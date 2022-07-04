Російські окупанти випустили за 3 липня по Сумщині понад 230 мін і снарядів, постраждало 3 людей, - ОВА. ФОТО
Понад 230 мін та снарядів випустили російські загарбники у неділю по територіальних громадах Сумщини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.
Він зазначив: "Протягом дня росіяни випустили понад 230 мін та снарядів різного калібру.
Постраждали п'ять громад: Зноб-Новгородська, Новослобідська, Великописарівська, Білопільська, Хотінська.
З пів на десяту ранку по Зноб-Новгородській громаді почався масовий обстріл, ймовірно із САУ, із використанням фосфорних та флешетних снарядів калібру 120, 152 мм. Всього 120 пострілів (приходів).Згорів один автомобіль.
О 09.45 також по околицям одного з сел Зноб-Новгородської громади був мінометний обстріл, 20 приходів.
Близько 10 ранку по Новослобідській громаді при мінометному обстрілі пошкоджено два приватні будинки, зупинку громадського транспорту та лінію електропередач.
Опівдні у Великописарівській громаді після мінометного прильоту загорівся житловий будинок
З пів на першу у напрямку м. Білопілля з території рф було 10 приходів із САУ, після цього - ще вогонь із міномету.
У цей же час тривав мінометний обстріл Хотінської громади, 30 прильотів. А з шістнадцятої години - ще 20 мін.
Близько 19.00 на околиці Великої Писарівки ворожий безпілотник скинув боєприпас. Наслідки уточнюються.
О 20 годині росіяни почали гатити з мінометів по території та приміщенням Атинського психоневрологічного інтернату.
За півгодини - накрили з артилерії. Спалахнула пожежа у їдальні закладу, зруйнований адмінкорпус та гуртожиток.
Як мінімум троє людей постраждали - це пацієнти закладу, які наразі в лікарні".
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