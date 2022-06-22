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Боєприпаси до "Градів" та 5 гвинтокрилів, передані Словаччиною, вже в користуванні ЗСУ. Європейський фонд миру відшкодує цю допомогу, - міністр оборони країни Надь. ФОТО

ЗСУ вдячні Словацькій Республіці за підтримку та допомогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

"122 мм боєприпаси для системи "Град", а також чотири вертольоти Мі-17 та один вертоліт Мі-2, передачу яких Україні затвердив Уряд, уже, після безпечної передачі, є в користуванні Збройних Сил України. Ця допомога Україні, як і всі попередні постачання, буде відшкодована Словаччині з Європейського фонду миру, що є сильним виявленням солідарності Європейського Союзу з Україною", - цитує Генштаб ЗСУ міністра оборони Словацької Республіки Ярослава Надя.

Боєприпаси до Градів та 5 гвинтокрилів, передані Словаччиною, вже в користуванні ЗСУ. Європейський фонд миру відшкодує цю допомогу, - міністр оборони країни Надь 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Словаччина передала Україні п'ять гвинтокрилів та боєприпаси для "Градів", - міністр оборони Надь

Автор: 

Генштаб ЗС (6570) допомога (8343) Словаччина (1102) ГРАД (145) вертоліт (878)


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22.06.2022 10:23 Відповісти
Спасибо Словакии и "Европейскому Фонду мира".
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22.06.2022 10:23 Відповісти
Napierdalać bezlitośnie!
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22.06.2022 10:37 Відповісти
Щиро дякуємо.
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22.06.2022 10:38 Відповісти
RESPECT!
очевидно що словаки і чехи пам"ятають "Празьку Весну"
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22.06.2022 11:12 Відповісти
Це яким треба бути 3,14дарасом в очах світового суспільства, щоб зброю на протистояння проти тебе оплачував "Фонд Миру"...
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22.06.2022 11:29 Відповісти
 
 