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Окупанти завдали підступного ракетного удару по Харкову. Ворог наступає в напрямку Богородичного, Мазанівки та Долини, - Синєгубов. ФОТОрепортаж

Сьогодні о 4 ранку російські окупанти завдали підступного ракетного удару по Шевченківському району Харкова. За ціль військові терористи обрали загальноосвітню школу.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, наразі рятувальники розбирають завали. Попередньо - постраждалих немає, у гімназії нікого не було.

Окупанти завдали підступного ракетного удару по Харкову. Ворог наступає в напрямку Богородичного, Мазанівки та Долини, - Синєгубов 01
Окупанти завдали підступного ракетного удару по Харкову. Ворог наступає в напрямку Богородичного, Мазанівки та Долини, - Синєгубов 02
Окупанти завдали підступного ракетного удару по Харкову. Ворог наступає в напрямку Богородичного, Мазанівки та Долини, - Синєгубов 03
Окупанти завдали підступного ракетного удару по Харкову. Ворог наступає в напрямку Богородичного, Мазанівки та Долини, - Синєгубов 04
Окупанти завдали підступного ракетного удару по Харкову. Ворог наступає в напрямку Богородичного, Мазанівки та Долини, - Синєгубов 05
Окупанти завдали підступного ракетного удару по Харкову. Ворог наступає в напрямку Богородичного, Мазанівки та Долини, - Синєгубов 06
Окупанти завдали підступного ракетного удару по Харкову. Ворог наступає в напрямку Богородичного, Мазанівки та Долини, - Синєгубов 07
Окупанти завдали підступного ракетного удару по Харкову. Ворог наступає в напрямку Богородичного, Мазанівки та Долини, - Синєгубов 08

"На території області ворог протягом доби гатив по містах і селах Харківського, Ізюмського та Богодухівського районів. Внаслідок обстрілів зруйновані житлові будинки, господарчі споруди, гаражі та інші споруди. На жаль, протягом доби в області від дій окупантів загинули 3 мирних людей. Всі загиблі - жителі села Безруки, Дергачівської громади. Населений пункт росіяни обстрілювали із артилерії", - інформує очільник регіону.

Синєгубов додає, що упродовж доби російські окупанти намагалися вести наступ на село Прудянка, що на Харківському напрямку. Ворог зазнав втрат та відступив. В районі Ізюму ворог веде наступ в напрямку Богородичного, Мазанівки та Долини.

"Наші захисники стримують ворога. Бої тривають. Підтримуємо ЗСУ та продовжуємо працювати на перемогу!", - резюмує він.

Автор: 

армія рф (17373) обстріл (28472) ракети (4023) Харків (5600) Харківщина (6054) школа (2209) Синєгубов Олег (858)


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глянув на діпстейтмап - на харківщині орки знову нас потіснили від кордону. як так.
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04.07.2022 09:01 Відповісти
Щоб кацапи не тиснули, треба тиснути їх.
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04.07.2022 12:18 Відповісти
А буває не підступний, а шляхетний ракетний удар?
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04.07.2022 09:44 Відповісти
https://****.com/view/33kboh так буде зі всіма свинопсами
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04.07.2022 10:36 Відповісти
До чого ця недоречна патетика? А непідступно це як - "Алле хохлы, мы щас по вам ракетой ух..рим, вы там приготовтесь".
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04.07.2022 10:49 Відповісти
 
 