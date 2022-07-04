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Російські снаряди вбили дітей на Донеччині. Задокументовано 18 ударів на добу, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Окупанти обстріляли 11 населених пунктів. Є жертви, серед яких – діти. Зруйновано та пошкоджено 94 цивільних об’єкти – оселі та інфраструктура.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Нацполіції.

"Росіяни вдарили по містах Слов’янськ, Краматорськ, Бахмут, Авдіївка, смт Гостре, Олексієво-Дружківка, Північне, селах Малинівка, Ласточкине, Новополтавка, Тарасівка. Ворог бив ракетами ЗРК "С-300", РСЗВ "Град", "Ураган", "Смерч", артилерією", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що руйнувань зазнали 67 житлових будинків, з них п’ять багатоквартирні, школа, коксохімічний завод, фільтрувальна станція, елеватор, ринок, готельний комплекс, 16 гаражів тощо. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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Російські снаряди вбили дітей на Донеччині. Задокументовано 18 ударів на добу, - Нацполіція 01
Російські снаряди вбили дітей на Донеччині. Задокументовано 18 ударів на добу, - Нацполіція 02
Російські снаряди вбили дітей на Донеччині. Задокументовано 18 ударів на добу, - Нацполіція 03

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Після Лисичанська РФ, ймовірно, перейде до захоплення Донеччини, - Британська розвідка


Російські снаряди вбили дітей на Донеччині. Задокументовано 18 ударів на добу, - Нацполіція 04
Російські снаряди вбили дітей на Донеччині. Задокументовано 18 ударів на добу, - Нацполіція 05
Російські снаряди вбили дітей на Донеччині. Задокументовано 18 ударів на добу, - Нацполіція 06

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Російські снаряди вбили дітей на Донеччині. Задокументовано 18 ударів на добу, - Нацполіція 07
Російські снаряди вбили дітей на Донеччині. Задокументовано 18 ударів на добу, - Нацполіція 08
Російські снаряди вбили дітей на Донеччині. Задокументовано 18 ударів на добу, - Нацполіція 09
Російські снаряди вбили дітей на Донеччині. Задокументовано 18 ударів на добу, - Нацполіція 10
Російські снаряди вбили дітей на Донеччині. Задокументовано 18 ударів на добу, - Нацполіція 11

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ракетний удар по Краматорську: росіяни зруйнували корпус готелю, - ОВА. ВIДЕО


Російські снаряди вбили дітей на Донеччині. Задокументовано 18 ударів на добу, - Нацполіція 12
Російські снаряди вбили дітей на Донеччині. Задокументовано 18 ударів на добу, - Нацполіція 13
Російські снаряди вбили дітей на Донеччині. Задокументовано 18 ударів на добу, - Нацполіція 14
Російські снаряди вбили дітей на Донеччині. Задокументовано 18 ударів на добу, - Нацполіція 15
Російські снаряди вбили дітей на Донеччині. Задокументовано 18 ударів на добу, - Нацполіція 16
Російські снаряди вбили дітей на Донеччині. Задокументовано 18 ударів на добу, - Нацполіція 17
Російські снаряди вбили дітей на Донеччині. Задокументовано 18 ударів на добу, - Нацполіція 18
Російські снаряди вбили дітей на Донеччині. Задокументовано 18 ударів на добу, - Нацполіція 19
Російські снаряди вбили дітей на Донеччині. Задокументовано 18 ударів на добу, - Нацполіція 20

 

 

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04.07.2022 10:44 Відповісти
треба іх вибивати
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04.07.2022 11:44 Відповісти
 
 