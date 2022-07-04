За добу росіяни вбили 9 людей на Донеччині. Серед них 2 дітей, - ОВА. ІНФОГРАФІКА
За 3 липня окупанти вбили 9 мирних жителів Донецької області.
Як інформує Цензор.НЕТ. про це повідомляють у Донецькій ОВА.
"За 3 липня росіяни вбили 9 мирних жителів Донеччини: 6 у Слов'янську, 1 в Авдіївці, 1 у Бахмуті, 1 у Зайцевому. Серед загиблих двоє дітей: 1 у Слов'янську і 1 у Зайцевому. Ще 25 людей отримали поранення.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - йдеться у повідомленні.
Павло Кириленко зазначив, що від початку вторгнення росіяни вбили 563 жителя Донеччини та поранили 1467.
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