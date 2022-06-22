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Боєприпаси до "Градів" та 5 гвинтокрилів, передані Словаччиною, вже в користуванні ЗСУ. Європейський фонд миру відшкодує цю допомогу, - міністр оборони країни Надь. ФОТО
ЗСУ вдячні Словацькій Республіці за підтримку та допомогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
"122 мм боєприпаси для системи "Град", а також чотири вертольоти Мі-17 та один вертоліт Мі-2, передачу яких Україні затвердив Уряд, уже, після безпечної передачі, є в користуванні Збройних Сил України. Ця допомога Україні, як і всі попередні постачання, буде відшкодована Словаччині з Європейського фонду миру, що є сильним виявленням солідарності Європейського Союзу з Україною", - цитує Генштаб ЗСУ міністра оборони Словацької Республіки Ярослава Надя.
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очевидно що словаки і чехи пам"ятають "Празьку Весну"