Окупанти завдали підступного ракетного удару по Харкову. Ворог наступає в напрямку Богородичного, Мазанівки та Долини, - Синєгубов. ФОТОрепортаж
Сьогодні о 4 ранку російські окупанти завдали підступного ракетного удару по Шевченківському району Харкова. За ціль військові терористи обрали загальноосвітню школу.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, наразі рятувальники розбирають завали. Попередньо - постраждалих немає, у гімназії нікого не було.
"На території області ворог протягом доби гатив по містах і селах Харківського, Ізюмського та Богодухівського районів. Внаслідок обстрілів зруйновані житлові будинки, господарчі споруди, гаражі та інші споруди. На жаль, протягом доби в області від дій окупантів загинули 3 мирних людей. Всі загиблі - жителі села Безруки, Дергачівської громади. Населений пункт росіяни обстрілювали із артилерії", - інформує очільник регіону.
Синєгубов додає, що упродовж доби російські окупанти намагалися вести наступ на село Прудянка, що на Харківському напрямку. Ворог зазнав втрат та відступив. В районі Ізюму ворог веде наступ в напрямку Богородичного, Мазанівки та Долини.
"Наші захисники стримують ворога. Бої тривають. Підтримуємо ЗСУ та продовжуємо працювати на перемогу!", - резюмує він.
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