От і не поспішайте вивозити минулорічний врожай - ще нам голодомору не вистачало.
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22.06.2022 12:39 Відповісти
Вот и кто идиот? Во время войны засеять легковоспламеняющийся урожай.
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22.06.2022 15:10 Відповісти
 
 