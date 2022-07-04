Легалізовували росіян в Україні. У Києві затримано організатора схеми та його спільника, - СБУ. ФОТО
Організоване угруповання займалось протиправною легалізацією іноземців в Україні. Його клієнтами були громадяни РФ та країн з підвищеною терористичною загрозою з Близького Сходу та Центральної Азії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.
"За даними СБУ, нелегалів могли використовувати спецслужби РФ для проведення підривної діяльності в ході повномасштабної агресії проти України. Незаконну діяльність організував посадовець Державної міграційної служби у Києві та області. Іноземцям "гарантували" видачу посвідок на тимчасове або постійне проживання в Україні, посвідчення біженців і навіть працевлаштування у Києві та Львові у сервісах швидкої доставки.
Вартість послуг становила від $10 до 15 тис. з людини. У Києві затримано організатора схеми та його спільника", - йдеться у повідомленні.
Наразі зловмисникам повідомлено про підозру за двома статтями ККУ. Вирішується питання щодо обрання їм міри запобіжного заходу. Триває розслідування.
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Неприпустимо!!!
Контрабандисти,олігархи і харошиє рускіє,-тільки через ОПу!
хтось платив по $15,000 за паспорт України замість того, щоб купити паспорт Румунії або Болгарії? НЕ ВІРЮ !!! Навіть по всих пропозиціях чорного ринку вони коштують дешевше. До того ж, довести черноокому хлопцю, що він має відношення до циган - набагато легше. Отримав паспорт Румунії й живи, будь ласка, у будь якій країні Європи без обмежень.
А якщо не бажаєшь працювати, то я нещодавно був у лагері біженців у місті Мінеральні Бані під Новою Загорою. Там живуть тисячи біженців з різних країн Африки та переважно з Сірії. Працювати не треба, маєшь житло й їжу безкоштовно. Безкоштовну медцину. Живуть великими родинами, ходять чисті, усі у білому, дуже задоволені своїм життям.
А я думав, що ЗЄіКо.
Оце "косовиця" для співробітників СБУ пішла... гроші - чомоданами, зброя - візками... на затримання рядові робітники незабаром на "порш кайенах" приїзджатимуть...
ХЛИНЕ ТИСЯЧІ. Кацапів в Глово працевлаштували, ржач 😂