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"За нашу і вашу свободу": Україна демонструє знищену техніку російських окупантів у Варшаві. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 27 червня у Варшаві відкриється виставка, на якій продемонструють російську техніку, знищену чи захоплену силами оборони України під час відсічі збройної агресії РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міноборони. 

Серед експонатів: 

За нашу і вашу свободу: Україна демонструє знищену техніку російських окупантів у Варшаві 01основний бойовий танк російської армії – Т72Б;

За нашу і вашу свободу: Україна демонструє знищену техніку російських окупантів у Варшаві 01152-мм САУ "Мста-С";

За нашу і вашу свободу: Україна демонструє знищену техніку російських окупантів у Варшаві 01зразки снарядів РСЗВ "Ураган" та "Смерч";

За нашу і вашу свободу: Україна демонструє знищену техніку російських окупантів у Варшаві 04
За нашу і вашу свободу: Україна демонструє знищену техніку російських окупантів у Варшаві 05
За нашу і вашу свободу: Україна демонструє знищену техніку російських окупантів у Варшаві 06
За нашу і вашу свободу: Україна демонструє знищену техніку російських окупантів у Варшаві 07

"Всі охочі зможуть побачити на виставці "За нашу і вашу свободу" на Замковій площі польської столиці вже сьогодні о 09:30", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 35 тис. осіб, 217 літаків, 184 гелікоптери, 1552 танки та 3687 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Учасники церемонії відкриття:

За нашу і вашу свободу: Україна демонструє знищену техніку російських окупантів у Варшаві 08заступник міністра оборони України Ганна Маляр;

За нашу і вашу свободу: Україна демонструє знищену техніку російських окупантів у Варшаві 08керівник Канцелярії Прем’єр-міністра Республіки Польща - міністр Міхал Дворчик;

За нашу і вашу свободу: Україна демонструє знищену техніку російських окупантів у Варшаві 08державний секретар Міністерства національного оборони Республіки Польща Войцех Скуркевич;

За нашу і вашу свободу: Україна демонструє знищену техніку російських окупантів у Варшаві 08тимчасовий повірений у справах України в Республіці Польща Олег Куць.

Автор: 

армія рф (17359) виставка (285) Польща (8496) знищення (7227) Варшава (190) техніка (1826)


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Топ коментарі
+9
Без маляр вже і діти не хрестяться.
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27.06.2022 09:35
+7
Та не скажи эта лупатая поболее вересчучки бесит)
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27.06.2022 09:37
+7
Полякам надо знать, бо не дай бог шо, Польша будет следующей. В их интересах, чтоб мы уничтожили кацапов
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27.06.2022 09:44
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Без маляр вже і діти не хрестяться.
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27.06.2022 09:35 Відповісти
Та не скажи эта лупатая поболее вересчучки бесит)
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27.06.2022 09:37 Відповісти
Московська орда !
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27.06.2022 09:36 Відповісти
Тільки не свободу а ВОЛЮ
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27.06.2022 09:39 Відповісти
Свобода і воля дещо різні речі.
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27.06.2022 09:43 Відповісти
За свободу волі.
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27.06.2022 09:44 Відповісти
опустили мегадержаву ніже плінтуса ...скабеевой би репортаж про цю виставку
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27.06.2022 09:40 Відповісти
За нашу и вашу!... Дешёвые квартальные подкаты, но, свято верит, что пипла захавает. Тьфу, ***.., аж воротит от этой швали провинциальной.
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27.06.2022 09:41 Відповісти
Полякам надо знать, бо не дай бог шо, Польша будет следующей. В их интересах, чтоб мы уничтожили кацапов
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27.06.2022 09:44 Відповісти
Поляки це і без вас , шановна , давно знають . Саме тому не шашлики чекали , а свою армію постійно зміцнювали . У збройних сил Польщі є те що нам поки що тільки сниться ((
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27.06.2022 10:39 Відповісти
Турборежим Кучмистов продолжаецца...
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27.06.2022 09:56 Відповісти
 
 