Перейшов на бік ворога у 2014: капітану ракетного катера РФ, який обстрілює Україну, повідомлено про підозру у держзраді. ФОТО
Працівники ДБР повідомили про підозру у державній зраді колишньому капітану 3 рангу військової частини, що дислокувалась в АР Крим. Наразі він командує російським ракетним катером "Вышний Волочёк".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресслужбі ДБР.
"У 2014 році офіцер зрадив присязі та залишився у захопленій російськими окупантами військовій частині. Присягнувши збройним силам РФ, капітан продовжив службу в російському чорноморському флоті. Наразі дезертир командує ракетним катером "Вышний Волочёк" та з Чорного моря обстрілює ракетами мирні території України", - йдеться у повідомленні.
Слідчі ДБР зібрали достатньо доказів та повідомили йому про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.
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Но вообще работа с военными была слабо проведена. Депутаты Рады и ряд политиков после того, как отпустили Януковича (еще вопрос к тому, почему его не арестовали в 2004-5-ом за фальсификации выборов и попытку захвата государственной власти и второй раз дали свалить без швабры в жопе) должны были пулей лететь в Крым и к ватникам в Донбассе и чётко рассказывать военным, что они теперь в НАТО будут и зарабатывать в 2.5 раза больше. Любой ценой с максимальной уверенностью убедить их, что им зарплату поднимут в 2.5 раза. Все было бы нормально. Но это сделали кацапы. Кстати, кроме командующих они взяли и обманули. В Крыму в итоге живут хуже, чем жили 8 лет назад. Кинули кацапы и поэтому 0.01% военных сейчас перешел на сторону врага, какая же чудовищная ошибка алчного Путина. Надо просто хорошо ощущать было менталитет военных и шахтеров в 2014-ом. Там очень сложные люди с чудовищно низкими моральными планками, надо очень хорошо уметь управлять ими, ну тут Кличко бы хорошо мог помочь и за ним бы пошли.
- это всё пи..здешь, это что, любовь и преданность Родине определяется одной лишь заработной платой? А вот по этому критерию можно уже точно определить кто друг, а кто враг.