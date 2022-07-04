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Новини Фото Війна
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Агресор має програти не тільки на полі бою, а ще й історично та концептуально, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський зазначив, що для перемоги України потрібно зробити ще дуже багато.

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Для нашої перемоги належить зробити ще дуже багато. І це важкий шлях, бо війна триває. Але вже зараз треба робити все можливе, щоб агресор програв не тільки на полі бою, а ще й історично, концептуально. Щоб кожен у Росії запам’ятав, що Україну не зламати – нічим, ніким і навіть жорстокою війною", - наголосив глава держави.

Також читайте: Україна нічого не віддає, ми повернемося завдяки тактиці та сучасній зброї, - Зеленський про відхід з Лисичанська

Агресор має програти не тільки на полі бою, а ще й історично та концептуально, - Зеленський 01
Агресор має програти не тільки на полі бою, а ще й історично та концептуально, - Зеленський 02
Агресор має програти не тільки на полі бою, а ще й історично та концептуально, - Зеленський 03
Агресор має програти не тільки на полі бою, а ще й історично та концептуально, - Зеленський 04
Агресор має програти не тільки на полі бою, а ще й історично та концептуально, - Зеленський 05
Агресор має програти не тільки на полі бою, а ще й історично та концептуально, - Зеленський 06
Агресор має програти не тільки на полі бою, а ще й історично та концептуально, - Зеленський 07
Агресор має програти не тільки на полі бою, а ще й історично та концептуально, - Зеленський 08
Агресор має програти не тільки на полі бою, а ще й історично та концептуально, - Зеленський 09

Автор: 

Зеленський Володимир (23829)


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Топ коментарі
+21
Агресор воює Володя, не на полі бою, а в містах, які за тебе проголосовали. А ти замість того, щоб наклепати ракет і не допустити ворога в ці міста, наклепав доріг і розмінував Чрнгар. А тих, що на півночі звав на шашлики і не дав їм можливості самим себе захистити, бо твоя Василевська-Смаглюк завірила, згідно російської пропаганди, що кацап цивільних не буде чіпати, тальки військових і попросила нікуди не їхати. Шахраї і делітанти!!!
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04.07.2022 12:59
+18
Як вже осторчів цей базіка і брехун .Не президент,а працівник сцени,де гадив всю Україну,
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04.07.2022 12:52
+17
зєля вижени кротів з опи бо амери лендліз не запустять і тоді 3.14ста всім
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04.07.2022 12:47
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І поставлений в куток на горох
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04.07.2022 12:46 Відповісти
зєля вижени кротів з опи бо амери лендліз не запустять і тоді 3.14ста всім
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04.07.2022 12:47 Відповісти
США допомагає не малоросам з 95 кварталу, а народу України
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04.07.2022 12:52 Відповісти
издохни , новоиспеченый !!!
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04.07.2022 13:03 Відповісти
***** пішла ********** свинособака
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04.07.2022 13:06 Відповісти
Пишешь с горящего танка?
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04.07.2022 13:11 Відповісти
"ни одна сверхдержава не допустит размещения враждебных ракет в непосредственной близости к своим границам"

Тут все верно. Но только причем параша к сверхдержаве? Страна на 70% зависит от импорта и не способна производить даже гвозди. Это сверхдержава?
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04.07.2022 13:09 Відповісти
Что дала миру эта "сверхдержава" за последние 20 лет?
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04.07.2022 13:13 Відповісти
"сверхдержава" за последние 20 лет развязала множество войн с мирняком. Армия их с гражданскими умеет воевать. Стереть эту армию с такой страной просто необходимо.
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04.07.2022 13:26 Відповісти
Путин: "мы в рай попадем, а они сдохнут".
Путин брехливый как и 90% кацапов. Потому что он это говорит, сам не веря ни в Рай ни в Ад. Как может в это верить кгбист, сын нквдиста.
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04.07.2022 13:32 Відповісти
себе самого чи шо ... ??????? чи друзяк з їбалами як у Шрека ?
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04.07.2022 13:28 Відповісти
Гармати пустозвонством не зарядиш! Снаряди шукайте!
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04.07.2022 12:47 Відповісти
Цапидло, доганяй крєйсєр...
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04.07.2022 13:07 Відповісти
Я якраз там де країні потрібно... А що ти тут робиш, викидень срувєсни?
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04.07.2022 13:11 Відповісти
О, свіженький цапоподолячок...
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04.07.2022 13:24 Відповісти
Виспався? Пагналі?
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04.07.2022 12:50 Відповісти
Закинулся айкосиком. Хотя скорее всего Дерьмак уже подгоняет что-то посолиднее.
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04.07.2022 13:32 Відповісти
Як вже осторчів цей базіка і брехун .Не президент,а працівник сцени,де гадив всю Україну,
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04.07.2022 12:52 Відповісти
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04.07.2022 12:55 Відповісти
Молодец, всё правильно сказал. Выдать дополнительную тарелку борща этому копирайтеру!
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04.07.2022 12:55 Відповісти
Это Дима Литвин. На Левом Береге когда-то обитал. Он очень левый и вот клеймит буржуев. Оттого речи Зеленского вместо его первоначального нытья со временем приобрели оттенок праведного негодования. Спасибо Диме.
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04.07.2022 13:43 Відповісти
ненавижу левачков. Большинство т.н. левых - это мамкины борщехлебы, не нашедшие себя в этой жизни, не имеющие ломаного гроша за пазухой. Со временем они обрастают жирком на пузе и зарплатами, и вместе с жирком приходит смена взглядов. И только особо никчемные остаются левачками после 40 лет...

Передай этому Диме, что ему место в Северной Корее, там левачков любят.
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06.07.2022 12:34 Відповісти
Як він взагалі спромігся ці слова вимовити?
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04.07.2022 12:55 Відповісти
"щоб агресор програв не тільки на полі бою, а ще й історично, концептуально". - а на полі бою хто буде битися чи повинні битися прості холопи а ваші діти або бізнесмени поїдуть по новому закону за кордон в квартіру в Барселоні чи Монако "воювати" на пляжі та по барам та чекати кінця війни там
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04.07.2022 12:58 Відповісти
Агресор воює Володя, не на полі бою, а в містах, які за тебе проголосовали. А ти замість того, щоб наклепати ракет і не допустити ворога в ці міста, наклепав доріг і розмінував Чрнгар. А тих, що на півночі звав на шашлики і не дав їм можливості самим себе захистити, бо твоя Василевська-Смаглюк завірила, згідно російської пропаганди, що кацап цивільних не буде чіпати, тальки військових і попросила нікуди не їхати. Шахраї і делітанти!!!
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04.07.2022 12:59 Відповісти
Ну да, ну да, "какая разніца" - дуже ефективне знаряддя концептуальної перемоги...

Нице базікало, яке тепер кожен вечір гнусквить про національну єдність і корчить із себе лютого націоналіста...
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04.07.2022 13:02 Відповісти
Таке враження, що ви з будановим та з агресором вже про все домовились
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04.07.2022 13:04 Відповісти
поперло малюка на попіздеть.
засвітлений асфальт - фонарі, ровно ходимо і не взриваємо оте все чомусь...
буба 52 млрд на армію не дав - жлоб криворогатий, та і нічого не дав...
чоколадкі-кусь - почюй вкус зеленого підараса.... - верховний там на зубі..
плагіатець...
то шо кордони передвігаемо - чи ти, **** зелена, таки в стрій станеш?
обучiмо отебашимо - будеш прямо рогенький.
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04.07.2022 13:06 Відповісти
забув вас спитати що і коли говорити - неподобаеться заткніть вуха кацапи
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04.07.2022 13:08 Відповісти
Каков слог - история, концепции...УмнО. Уж не Порох писал ему речь?
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04.07.2022 13:08 Відповісти
зникнення росії найкращий під сумок війни
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04.07.2022 13:10 Відповісти
Вона має програти на полі бою і історично, і політично, і, ****, географічно!
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04.07.2022 13:13 Відповісти
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04.07.2022 13:16 Відповісти
«Україну не зламати - нічим, ніким і навіть жорстокою війною». Тут таки праду сказав, але ще слід додати, що Україну не зламати, навіть, під недолугим керівництвом всіляких єрмаків-зеленських!
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04.07.2022 13:22 Відповісти
С какой стати? Россияне тоже люди, они не пойдут войной на Украину (Зеленский перед войной)
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04.07.2022 13:29 Відповісти
Открыл название - сгорел. Так как Зеленский же мечтает в Украине такое же построить. Но почитал - норм.
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04.07.2022 13:41 Відповісти
Ну, в принципі, я згоден. Промови йому не дурні люди пишуть.
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04.07.2022 13:53 Відповісти
"Для нашої перемоги належить зробити ще дуже багато. І це важкий шлях, бо війна триває. Але вже зараз треба робити все можливе, щоб агресор програв не тільки на полі бою, а ще й історично, концептуально. Джерело:

Президенту спочатку необхідно розібратися зі своїми тарганами в голові, залучаючи не завгоспа з ОПешними холуями, а профільних спеціалістів, а вже потім керувати державою. Бо в 2020 році війна в його голові закінчилась, а тут ще якась війна. Він може далі уявляти себе наполеоном-володарем всіх тарганів, але важливо, щоб зі своєю ментальність і концептуальністю Україну не загнав в гріб.

Президент України Володимир Зеленський під час 4-го Українського ланчу під час Мюнхенської конференції з безпеки заявив, що у його ментальності та у його мозку війна на вже Донбасі закінчилася, а Крим "був українським".Зелі треба
Про це глава держави розповів, розмірковуючи про терміни закінчення війни проти України.

"Як буде далі, коли ми закінчимо війну? Я… не залежить тільки від України, від української сторони. Тому що у моїй ментальності, у моїй особистій культурі, у моєму мозку я закінчив війну. Це наша територія.
https://prm.ua/u-moyemu-mozku-ya-vzhe-zakinchiv-viynu-zelenskiy/
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04.07.2022 13:53 Відповісти
Може хто знає де арестович подоляк, арахамія і їінші слуги?
Чи просто літо: відпустка, море, острова, океани?
А може на фронті?
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04.07.2022 14:38 Відповісти
Сніжне гранатами закидали і пішли далі по цапячим тилам...
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04.07.2022 14:47 Відповісти
Кто знает, куда затихорились наши славные и отважные «министры обороны» Кузьмук и Гриценко? Которые громко *******, но ничего не делали?
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04.07.2022 15:58 Відповісти
 
 