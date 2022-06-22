УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10216 відвідувачів онлайн
Новини Фото
1 462 3

Окупанти за добу завдали по Донеччині 29 ударів. Били ракетами, "Градами", "Ураганами", танками, - Нацполіція. ФОТО

Росіяни обстріляли 18 населених пунктів, вбили та поранили мирних жителів. Серед постраждалих є діти. Поліція задокументувала кожен воєнний злочин РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Нацполіції України.

Окупанти за добу завдали по Донеччині 29 ударів. Били ракетами, Градами, Ураганами, танками, - Нацполіція 01

"Вісім ударів пережила Авдіївка, також під вогнем ворога перебували Курахове, Красногорівка, Часів Яр, Слов’янськ, Залізне, Торецьк, Курдюмівка, Нью-Йорк, Очеретине, Райгородок, Іванопілля, Неліпівка, Новоселівка Перша, Первомайське, Пришиб, Федорівка, Хрестище.

Росіяни били ракетами ЗРС "С-300", реактивними системами "Град" і "Ураган", артилерією, танками", - йдеться у повідомленні.

Зруйновано та пошкоджено 61 цивільний об’єкт – 40 житлових будинків, з них 4 багатоквартирні, будинок, дві школи, коксохімічний завод, електропідстанція, залізниця, адмінбудівлі, господарські споруди, збагачувальна фабрика тощо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти касетними снарядами обстріляли пляж озера на Донеччині. Одна людина загинула. Серед поранених - 6 дітей, - Кириленко. ФОТО


Окупанти за добу завдали по Донеччині 29 ударів. Били ракетами, Градами, Ураганами, танками, - Нацполіція 02
Окупанти за добу завдали по Донеччині 29 ударів. Били ракетами, Градами, Ураганами, танками, - Нацполіція 03
Окупанти за добу завдали по Донеччині 29 ударів. Били ракетами, Градами, Ураганами, танками, - Нацполіція 04
Окупанти за добу завдали по Донеччині 29 ударів. Били ракетами, Градами, Ураганами, танками, - Нацполіція 05
Окупанти за добу завдали по Донеччині 29 ударів. Били ракетами, Градами, Ураганами, танками, - Нацполіція 06
Окупанти за добу завдали по Донеччині 29 ударів. Били ракетами, Градами, Ураганами, танками, - Нацполіція 07
Окупанти за добу завдали по Донеччині 29 ударів. Били ракетами, Градами, Ураганами, танками, - Нацполіція 08
Окупанти за добу завдали по Донеччині 29 ударів. Били ракетами, Градами, Ураганами, танками, - Нацполіція 09
Окупанти за добу завдали по Донеччині 29 ударів. Били ракетами, Градами, Ураганами, танками, - Нацполіція 10
Окупанти за добу завдали по Донеччині 29 ударів. Били ракетами, Градами, Ураганами, танками, - Нацполіція 11
Окупанти за добу завдали по Донеччині 29 ударів. Били ракетами, Градами, Ураганами, танками, - Нацполіція 12
Окупанти за добу завдали по Донеччині 29 ударів. Били ракетами, Градами, Ураганами, танками, - Нацполіція 13
Окупанти за добу завдали по Донеччині 29 ударів. Били ракетами, Градами, Ураганами, танками, - Нацполіція 14

 

 

обстріл (28449) Нацполіція (15164) Донецька область (8453)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Для чого потрібна Армія ? Для того щоб цих жахіть не було. Але Армії потрібна матеріальна підтримка яку влада Боневтіка не давала. Зелена мерзота в цій катастрофівинна на 100%. 73% вибрали в 2019 році війну та смерть.
показати весь коментар
22.06.2022 10:30 Відповісти
Клин клином вишибають.
показати весь коментар
22.06.2022 10:35 Відповісти
показати весь коментар
22.06.2022 10:35 Відповісти
 
 