Маріупольці полюють на голубів, щоб не вмерти з голоду, - ЗМІ. ФОТОрепортаж
Мешканці окупованого армією РФ Маріуполя змушені ставити на вулицях пастки на голубів, щоб не померти з голоду.
Про це пише видання Zn.ua, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Мешканцям міста катастрофічно бракує їжі. Дійшло до того, що вони змушені ставити на вулицях пастки для голубів, щоби не померти з голоду", - йдеться у повідомленні.
Пастка на голубів в окупованому Маріуполі
Журналісти зазначають, що люди змушені готувати на багатті, а відтак - зберігать в під'їздах хмиз. Коли його нема, в хід ідуть дерев’яні меблі й книги.
На подвір'ях багато розбитих машин. Їхні власники залишають записки про те, що власник автомобіля в місті, щоб його не вкрали чи не відвезли на звалище.
Єдиним варіантом помитися для більшості маріупольців залишається громадський душ. Або як називають це місце окупанти: "Пункт помывки".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Зато біндєравцав нєт! Путін ввєл...
Люди ви там що ?
Йо*нулись?
Коли були в окупації Ірпінь,Гостомель,Буча ніхто про ватанів і не заїкавсь.
і м'яса більше ніж в голуба, і вільніше би жилось і дихалось!
В тім це норма для русскої культури та способу життя.
Окупувати окупували. Стелу Маріуполь змінили як тільки фізично до неї дістались. А ось на людей як завжди московії пох - баби ще нарожають.