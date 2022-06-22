Через ворожі обстріли за останню добу на Миколаївщині згоріло понад 80 гектарів пшениці, - ДСНС. ФОТО
Росіяни цілеспрямовано убивають мирних українців і спалюють наші поля.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
За даними рятувальників, на Миколаївщині внаслідок російських обстрілів лише за останню добу згоріло понад 80 гектарів пшениці.
"Втім, завдяки роботі рятувальників, вдалося не допустити перекидання вогню ще на 215 гектарів зернових культур. Загалом упродовж доби 21 червня на території Миколаївської області зареєстровано 19 пожеж, внаслідок бойових дій - 8", - йдеться у повідомленні.
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