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Маріупольці полюють на голубів, щоб не вмерти з голоду, - ЗМІ. ФОТОрепортаж

Мешканці окупованого армією РФ Маріуполя змушені ставити на вулицях пастки на голубів, щоб не померти з голоду.

Про це пише видання Zn.ua, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Мешканцям міста катастрофічно бракує їжі. Дійшло до того, що вони змушені ставити на вулицях пастки для голубів, щоби не померти з голоду", - йдеться у повідомленні.

Маріупольці полюють на голубів, щоб не вмерти з голоду, - ЗМІ 01

Пастка на голубів в окупованому Маріуполі

Журналісти зазначають, що люди змушені готувати на багатті, а відтак - зберігать в під'їздах хмиз. Коли його нема, в хід ідуть дерев’яні меблі й книги.

Маріупольці полюють на голубів, щоб не вмерти з голоду, - ЗМІ 02Маріупольці полюють на голубів, щоб не вмерти з голоду, - ЗМІ 03Маріупольці полюють на голубів, щоб не вмерти з голоду, - ЗМІ 04

На подвір'ях багато розбитих машин. Їхні власники залишають записки про те, що власник автомобіля в місті, щоб його не вкрали чи не відвезли на звалище.

Маріупольці полюють на голубів, щоб не вмерти з голоду, - ЗМІ 05

Єдиним варіантом помитися для більшості маріупольців залишається громадський душ. Або як називають це місце окупанти: "Пункт помывки".

Маріупольці полюють на голубів, щоб не вмерти з голоду, - ЗМІ 06
Помитися можна лише у громадських душах

Автор: 

голод (117) Маріуполь (3230) окупація (6687)


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Топ коментарі
+26
Освобождение по-кацапски.
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27.06.2022 09:43
+25
Интересно, а сколько из тех, кто кричал "Путин введи!" сейчас осталось в Марике? И сколько из нихвыехало на Запад?
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27.06.2022 09:44
+14
50/50. Половина уже живет счастливо в Мариуполе судя по фоткам,а вторая имеет наглость горланить свои ватные бредни сбежав от "братушек" на Запад.
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27.06.2022 09:53
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Освобождение по-кацапски.
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27.06.2022 09:43 Відповісти
залишились "кацапствующие", які чекали "срусский мир"
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27.06.2022 10:44 Відповісти
Интересно, а сколько из тех, кто кричал "Путин введи!" сейчас осталось в Марике? И сколько из нихвыехало на Запад?
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27.06.2022 09:44 Відповісти
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27.06.2022 09:49 Відповісти
рашистской пропаганды и без тебя хватает, лапоть!
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27.06.2022 09:58 Відповісти
50/50. Половина уже живет счастливо в Мариуполе судя по фоткам,а вторая имеет наглость горланить свои ватные бредни сбежав от "братушек" на Запад.
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27.06.2022 09:53 Відповісти
Тех кто кричал, ещё после соженния горсовета на наших пленных обменяли.
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27.06.2022 10:39 Відповісти
Вони перші виїхали,не чекали своїх визволителів.Тут в нас йшла така одна,говорила по телефону:"Всьо здесь харашо,кормят прєкрасна,всьо замєчятельна.Толька я уже не магу сматрєть на еті рожи бандеравскіє,прям так пратівна,надаєлі.
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28.06.2022 01:20 Відповісти
страх
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27.06.2022 09:48 Відповісти
а в январе еще зарплаты от 10 штук были и средняя пенсия в районе 7
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27.06.2022 09:48 Відповісти
пешком...в городском автобусе говорил с одним из таких...закрыл квартиру и в середине апреля вышел пешком в сторону запорожья...по дороге подобрал попутный бусик
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27.06.2022 10:12 Відповісти
це коли чоловік сам - може й пішки, а якщо родина з дітлахами - пішком далеко не зайдеш.
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27.06.2022 16:32 Відповісти
так це ж ті самі, хто кликав *****, бо дуже скучили за голубятіною
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27.06.2022 11:27 Відповісти
в черзі стоять чоловіки і це...нічого не значить. Це можуть бути ординці в цивільному, може бути массовка, там вже повно русскіх понаєїало. руїни і трупи їх не колишать, "зато мєсто-то какаоє солнєчноє у моря, как тут еті хахли ...є устроілісь. Нічево, ми тут тєперяча жіть будєм."
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27.06.2022 16:35 Відповісти
можливо ще поженуть проти України, як донецьких і луганськіх...
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27.06.2022 16:37 Відповісти
Чего сидеть и на что надеяться в окупированном и разрушенном городе?
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27.06.2022 09:50 Відповісти
Да хрен тех "ватанов" поймёшь.
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27.06.2022 09:57 Відповісти
Например родственники старые, которые не хотят уезжать, мужчины которые смотрят за жильё , а семью отправили на большую землю. Всякое бывает. Свой дом бросить очень нелегко, если кроме него больше ничего нету. Это все таки наша земля, мы там родились и выросли.
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27.06.2022 10:46 Відповісти
Туди прийшов руССкій мір...
Зато біндєравцав нєт! Путін ввєл...
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27.06.2022 09:50 Відповісти
Голуби это опасно! Может они бендеровские, надо долго вымачивать в чистой воде и дважды кипятить.
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27.06.2022 09:51 Відповісти
Прочитав коментарі.
Люди ви там що ?
Йо*нулись?
Коли були в окупації Ірпінь,Гостомель,Буча ніхто про ватанів і не заїкавсь.
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27.06.2022 10:21 Відповісти
То виродки пишуть, яких цей жах не торкнувся, воно сидить десь у себе на західній і війну тільки по телевізору бачить, в своїй квартирі і при роботі! А люди які чотири місяці тому ще жили в вільній Україні, вже ватники і проданці тільки і за того що географічно їм "пощастило" жити в східних та південих регіонах.Ну то війна ще не закінчилась і не факт що такому сміттю як користувач с ніком "Бандерівець" не прилитить ракету в його дурну макітру!
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27.06.2022 16:16 Відповісти
Так це ми винні в тому,що кацапи прийшли асвабаждать Маріуполь?За кого там зажди голосували,за проросійські партії.І кацапів вважали своїми братьями,а не нас.Я не кажу,що там всі люди такі,але таких немало.Є відео з Маріуполя,ще до війни.Там старша жінка розповідає про любов до рашки і як вона люто ненавидить етіх бандерлогав.
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28.06.2022 01:29 Відповісти
Ну, а вода там - большой дефицит...
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28.06.2022 22:17 Відповісти
А ви переживали, бачите що все у них добре...
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27.06.2022 09:58 Відповісти
Это называется русский мор. Скоро кацапы настроят по всему городу сральники с дыркой в полу и будут за это денежку взымать.
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27.06.2022 10:06 Відповісти
Як бачиш невдоволених нема, а значить у них все добре
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27.06.2022 10:16 Відповісти
Асвабадители хреновы!
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27.06.2022 09:59 Відповісти
а могли би полювати на москалів...

і м'яса більше ніж в голуба, і вільніше би жилось і дихалось!
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27.06.2022 10:24 Відповісти
кацапы остались ждут второй пенсии, кацапский паспорт.
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27.06.2022 10:26 Відповісти
Украинскую пенсию там не начисляют и получить ее нереально, потому что банковская система Украины там не работает вообще. А через линию боёв ездить не получиться, потому что один раз прорваться большая удача и всего лишь. А кацапскую пенсию отжимают кпдыровцы и люмпен.
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27.06.2022 10:47 Відповісти
Пенсии начисляют на карты, которые можно обналичить, например в Донецке. Люди в Донецке до сих пор получают украинские пенсии и ржут с хахлов
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27.06.2022 11:49 Відповісти
Гетто
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27.06.2022 10:36 Відповісти
вот этого и хотели многие
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27.06.2022 10:57 Відповісти
какая разніца?
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27.06.2022 11:05 Відповісти
Так їм і треба, тому що 100 % були за роісю!!!! Не жаль їх чомусь!!!
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27.06.2022 11:16 Відповісти
Я бы не стал навешивать ярлыки мужикам, что стоят спиной на фотке. Они умышленно не хотят показывать лица. Скорее всего большинство из них офицеры ВСУ, службы разведки. Днем они выглядят как затрапезные, замурзанные маргиналы, толкающиеся в очереди за гуманитаркой или расставляющие ловушки для голубей. Вечером же в подвале полуразрушенного дома начинает работать передатчик: - Аджахи вызывают Шулявку, Аджахи вызывают Шулявку, прием... Важнейшая информация о перемещении техники, ее количестве, местах расквартирования личного состава, фамилии командного состава, названия частей уже на следующий день ляжет на рабочий стол Верховного...
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27.06.2022 11:26 Відповісти
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27.06.2022 11:46 Відповісти
Города, таким каким он был, уже не будет никогда. Слишком много не стало жилья. Просто многие не вернутся--- жить нет где. Заводы без людей металлолом. Порт без индустрии так же. Не ищите врагов и виноватых. Все виноваты, в разной степени конечно. А заплатили там те, которых нет--- они погибли в огромном числе. Не скоро узнаем, сколько. В этом трагедия Мариуполя.
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27.06.2022 11:46 Відповісти
Непотрібно тут на жалість давить. путін ввіді вайска. От і тримайте.
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27.06.2022 13:09 Відповісти
да? у нас і по Києву горлопани ходили, то їм курва з мп хресний хід подавай, то русскій державним, то ще якась ..я!
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27.06.2022 16:37 Відповісти
Ходять тому що ми терпим, тому і прилітає.
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28.06.2022 12:36 Відповісти
Куда только руцкий мир дотягивается, получается Сирия
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27.06.2022 11:48 Відповісти
Это счас лето, а зимой как же?? Надо побольше дров запасать!
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27.06.2022 12:01 Відповісти
Идиоты , а надо было палювати ,на орков , когда ,там ещё был Азов
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27.06.2022 12:04 Відповісти
+++
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27.06.2022 13:10 Відповісти
Маріуполь русскіє бомбили всім що тільки мали в арсеналі, там тільки ядерку ще не запускали. Як само пан би полював на русскіх в такій ситуації?
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27.06.2022 16:39 Відповісти
Дивний ! Так хоч знали б за що прилітає, а так як терпіли, їх ...ь, а вони тихесенько скавчать.
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28.06.2022 12:39 Відповісти
Ось такий він русский мир.

В тім це норма для русскої культури та способу життя.

Окупувати окупували. Стелу Маріуполь змінили як тільки фізично до неї дістались. А ось на людей як завжди московії пох - баби ще нарожають.
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27.06.2022 14:15 Відповісти
і не бояться з поразіти, шо голубів з біолабораторій спєціально повипускали й вони, ну мінімум, можуть бути грипозні )) а от ховряшки нічо так. й впіймать на раз-два, шаріком для пінг-понга, правда літом вони худі, зате здоровая пісча. тілько блохаста. ))
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27.06.2022 15:50 Відповісти
не дай Бог мучитися від голоду щоб аж голубі ловити, це не самий охайний птах, крім того в такій антисанітарії.
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27.06.2022 16:40 Відповісти
" голуби - это летающие крысы", це давно всі знають.
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28.06.2022 14:20 Відповісти
русскіє влаштували в Україні голодомор. Знову.
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27.06.2022 16:41 Відповісти
 
 