Окупанти за добу завдали по Донеччині 29 ударів. Били ракетами, "Градами", "Ураганами", танками, - Нацполіція. ФОТО

Росіяни обстріляли 18 населених пунктів, вбили та поранили мирних жителів. Серед постраждалих є діти. Поліція задокументувала кожен воєнний злочин РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Нацполіції України.

"Вісім ударів пережила Авдіївка, також під вогнем ворога перебували Курахове, Красногорівка, Часів Яр, Слов’янськ, Залізне, Торецьк, Курдюмівка, Нью-Йорк, Очеретине, Райгородок, Іванопілля, Неліпівка, Новоселівка Перша, Первомайське, Пришиб, Федорівка, Хрестище.

Росіяни били ракетами ЗРС "С-300", реактивними системами "Град" і "Ураган", артилерією, танками", - йдеться у повідомленні.

Зруйновано та пошкоджено 61 цивільний об’єкт – 40 житлових будинків, з них 4 багатоквартирні, будинок, дві школи, коксохімічний завод, електропідстанція, залізниця, адмінбудівлі, господарські споруди, збагачувальна фабрика тощо.

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