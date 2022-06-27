"За нашу і вашу свободу": Україна демонструє знищену техніку російських окупантів у Варшаві. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 27 червня у Варшаві відкриється виставка, на якій продемонструють російську техніку, знищену чи захоплену силами оборони України під час відсічі збройної агресії РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міноборони.

Серед експонатів:

основний бойовий танк російської армії – Т72Б;

152-мм САУ "Мста-С";

зразки снарядів РСЗВ "Ураган" та "Смерч";









"Всі охочі зможуть побачити на виставці "За нашу і вашу свободу" на Замковій площі польської столиці вже сьогодні о 09:30", - йдеться у повідомленні.

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Учасники церемонії відкриття:

заступник міністра оборони України Ганна Маляр;

керівник Канцелярії Прем’єр-міністра Республіки Польща - міністр Міхал Дворчик;

державний секретар Міністерства національного оборони Республіки Польща Войцех Скуркевич;

тимчасовий повірений у справах України в Республіці Польща Олег Куць.