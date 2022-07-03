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Внаслідок обстрілу російськими окупантами Слов'янська 3 липня загинуло 2 дитини, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Двоє дітей загинули в результаті недільного обстрілу окупантами Слов'янська.

Як інформує Цензор.НЕТ, про повідомляє пресслужба Донецької прокуратури.

"Руський мир" убив ще двох дітей на Донеччині - жахливі наслідки ворожих атак. За даними слідства, 3 липня 2022 року окупаційні війська Росії обстріляли м. Слов'янськ, внаслідок чого загинули шестеро людей, серед яких батьки з 9-річною дитиною, ще 15 отримали осколкові поранення", - йдеться в повідомленні.

Крім того, у Слов'янську через нищівні атаки загарбників днями у своїх будинках і у дворах загинули п'ятеро цивільних осіб і троє отримали важкі осколкові поранення. Один чоловік загинув у с. Новомиколаївка Краматорського району та ще чотирьох людей поранено внаслідок ворожої атаки на м. Добропілля.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Обстріл Слов'янська: попередньо - 6 загиблих, 15 поранених. Серед загиблих - дитина, - ВЦА. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Також повідомляється, що 1-2 липня російські війська застосували проти мирних жителів Донбасу різнокаліберну артилерійську зброю, зокрема реактивні системи залпового вогню "Смерч".

Окрім того, під ворожий вогонь потрапили с. Катеринівка Краматорського району, міста Костянтинівка та Краматорськ.

У пресслужбі прокуратури зазначили, що у всіх обстріляних населених пунктах було зруйновано та пошкоджено десятки житлових будинків, від вибухів постраждали територія колишнього підприємства, господарські будівлі та автомобілі, на 24 гектарах сільгоспугідь згоріла пшениця.

Досудове розслідування щодо зазначених фактів триває.

Також читайте: Найбільший обстріл Слов'янська за останній час. Рашисти вдарили по місту з РСЗВ. Багато вбитих та поранених, - мер Лях. ВIДЕО

Внаслідок обстрілу російськими окупантами Словянська 3 липня загинуло 2 дитини, - прокуратура 01
Внаслідок обстрілу російськими окупантами Словянська 3 липня загинуло 2 дитини, - прокуратура 02
Внаслідок обстрілу російськими окупантами Словянська 3 липня загинуло 2 дитини, - прокуратура 03
Внаслідок обстрілу російськими окупантами Словянська 3 липня загинуло 2 дитини, - прокуратура 04
Внаслідок обстрілу російськими окупантами Словянська 3 липня загинуло 2 дитини, - прокуратура 05
Внаслідок обстрілу російськими окупантами Словянська 3 липня загинуло 2 дитини, - прокуратура 06

Автор: 

обстріл (28472) Слов’янськ (599)


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- Мамо, я на небі, я - хмаринка,

З вишини дивлюсь на білий світ..

Тут, зі мною, Коля і Маринка,

Дядько й тітка наші шлють привіт...

Тут багато діток незнайомих,

Ті, хто врятуватися не зміг...

Ті, хто не добіг до ешелону,

Ті, хто заховатися не встиг...

Поряд бавиться якась чужа дитинка,

Де її сім'я - вона не знає...

Очі в неї - крижана сніжинка

І волосся сиве заплітає...

Як її зовуть, не пам'ятає,

Каже, що жила колись у Бучі,

Ляльку без волосся пригортає

І пір'їнки з крил склада докучі...

Колька, наш сусід, загинув першим,

А його сестричка - вслід за нами.

Я спитати хочу тих, хто долі вершить:

- А у вас теж діти є? І мами????

Що ж ви на Вкраїні наробили?!

Принесли в мій дім смертельну зброю!!!

Ми ж у вас рятунку не просили!

Ви до нас самі прийшли - війною!!!

Зруйнували рідну Батьківщину,

Повбивали діточок маленьких!

Чоботом стоптали цвіт калини,

Згвалтувавши посивілу неньку!!!

Що ж ви наробили, росіяни?!

Чом пішли на гріх, братоубивці?!

...На могилах, на дитячому майдані

Сива мати садить чорнобривці...

Валюша Чародійка.Українка.
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03.07.2022 20:35 Відповісти
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03.07.2022 20:36 Відповісти
Кацапські мерзенні вбивці-горіти вам всім у пеклі покидьки...
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03.07.2022 20:38 Відповісти
******** из ес опять будут говорить,что ***** надо сохранить лицо.
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03.07.2022 20:50 Відповісти
Царство Небесне...
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03.07.2022 21:03 Відповісти
 
 