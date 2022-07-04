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Російські окупанти випустили за 3 липня по Сумщині понад 230 мін і снарядів, постраждало 3 людей, - ОВА. ФОТО

Понад 230 мін та снарядів випустили російські загарбники у неділю по територіальних громадах Сумщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі. 

Він зазначив: "Протягом дня росіяни випустили понад 230 мін та снарядів різного калібру.
Постраждали п'ять громад: Зноб-Новгородська, Новослобідська, Великописарівська, Білопільська, Хотінська.

З пів на десяту ранку по Зноб-Новгородській громаді почався масовий обстріл, ймовірно із САУ, із використанням фосфорних та флешетних снарядів калібру 120, 152 мм. Всього 120 пострілів (приходів).Згорів один автомобіль.

О 09.45 також по околицям одного з сел Зноб-Новгородської громади був мінометний обстріл, 20 приходів.

Близько 10 ранку по Новослобідській громаді при мінометному обстрілі пошкоджено два приватні будинки, зупинку громадського транспорту та лінію електропередач.

Також читайте: Ворог обстріляв із мінометів Шалигінську громаду на Сумщині, - Живицький

Опівдні у Великописарівській громаді після мінометного прильоту загорівся житловий будинок

З пів на першу у напрямку м. Білопілля з території рф було 10 приходів із САУ, після цього - ще вогонь із міномету.

У цей же час тривав мінометний обстріл Хотінської громади, 30 прильотів. А з шістнадцятої години - ще 20 мін.

Близько 19.00 на околиці Великої Писарівки ворожий безпілотник скинув боєприпас. Наслідки уточнюються.

О 20 годині росіяни почали гатити з мінометів по території та приміщенням Атинського психоневрологічного інтернату.
За півгодини - накрили з артилерії. Спалахнула пожежа у їдальні закладу, зруйнований адмінкорпус та гуртожиток.
Як мінімум троє людей постраждали - це пацієнти закладу, які наразі в лікарні".

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Російські окупанти випустили за 3 липня по Сумщині понад 230 мін і снарядів, постраждало 3 людей, - ОВА 01
Російські окупанти випустили за 3 липня по Сумщині понад 230 мін і снарядів, постраждало 3 людей, - ОВА 02

Автор: 

Сумська область (3678) Живицький Дмитро (466)


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А ми у відповідь їм скільки?
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04.07.2022 00:26 Відповісти
Що робить Генштаб у такому випадку? Де знищення вогневих точок, або обстріл ворожої території?
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04.07.2022 00:37 Відповісти
Нікто отвєткі нє дайот -
Іначє путєн нападьот!
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04.07.2022 07:23 Відповісти
Байрактар нам в допомогу
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04.07.2022 08:07 Відповісти
 
 