Окупанти почали збір врожаю в Маріупольському районі. Фактично - крадіжку в агрохолдингів та фермерів, - Андрющенко. ФОТО

Маріупольський порт готується до перевалки вкраденого зерна. В акваторії порту вже помічено четверте судно.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис у телеграмі радника мера Маріуполя Петра Андрющенка

"Окупанти почали збір врожаю в Маріупольському районі. Фактично - крадіжку в агрохолдингів та фермерів. Збирати врожай іншим дозволено виключно тим, кого активно задіяно в колаборації. Для інших - прямий шантаж на умовах залишити виключно для власних потреб", - написав Андрющенко.

Повідомляється, що Маріупольський порт готується до перевалки вкраденого зерна. В акваторії порту вже помічено четверте судно.

"Зерно чи метлобрухт - спостерігаємо. Водночас наші джерела повідомляють про схему вивозу металопокату та зерна з Маріуполя через Сирію. Все вкрадене малими судами класу річка-море будуть вести награбоване до пунктів перевантаження (де-факто великих вантажних платформ з кранами), що стоять в "нейтральних" водах в районі Керчі. Там з малих суден йде перевантаження на великі судна, що й прямують до Сирії по фіктивним документам погрузки в портах інших країн, зокрема називають Туреччину (потребує уточнення). Термін ходу від Маріуполя до платформи приблизно 8 годин, що дає змогу забезпечити велику швидкість вивезення", - йдеться в повідомленні.

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