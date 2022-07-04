Зруйновані будинки та згорілі автівки. Рашисти обстрілюють міста та села Оріхівського району, - Запорізька ОВА. ФОТО

Впродовж двох діб зафіксовано 21 повідомлення від жителів Оріхівщини про руйнації об’єктів цивільної інфраструктури. Інформації щодо загиблих та поранених не надходило.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Запорізькій ОВА.

"Мешканці Оріхова та прилеглих селищ повідомили про пошкодження у приватних будинках, багатоповерхівках та інших місцевих об’єктах. У результаті артилерійського обстрілу в багатьох домівках повилітали склопакети та шибки, вибиті двері, пошкоджено шиферне покриття на дахах.

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Про такі ж пошкодження повідомили й мешканці сіл Преображенка та Новоданилівка. Значних деформацій зазнали фасади будинків – як із зовнішньої сторони, так і в самих житлових приміщеннях. Також зруйновано прибудинкову територію разом із припаркованими на ній автомобілями. Зазнали ушкоджень й квартири мешканців Оріхова. Ударною хвилею повибивало вікна та потрощило балкони. В деякі квартири потрапили бойові снаряди, через що в них вигоріло усе майно, меблі та техніка.

Окрім цього, оріхівці повідомили про зруйновану внаслідок обстрілу автозаправку. На її території пошкоджено автомобільну стоянку, приміщення офісу, а також ємність для бензину, паливну колонку", - йдеться у повідомленні.





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За фактом воєнного злочину поліцейські передали зібрані матеріали до УСБУ в Запорізькій області для відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни".