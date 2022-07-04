Агресор має програти не тільки на полі бою, а ще й історично та концептуально, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський зазначив, що для перемоги України потрібно зробити ще дуже багато.

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Для нашої перемоги належить зробити ще дуже багато. І це важкий шлях, бо війна триває. Але вже зараз треба робити все можливе, щоб агресор програв не тільки на полі бою, а ще й історично, концептуально. Щоб кожен у Росії запам’ятав, що Україну не зламати – нічим, ніким і навіть жорстокою війною", - наголосив глава держави.

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