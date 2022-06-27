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Перейшов на бік ворога у 2014: капітану ракетного катера РФ, який обстрілює Україну, повідомлено про підозру у держзраді. ФОТО

Працівники ДБР повідомили про підозру у державній зраді колишньому капітану 3 рангу військової частини, що дислокувалась в АР Крим. Наразі він командує російським ракетним катером "Вышний Волочёк".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресслужбі ДБР.

Перейшов на бік ворога у 2014: капітану ракетного катера РФ, який обстрілює Україну, повідомлено про підозру у держзраді 01

"У 2014 році офіцер зрадив присязі та залишився у захопленій російськими окупантами військовій частині. Присягнувши збройним силам РФ, капітан продовжив службу в російському чорноморському флоті. Наразі дезертир командує ракетним катером "Вышний Волочёк" та з Чорного моря обстрілює ракетами мирні території України", - йдеться у повідомленні.

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Перейшов на бік ворога у 2014: капітану ракетного катера РФ, який обстрілює Україну, повідомлено про підозру у держзраді 02
Перейшов на бік ворога у 2014: капітану ракетного катера РФ, який обстрілює Україну, повідомлено про підозру у держзраді 03
Перейшов на бік ворога у 2014: капітану ракетного катера РФ, який обстрілює Україну, повідомлено про підозру у держзраді 04

Слідчі ДБР зібрали достатньо доказів та повідомили йому про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.

ракети (4023) Чорноморський флот рф (624) державна зрада (1686) ДБР (3491)


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Топ коментарі
+15
Про що говорить останнє фото з ліжком? Де це?
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27.06.2022 10:20
+15
Аналогичный вопрос. Но увидев на спине буквы ДБР понимаешь что это очередной треш и абсурд в исполнении конторы "рога и копыта".
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27.06.2022 10:21
+13
Чергова імітація брухливої "діяльності" нашим коштом, аби країну не боронити.
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27.06.2022 10:33
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Про що говорить останнє фото з ліжком? Де це?
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27.06.2022 10:20 Відповісти
Аналогичный вопрос. Но увидев на спине буквы ДБР понимаешь что это очередной треш и абсурд в исполнении конторы "рога и копыта".
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27.06.2022 10:21 Відповісти
ДБР до Криму мабудь добралися
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27.06.2022 10:23 Відповісти
А что это они все мордатые такие, на европейцев абсолютно не похожи, это что, порода такая, "совковая"?
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27.06.2022 12:01 Відповісти
У них порода восточно-нацистская.
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27.06.2022 14:00 Відповісти
Покидьок обстрілює,так вони ліжку підозру виписали.....чи то може дистанційна робота
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27.06.2022 10:28 Відповісти
он этот подонок приехал в Украину его выследили поймали и задержали.. тому ему огласили Подозрение лично... а не заочно.. в шортах то воно отдыхает тут у нас...
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27.06.2022 10:37 Відповісти
Я не думаю, что пуйло капитана корабля куда-то выпускает...
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27.06.2022 11:32 Відповісти
А что, тот, кто воюет на стороне врага и тот, кому сообщено о подозрении в госизмене - получает разные сроки? Вроде, и там и там - враг Украины..
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27.06.2022 11:34 Відповісти
Чергова імітація брухливої "діяльності" нашим коштом, аби країну не боронити.
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27.06.2022 10:33 Відповісти
То ліжко, де ДБР з СБУ іпуцця. В жьопи.
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27.06.2022 10:34 Відповісти
ДБР не сподобався блокнотик що на ліжку
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27.06.2022 10:59 Відповісти
Це вони, тіпа, приїхали в Севастополь до зрадника і виписують йому підозру і виклик на допит в Київ!)))
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27.06.2022 13:10 Відповісти
в писде *** зеленой!
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27.06.2022 23:12 Відповісти
а кому підозру вручали?останнє фото, чия то була оселя?
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27.06.2022 10:21 Відповісти
Того,що в бриджах стоїть напевно. А Хто? Шо? Та пох. ДБР "працює")
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27.06.2022 10:23 Відповісти
я так і зрозумів) найкраща підозра зрадникам це ліквідація!
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27.06.2022 10:31 Відповісти
8 років чекали?
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27.06.2022 10:30 Відповісти
Сралин перешёл на сторону Гитлера 23 августа 1939 г,но во всем виноват Степан Бандера ...разязавший Вторую мировую...
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27.06.2022 10:32 Відповісти
У 2014 році й дотепер підозри не було. Всьо було нормуль. По плану.
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27.06.2022 10:33 Відповісти
а у 2019-му була?? нормуль тобі, жінко?
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27.06.2022 19:10 Відповісти
В українців і у громадянського суспільства в цілому немає жодної довіри до цього дебеера після тієї його скандальної діяльності, що обвалила обороноздатність Держави перед початком широкомасштабної війни з рашистською пітьмою,
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27.06.2022 10:34 Відповісти
У цього малороса імені немає?
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27.06.2022 10:35 Відповісти
Кап 2 Дмитрий Алексеевич Сухарь.
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27.06.2022 10:47 Відповісти
та ти шо. а проти Наумова коли буде справа? проти тих, хто арештував клістрони? проти тих, хто розмінував Чонгар? вагнерівці? справа шеремета? суркіси? яким чином кордон з білоруссю виявився відкритим?
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27.06.2022 10:36 Відповісти
Державне Болото Рыгов заменяет Квартал 95...
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27.06.2022 10:36 Відповісти
суд і "тиха ліквідація" - "нещасний випадок"
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27.06.2022 10:37 Відповісти
Имитация бурной деятельности ДБР. .это что турборежим Ze... в Трускавце.
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27.06.2022 10:38 Відповісти
І знову якась державна зрада, та у нього ст. 115 ч.2 п.1,2,4,5,6,11,12,14 КК України "Умисне вбивство" і пожиттєве на пиці накарбовані.
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27.06.2022 10:49 Відповісти
Поймать в подъезде и посадить на пику.
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27.06.2022 10:53 Відповісти
ДБР это пародия на спец. службы. Сборище расфуфыренных павлинов-бездельников Одна футболка "ДБР" от 1000 грн.
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27.06.2022 10:54 Відповісти
відверто бісить така імітація кіпучої діяльності!
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27.06.2022 10:57 Відповісти
Наша власть - это просто тупой и продажный говнозамес! Этот ***** с 2014 года никак не мог получить «підозру» в госизмене? Всего- то прошло 8 лет и он наконец-то стал «подозреваемым» в госизмене? Какие-же ***** у нас у власти!
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27.06.2022 11:15 Відповісти
уйобки і аферюги,то дійсно,але ж здібні які !вони прямі нащадки твого ніка . А Васюки у нас 73%.А ДБР вважає,що Васюки усі 100%.
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27.06.2022 23:57 Відповісти
Смело!
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27.06.2022 11:19 Відповісти
Підозру передати особисто в руки. З "Байрактара".
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27.06.2022 11:23 Відповісти
Йшов 8 рік війни......
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27.06.2022 11:24 Відповісти
Вот это новость. Даже подумать не мог, настолько великое достижение. 8 лет собирали доказательства и выдвинули подозрения.

Но вообще работа с военными была слабо проведена. Депутаты Рады и ряд политиков после того, как отпустили Януковича (еще вопрос к тому, почему его не арестовали в 2004-5-ом за фальсификации выборов и попытку захвата государственной власти и второй раз дали свалить без швабры в жопе) должны были пулей лететь в Крым и к ватникам в Донбассе и чётко рассказывать военным, что они теперь в НАТО будут и зарабатывать в 2.5 раза больше. Любой ценой с максимальной уверенностью убедить их, что им зарплату поднимут в 2.5 раза. Все было бы нормально. Но это сделали кацапы. Кстати, кроме командующих они взяли и обманули. В Крыму в итоге живут хуже, чем жили 8 лет назад. Кинули кацапы и поэтому 0.01% военных сейчас перешел на сторону врага, какая же чудовищная ошибка алчного Путина. Надо просто хорошо ощущать было менталитет военных и шахтеров в 2014-ом. Там очень сложные люди с чудовищно низкими моральными планками, надо очень хорошо уметь управлять ими, ну тут Кличко бы хорошо мог помочь и за ним бы пошли.
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27.06.2022 11:25 Відповісти
"..и чётко рассказывать военным, что они теперь в НАТО будут и зарабатывать в 2.5 раза больше,"
- это всё пи..здешь, это что, любовь и преданность Родине определяется одной лишь заработной платой? А вот по этому критерию можно уже точно определить кто друг, а кто враг.
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27.06.2022 11:57 Відповісти
Простіше. Ліцензію на ліквідацію з винагородою.
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27.06.2022 12:10 Відповісти
«Гарпун» йому в нижній волочок по саме годі!!!
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27.06.2022 13:37 Відповісти
ДБР-овское коррупционное издание изображает видимость работы. А что вы делали все это время, только сейчас подозрение предъявили. 120 тыс гондоны получаете ничего не делая, гуманитарку как воровали фурами так и воруют не стесняясь, госгондоны во всех оставшихся под украинским контролем регеонах. А скулили суки чтобы им 30 тыс платили доп. Но ничего НАБУ с судебной охраной себя уже на 30 внесли доп изменениям. Думаю эта челядь скоро тоже.
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27.06.2022 16:44 Відповісти
Наше "славетне ДБР не знає ,що злодій проживає в Криму...вони йому щось вручили в Києві..
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27.06.2022 17:25 Відповісти
Что то я из истории не помню, чтобы прокуратура сталинского ссср объявляла пидозры и вручала уведомления гитлеровским фашистам? А у нас какие то рассказы прокурорки Венедиктович и гбр о том сколько тысяч карных дел заведено и каким образом вручены пидозры и т.д. Может хорош куйнёй заниматься а ребята? Может уже воевать пора до победы а потом дела заводить? А то здоровые огромные мужики бумажки сидят пишут, тем более на преступников которых физически в Украине сейчас нет… А может я что то не понимаю??? Или это действительно - « создание иллюзии плодотворной работы»????
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27.06.2022 18:39 Відповісти
Якби цю шоблу продажних сикливих бездарів - паразитів (суддів, сбу, дбр,різних проКУРВАтур, ментів, різних "антикорупційних" паразитів і бюро...) озброїти - то получилася би ще одна Українська Армія.
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27.06.2022 18:48 Відповісти
Питання до новоі влади? Чому усім покидькам, хто здав Крим не оголошенна підозра?Фактів бракувало, чи вирішували державні задачі по затримці Порошенко.
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28.06.2022 18:41 Відповісти
Так эту тварь не надо судить, а надо долго и больно крамсать всё его тело до тех пор, пока не останется с его лишь один скелет. Да, это жёстко, очень, но на другое эта мразь просто не заслуживает, после того, что они сделали в Украине.
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28.06.2022 23:21 Відповісти
 
 