Боєприпаси до "Градів" та 5 гвинтокрилів, передані Словаччиною, вже в користуванні ЗСУ. Європейський фонд миру відшкодує цю допомогу, - міністр оборони країни Надь. ФОТО

ЗСУ вдячні Словацькій Республіці за підтримку та допомогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

"122 мм боєприпаси для системи "Град", а також чотири вертольоти Мі-17 та один вертоліт Мі-2, передачу яких Україні затвердив Уряд, уже, після безпечної передачі, є в користуванні Збройних Сил України. Ця допомога Україні, як і всі попередні постачання, буде відшкодована Словаччині з Європейського фонду миру, що є сильним виявленням солідарності Європейського Союзу з Україною", - цитує Генштаб ЗСУ міністра оборони Словацької Республіки Ярослава Надя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Словаччина передала Україні п'ять гвинтокрилів та боєприпаси для "Градів", - міністр оборони Надь