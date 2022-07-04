Російські снаряди вбили дітей на Донеччині. Задокументовано 18 ударів на добу, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Окупанти обстріляли 11 населених пунктів. Є жертви, серед яких – діти. Зруйновано та пошкоджено 94 цивільних об’єкти – оселі та інфраструктура.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Нацполіції.
"Росіяни вдарили по містах Слов’янськ, Краматорськ, Бахмут, Авдіївка, смт Гостре, Олексієво-Дружківка, Північне, селах Малинівка, Ласточкине, Новополтавка, Тарасівка. Ворог бив ракетами ЗРК "С-300", РСЗВ "Град", "Ураган", "Смерч", артилерією", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що руйнувань зазнали 67 житлових будинків, з них п’ять багатоквартирні, школа, коксохімічний завод, фільтрувальна станція, елеватор, ринок, готельний комплекс, 16 гаражів тощо. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
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