УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5426 відвідувачів онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
6 313 13

Окупанти почали збір врожаю в Маріупольському районі. Фактично - крадіжку в агрохолдингів та фермерів, - Андрющенко. ФОТО

Маріупольський порт готується до перевалки вкраденого зерна. В акваторії порту вже помічено четверте судно.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис у телеграмі радника мера Маріуполя Петра Андрющенка

"Окупанти почали збір врожаю в Маріупольському районі. Фактично - крадіжку в агрохолдингів та фермерів. Збирати врожай іншим дозволено виключно тим, кого активно задіяно в колаборації. Для інших - прямий шантаж на умовах залишити виключно для власних потреб", - написав Андрющенко.

Повідомляється, що Маріупольський порт готується до перевалки вкраденого зерна. В акваторії порту вже помічено четверте судно.

"Зерно чи метлобрухт - спостерігаємо. Водночас наші джерела повідомляють про схему вивозу металопокату та зерна з Маріуполя через Сирію. Все вкрадене малими судами класу річка-море будуть вести награбоване до пунктів перевантаження (де-факто великих вантажних платформ з кранами), що стоять в "нейтральних" водах в районі Керчі. Там з малих суден йде перевантаження на великі судна, що й прямують до Сирії по фіктивним документам погрузки в портах інших країн, зокрема називають Туреччину (потребує уточнення). Термін ходу від Маріуполя до платформи приблизно 8 годин, що дає змогу забезпечити велику швидкість вивезення", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: В Маріуполі згорів склад, на якому окупанти зберігали награбоване, - Андрющенко. ФОТО

Окупанти почали збір врожаю в Маріупольському районі. Фактично - крадіжку в агрохолдингів та фермерів, - Андрющенко 01

Окупанти почали збір врожаю в Маріупольському районі. Фактично - крадіжку в агрохолдингів та фермерів, - Андрющенко 02

Автор: 

зерно (3119) Маріуполь (3231) порт (2043) Андрющенко Петро (694)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+10
мо теж спостерігає як паравози тянуть вагони снарядів що потім прилетять на голови наших воїнів. іспанський стид...
показати весь коментар
04.07.2022 12:45
+6
Эти поля должны неплохо гореть в жаркую погоду.
Вместе с комбайнами.
показати весь коментар
04.07.2022 13:15
+4
єврей може бути господарем тільки в ізраїлі. для зе-бабломойського нормальний варіант звалити потім на захід з нажитим ніпасільним трудом а в Україні хоч трава нірасті
показати весь коментар
04.07.2022 12:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
мо теж спостерігає як паравози тянуть вагони снарядів що потім прилетять на голови наших воїнів. іспанський стид...
показати весь коментар
04.07.2022 12:45 Відповісти
А для чего ведется война - в первую очередь чтобы ограбить, а потом уже политичиские цели. Ч т о на первом месте не имеет большого значения - грабеж или политика...
показати весь коментар
04.07.2022 12:48 Відповісти
Справжній господар завжди береже своє добро: і врожай, і землю, і міста, і села.
показати весь коментар
04.07.2022 12:48 Відповісти
єврей може бути господарем тільки в ізраїлі. для зе-бабломойського нормальний варіант звалити потім на захід з нажитим ніпасільним трудом а в Україні хоч трава нірасті
показати весь коментар
04.07.2022 12:50 Відповісти
Так, в мирному житті. А от коли окупанти за рахунок такого господаря поновлюють свої ресурси то це вже співпраця з ворогом.
показати весь коментар
04.07.2022 13:26 Відповісти
а кого они выбрали, тот их и защитил, зато на шашлыки в мае сходили наверное.
показати весь коментар
04.07.2022 13:42 Відповісти
Все вывезут а потом закрутят пластинку что Украина не хочет мира чтобы снять блокаду и морит жителей окупированных территорий голодом
показати весь коментар
04.07.2022 13:12 Відповісти
Нужен мораторий на экспорт зерна до конца войны - не факт, что война позволит вырастить или собирать урожай . . . Чтобы потом покупать зерно Украине не пришлось
показати весь коментар
04.07.2022 13:13 Відповісти
Эти поля должны неплохо гореть в жаркую погоду.
Вместе с комбайнами.
показати весь коментар
04.07.2022 13:15 Відповісти
Ани любители пакурить.
показати весь коментар
04.07.2022 13:17 Відповісти
Це ж було вже (с) 90 років назад.
показати весь коментар
04.07.2022 14:52 Відповісти
 
 