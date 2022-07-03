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Новини Фото Війна
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Правоохоронці відкрили кримінальні справи по обстрілам військами РФ Слов'янська та Краматорська, - голова СБУ Баканов. ФОТОрепортаж

Масштабний обстріл Слов’янська та Краматорська з реактивних систем залпового вогню вкотре свідчить, що Росія цілеспрямовано обирає своїми цілями цивільні, а не військові об’єкти.

Про це заявив Голова СБУ Іван Баканов, відзначивши, що Служба безпеки та Національна поліція відкрили кримінальні провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 Кримінального кодексу України), передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу СБУ.

Наразі підтверджено загибель 6 осіб. Також 15 людей травмовано. Огляд місць обстрілів триває.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Обстріл Слов'янська: попередньо - 6 загиблих, 15 поранених. Серед загиблих - дитина, - ВЦА. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Серед загиблих є сім’я з 12-річною дитиною. У переліку мішеней – житлові будинки, садове товариство, фільтрувальна станція, гаражний кооператив… Тобто знову лише цивільні об’єкти, по яким окупанти випустили касетні боєприпаси. Такі дії – чергова терористична атака, котра стала вже звичним інструментом для ворога, і за яку він обов’язково понесе відповідальність", - додав Голова СБУ Іван Баканов.

Правоохоронці відкрили кримінальні справи по обстрілам військами РФ Словянська та Краматорська, - голова СБУ Баканов 01
Правоохоронці відкрили кримінальні справи по обстрілам військами РФ Словянська та Краматорська, - голова СБУ Баканов 02
Правоохоронці відкрили кримінальні справи по обстрілам військами РФ Словянська та Краматорська, - голова СБУ Баканов 03
Правоохоронці відкрили кримінальні справи по обстрілам військами РФ Словянська та Краматорська, - голова СБУ Баканов 04
Правоохоронці відкрили кримінальні справи по обстрілам військами РФ Словянська та Краматорська, - голова СБУ Баканов 05
Правоохоронці відкрили кримінальні справи по обстрілам військами РФ Словянська та Краматорська, - голова СБУ Баканов 06

Автор: 

СБУ (12818) Баканов Іван (330) Слов’янськ (599)


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Топ коментарі
+5
какое-то блдское издевательство ..глава СБУ открыл провадження..да этих обстрелов сотни и тысячи жертв тоже, ублюдок кварталовский
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03.07.2022 19:49
+5
Баканов берега попутал. Він забувся хто він є. Шут гороховий.
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03.07.2022 19:58
+4
Виродки мокшанські
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03.07.2022 19:38
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Виродки мокшанські
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03.07.2022 19:38 Відповісти
геноцид какой-то...
теперь ермаку с баклановым именных вышиванок нияк?
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03.07.2022 19:41 Відповісти
Сильно багато потрошенко робив...
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03.07.2022 20:04 Відповісти
Та таки багато робив, а порівняно з слугами понятно якого наріда - так взагалі неможливо оцінити, бо даже якби він зробив щось всього 1 раз, це вже було би більше, ніж ніхера не робить і просто зображати бурхливу діяльність.
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03.07.2022 20:51 Відповісти
Молодець який.

Справжній голова СБУ заслав би диверсантів, і ті би покарали тих, хто кидав ракетами по людях.

Квартальний шут викладає в інтернет фоточки і "відкриває кримінальні провадження". Воно навіть не в курсі, що СБУ не має права відкривати кримінальне впровадження в принципі.
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03.07.2022 19:41 Відповісти
Бенядіктова, мусора, тепер вже СБУ перше добігло.
А по закону хто цим повинен займатись?
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03.07.2022 19:43 Відповісти
бакЛанов просрался..с облегчением тебя, чмо
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03.07.2022 19:47 Відповісти
какое-то блдское издевательство ..глава СБУ открыл провадження..да этих обстрелов сотни и тысячи жертв тоже, ублюдок кварталовский
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03.07.2022 19:49 Відповісти
Който сюр. Каци ібашат бомбами. Бакланов откриваєт.
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03.07.2022 19:51 Відповісти
Ой, Баканофф.... Бригадир паяців...
Війна? А у Лисого було написано "*****"
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03.07.2022 19:57 Відповісти
Баканов берега попутал. Він забувся хто він є. Шут гороховий.
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03.07.2022 19:58 Відповісти
Служба Беспеки Узелемойського проснулась
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03.07.2022 20:03 Відповісти
О! Через 4 месяца с начала войны объявился Баканов! Интересно, а где же было это чудо!
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03.07.2022 20:09 Відповісти
Нажаль Слов'янськ чекає доля Маріуполя 100%.Там буде основна битва.
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03.07.2022 23:43 Відповісти
Баканов прихожанин мп рпц.Та й в нього немає ніякого досвіду,щоб бути на такій посаді.Те саме стосується інших,включно з президентом.Тому,те що зараз відбувається,це логічний розвиток подій.
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04.07.2022 01:34 Відповісти
Нажаль, на цей прикрий факт взагалі не звертають уваги. Воно ще казало, що не визнає "розколу" (томос)
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04.07.2022 08:52 Відповісти
 
 