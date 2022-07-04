Агресор має програти не тільки на полі бою, а ще й історично та концептуально, - Зеленський. ФОТОрепортаж
Президент Володимир Зеленський зазначив, що для перемоги України потрібно зробити ще дуже багато.
Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Для нашої перемоги належить зробити ще дуже багато. І це важкий шлях, бо війна триває. Але вже зараз треба робити все можливе, щоб агресор програв не тільки на полі бою, а ще й історично, концептуально. Щоб кожен у Росії запам’ятав, що Україну не зламати – нічим, ніким і навіть жорстокою війною", - наголосив глава держави.
Топ коментарі
+21 Анатолий К #427424
показати весь коментар04.07.2022 12:59
+18 Василий Казимко
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+17 Ihor Demkiv #524736
показати весь коментар04.07.2022 12:47
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Тут все верно. Но только причем параша к сверхдержаве? Страна на 70% зависит от импорта и не способна производить даже гвозди. Это сверхдержава?
Путин брехливый как и 90% кацапов. Потому что он это говорит, сам не веря ни в Рай ни в Ад. Как может в это верить кгбист, сын нквдиста.
Передай этому Диме, что ему место в Северной Корее, там левачков любят.
Нице базікало, яке тепер кожен вечір гнусквить про національну єдність і корчить із себе лютого націоналіста...
засвітлений асфальт - фонарі, ровно ходимо і не взриваємо оте все чомусь...
буба 52 млрд на армію не дав - жлоб криворогатий, та і нічого не дав...
чоколадкі-кусь - почюй вкус зеленого підараса.... - верховний там на зубі..
плагіатець...
то шо кордони передвігаемо - чи ти, **** зелена, таки в стрій станеш?
обучiмо отебашимо - будеш прямо рогенький.
Президенту спочатку необхідно розібратися зі своїми тарганами в голові, залучаючи не завгоспа з ОПешними холуями, а профільних спеціалістів, а вже потім керувати державою. Бо в 2020 році війна в його голові закінчилась, а тут ще якась війна. Він може далі уявляти себе наполеоном-володарем всіх тарганів, але важливо, щоб зі своєю ментальність і концептуальністю Україну не загнав в гріб.
Президент України Володимир Зеленський під час 4-го Українського ланчу під час Мюнхенської конференції з безпеки заявив, що у його ментальності та у його мозку війна на вже Донбасі закінчилася, а Крим "був українським".Зелі треба
Про це глава держави розповів, розмірковуючи про терміни закінчення війни проти України.
"Як буде далі, коли ми закінчимо війну? Я… не залежить тільки від України, від української сторони. Тому що у моїй ментальності, у моїй особистій культурі, у моєму мозку я закінчив війну. Це наша територія.
https://prm.ua/u-moyemu-mozku-ya-vzhe-zakinchiv-viynu-zelenskiy/
Чи просто літо: відпустка, море, острова, океани?
А може на фронті?