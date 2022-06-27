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Новини Фото Війна
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Окупанти вкрали на Харківщині тягу та вагони "УЗ" і зробили з них "новий бронепоїзд", - ЗМІ. ФОТО

Рашисти для війни проти України пригнали "новий" бронепотяг "Єнісей", начебто призначений для ведення інженерної розвідки та доставки боєприпасів до лінії фронту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Defense Express".

Окупанти вкрали на Харківщині тягу та вагони УЗ і зробили з них новий бронепоїзд, - ЗМІ 01

"У першу чергу "Єнісей" призначений саме для ведення бойових дій при охороні ворожих комунікацій. На це вказує не тільки той факт, що в "голові" поїзда стоїть платформа із ЗУ-23-2, що слугує в першу чергу саме як протипіхотна зброя. Але й також – що друга платформа з БМП-2 має апарель для з’їзду, щоб за потреби ця бойова машина піхоти могла "кружляти" навколо панцерника.

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За інформацією " Defense Express", росыяни "прямо визнають, що для побудови бронепоїзда "Єнісей" рашисти вкрали контейнери, тепловози та рухомий склад в "Укрзалізниці" на Харківщині". Заявлена схема поїзда – два маневрові тепловози типу ЧМЕ3, вісім вагонів (із яких чотири – платформи із БМП-2 та ЗУ-23-2).

Окупанти вкрали на Харківщині тягу та вагони УЗ і зробили з них новий бронепоїзд, - ЗМІ 02

Теоретично, для перевезення вантажів є два криті вагони-"товарняки". Але у виданні зазначають, що і в "товарняках" рашисти обладнали вогневі точки, і в таких критих вагонах збираються возити наприклад боєприпаси.

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ЗМІ пише, що у потяга є найвразливіше місце.

Окупанти вкрали на Харківщині тягу та вагони УЗ і зробили з них новий бронепоїзд, - ЗМІ 03

"Між колісними парами тепловоза є паливний бак (чорного кольору), в який заливається дизельне пальне, і цей бак не захищено ніяк. Усе, що над колесами в тепловозі ЧМЕ3 – це або силова установка, або кабіна екіпажу. Оцей захист бронелистами на тепловозі – це скоріше із розряду "мангалів" на танках, в сенсі – дає екіпажу психологічне відчуття "захищеності", але не витримує зустрічі з NLAW чи Javelin, або ж іншими системами протитанкового озброєння", - підкреслили у "Defense Express".

армія рф (17359) потяг (1969) Укрзалізниця (6843) Харківщина (6054) крадіжка (657)


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Топ коментарі
+26
про тачанки ще забули
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27.06.2022 09:42
+25
Очередная идиотская поделка в стиле мангала на танках. Ну чистые долбо@бы. Реально,кацапское стадо живет в парадигме 100летней давности. Треш.))
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27.06.2022 09:42
+11
Вундервафля курва!!!
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27.06.2022 09:44
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про тачанки ще забули
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27.06.2022 09:42 Відповісти
Тачанки делаем мы.
defence-ua.com/news/kb_luch_pokazalo_jak_zsu_vikoristovujut_korsar_na_baggi_dlja_rozgromu_okupantiv_foto-7337.html
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27.06.2022 14:32 Відповісти
Очередная идиотская поделка в стиле мангала на танках. Ну чистые долбо@бы. Реально,кацапское стадо живет в парадигме 100летней давности. Треш.))
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27.06.2022 09:42 Відповісти
А у нас что, не так? Пластины для бронежилетов из 65Г, весят в 2 раза больше нормальных. Турели установленные на багги, минометы на квадроциклах, клипсы распечатанные на 3D-принтерах.
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27.06.2022 14:36 Відповісти
Вундервафля курва!!!
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27.06.2022 09:44 Відповісти
ще до тачанок дійде
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27.06.2022 09:44 Відповісти
І що - влучити з арти по цьому чуду кацапської інженерної думки ніяк не можливо? Просто записуєто відосики, фотографуємо це чудо. У нас є Армія або є лише дівчатка-кореспонденти?
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27.06.2022 09:46 Відповісти
Наш паравоз впєрьод лєтіт, в камунє астановка...
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27.06.2022 09:48 Відповісти
пронетемкин поносец
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27.06.2022 09:50 Відповісти
Привіт Першій Світовій війні. Ідіоти...
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27.06.2022 09:56 Відповісти
Могу спорить, уж что-что, а вот анало говнет этой муйне нет нигде в мире.
А шо там с боевыми пращами, копьями и луками для кацапской срани, которую они называют десантурой, уже сделали репоеды?
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27.06.2022 09:58 Відповісти
...
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27.06.2022 09:59 Відповісти
Это конечно смешно, но не надо скатываться до уровня совецких худ фильмов, про "немцы все дураки". Тут вылезла логистическая проблема у арии рф. Все снабжение идет по железным дорогам. Вопрос современных партизан-никуда не ушел. Дроны висят. Вот и пришлось кумекать, как ковои охранять. Будел ли толк-никто пока не знает.
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27.06.2022 10:12 Відповісти
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27.06.2022 10:18 Відповісти
А если его на сани переставить и к дирижаблю привязать...
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27.06.2022 10:31 Відповісти
Хорошая цель для Химарса
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27.06.2022 10:41 Відповісти
а де вагон для коней і "казаков"
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27.06.2022 10:49 Відповісти
Бронепотяг "Єнісейський мародер".
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27.06.2022 10:49 Відповісти
У нас теж є бронепотяг...
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27.06.2022 11:00 Відповісти
Дебіли, курва!
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27.06.2022 11:14 Відповісти
только у русских подобная тяга к бесполезности.....
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27.06.2022 11:40 Відповісти
Там всегда бронепоезда создавались только для того, чтобы лётать по периметру гулагии и всех запугать и наконец упереться в коммуну и далее - как в украинской поговорке: "вымок, выкис, вылез - высох, стал на колоду, та и бултых в воду" - и так в зацикленном виде.
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27.06.2022 11:51 Відповісти
буде доїзджати до лінії фронту? чи як чергова раша-фашистська "суперзброя" - страшилка? тилового схрону...
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27.06.2022 12:04 Відповісти
Этот треш идёт под откос как любой другой поезд. Там хватит и единицы ДРГ с взрывчаткой.
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27.06.2022 12:12 Відповісти
На этом аналоговне хорошо сдавать зачеты по подрывному делу.
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27.06.2022 13:35 Відповісти
 
 