Легалізовували росіян в Україні. У Києві затримано організатора схеми та його спільника, - СБУ. ФОТО

Організоване угруповання займалось протиправною легалізацією іноземців в Україні. Його клієнтами були громадяни РФ та країн з підвищеною терористичною загрозою з Близького Сходу та Центральної Азії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

"За даними СБУ, нелегалів могли використовувати спецслужби РФ для проведення підривної діяльності в ході повномасштабної агресії проти України. Незаконну діяльність організував посадовець Державної міграційної служби у Києві та області. Іноземцям "гарантували" видачу посвідок на тимчасове або постійне проживання в Україні, посвідчення біженців і навіть працевлаштування у Києві та Львові у сервісах швидкої доставки.

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Вартість послуг становила від $10 до 15 тис. з людини. У Києві затримано організатора схеми та його спільника", - йдеться у повідомленні.

Наразі зловмисникам повідомлено про підозру за двома статтями ККУ. Вирішується питання щодо обрання їм міри запобіжного заходу. Триває розслідування.



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