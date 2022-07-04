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Легалізовували росіян в Україні. У Києві затримано організатора схеми та його спільника, - СБУ. ФОТО

Організоване угруповання займалось протиправною легалізацією іноземців в Україні. Його клієнтами були громадяни РФ та країн з підвищеною терористичною загрозою з Близького Сходу та Центральної Азії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Легалізовували росіян в Україні. У Києві затримано організатора схеми та його спільника, - СБУ 01

"За даними СБУ, нелегалів могли використовувати спецслужби РФ для проведення підривної діяльності в ході повномасштабної агресії проти України. Незаконну діяльність організував посадовець Державної міграційної служби у Києві та області. Іноземцям "гарантували" видачу посвідок на тимчасове або постійне проживання в Україні, посвідчення біженців і навіть працевлаштування у Києві та Львові у сервісах швидкої доставки.

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Вартість послуг становила від $10 до 15 тис. з людини. У Києві затримано організатора схеми та його спільника", - йдеться у повідомленні.

Легалізовували росіян в Україні. У Києві затримано організатора схеми та його спільника, - СБУ 02

Наразі зловмисникам повідомлено про підозру за двома статтями ККУ. Вирішується питання щодо обрання їм міри запобіжного заходу. Триває розслідування.
Легалізовували росіян в Україні. У Києві затримано організатора схеми та його спільника, - СБУ 03

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Легалізовували росіян в Україні. У Києві затримано організатора схеми та його спільника, - СБУ 04
Легалізовували росіян в Україні. У Києві затримано організатора схеми та його спільника, - СБУ 05
Легалізовували росіян в Україні. У Києві затримано організатора схеми та його спільника, - СБУ 06
Легалізовували росіян в Україні. У Києві затримано організатора схеми та його спільника, - СБУ 07
Легалізовували росіян в Україні. У Києві затримано організатора схеми та його спільника, - СБУ 08
Легалізовували росіян в Україні. У Києві затримано організатора схеми та його спільника, - СБУ 09

затримання (4339) СБУ (12818) спецслужби (267) легалізація (142)


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Топ коментарі
+11
Таку хрєнь без даху робити не можливо...
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04.07.2022 14:59
+10
Невже самого зе? Адже він видає укази про громадянство.
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04.07.2022 14:45
+10
Треба петицію про примусові важкі роботи для зрадників, та взагалі правопорушників у воєнний час (а далі як приживеться), нам наприклад треба заготовлювати вугілля, ліс, ремонтувати асвальтні та залізничні шляхи, злочинці повинні проводити час з користю для держави, а не сидіти в інтернеті та кидати волонтерів на гроші за броники та аптечки.
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04.07.2022 14:53
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Невже самого зе? Адже він видає укази про громадянство.
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04.07.2022 14:45 Відповісти
вот и уменя пытання Гражданство дается на основании Указа нет я не верю что Зеленский в курсе но на какоже это высшем уровне прогнило и потекло чтобы фальсифицировать оснвоания под эти Указы спецпроверка СБУ МВС Интерпола налоговой и прочее--все реестры базы АНБ ЦРУ МИ5 и прочих служб разведок.. и так далее...
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04.07.2022 15:30 Відповісти
Яке громадянство? Посвідки на проживання! Ну читайте ж новини, а не заголовки!
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04.07.2022 18:01 Відповісти
За те кацапів у Голово працевлаштували 😅
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04.07.2022 18:35 Відповісти
Просто отправьте их искать могилы и тела убитых их клиентами граждан Украины и разбирать завалы.
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04.07.2022 14:46 Відповісти
Треба петицію про примусові важкі роботи для зрадників, та взагалі правопорушників у воєнний час (а далі як приживеться), нам наприклад треба заготовлювати вугілля, ліс, ремонтувати асвальтні та залізничні шляхи, злочинці повинні проводити час з користю для держави, а не сидіти в інтернеті та кидати волонтерів на гроші за броники та аптечки.
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04.07.2022 14:53 Відповісти
а до чого курьери з жовтими рюкзаками Glovo на фото? ще й запікселили ніби то ніхто не знає
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04.07.2022 14:59 Відповісти
в СБУ та мусарні таких половина
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04.07.2022 14:59 Відповісти
Таку хрєнь без даху робити не можливо...
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04.07.2022 14:59 Відповісти
Для россиянина украинское гражданство сравни -
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04.07.2022 14:59 Відповісти
У єрмаківської шайки конкуренти ???
Неприпустимо!!!
Контрабандисти,олігархи і харошиє рускіє,-тільки через ОПу!
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04.07.2022 15:01 Відповісти
На фото Glovo ... курьеры на мопедах ... часть точно какие-то чурки из таджикистана или какого-то другого стана .... мда, граница у нас дырявая как на выезд так и на въезд ... я просто не знаю даже, мне проще представить зелёного жирафа чем в то, что нас возьмут в ЕС с такими ОПГ как таможня и суды.
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04.07.2022 15:02 Відповісти
а правда в чем?
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04.07.2022 15:07 Відповісти
Непогані заробітки під час війни
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04.07.2022 15:16 Відповісти
брехня якась знов, й як завжди треш надходить саме від СБУ

хтось платив по $15,000 за паспорт України замість того, щоб купити паспорт Румунії або Болгарії? НЕ ВІРЮ !!! Навіть по всих пропозиціях чорного ринку вони коштують дешевше. До того ж, довести черноокому хлопцю, що він має відношення до циган - набагато легше. Отримав паспорт Румунії й живи, будь ласка, у будь якій країні Європи без обмежень.

А якщо не бажаєшь працювати, то я нещодавно був у лагері біженців у місті Мінеральні Бані під Новою Загорою. Там живуть тисячи біженців з різних країн Африки та переважно з Сірії. Працювати не треба, маєшь житло й їжу безкоштовно. Безкоштовну медцину. Живуть великими родинами, ходять чисті, усі у білому, дуже задоволені своїм життям.
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04.07.2022 15:17 Відповісти
Ну и чушь. С каких это пор у Румынии и Болгарии есть шенген, чтобы с их паспортами свободно по Европе ездить. Им Шенген оттого и не дают что там куча циган.
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04.07.2022 16:11 Відповісти
ООО!!! То це він видав українське громадянство Невзорову?

А я думав, що ЗЄіКо.
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04.07.2022 15:20 Відповісти
невже Геращенка?
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04.07.2022 15:30 Відповісти
мабуть портновське ДБР займалося антиукраїнською діяльністю,або друзі сербського пійманого,але сбушного.х/з
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04.07.2022 15:35 Відповісти
Фіга собі... Та це ж мобільне, озброене угрупування!
Оце "косовиця" для співробітників СБУ пішла... гроші - чомоданами, зброя - візками... на затримання рядові робітники незабаром на "порш кайенах" приїзджатимуть...
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04.07.2022 15:42 Відповісти
Обійшли ОПу і не поділилися, а тут відразу обезДолені з СБУ накрили цих хитрунів. Громадянство України можуть отримати тільки "правільниє рускіє" і за "велику подяку")
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04.07.2022 15:50 Відповісти
невде затримали того ктолегалізовав російского шахрая гогілашвілі легалізовав
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04.07.2022 16:08 Відповісти
оп конкурентів щімить
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04.07.2022 16:11 Відповісти
Правильно глаголите
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04.07.2022 18:20 Відповісти
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04.07.2022 16:12 Відповісти
Цікаво, всіх кого треба легализували? Тепер мож відосик.
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04.07.2022 16:25 Відповісти
Новост конечно мутная, сразу видно что написан в канцелярии КГБ для отвлечения внимания, система Миграционной политики Украины не чем не отличается от российского, копируют друг друга как могут, а сам орган работает так же как российские провохранительные органы, не какой изменения в сторону Европы или США пока не видится 🔥 коррупция тотальная, кадры старые, не какой реформы, законы копия РФ и всё 🔥 легализация только за деньги , без денег ты нелегал , так устроен система КГБ
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04.07.2022 17:09 Відповісти
Легализация только за деньги, без денег ты нелегал, так устроен система Миграционной политики Украины, так же как и РФ , копируют друг друга хорошо
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04.07.2022 17:11 Відповісти
І для кого це новина? Та вся країна ще задовго до війни знала що наша "реформована" поліція торгувала паспортами. Ось тільки СБУ ніяк цього не помічала бо і сама була задіяна. Ну а зараз "побачила" бо щось там крісло під другом-бакановим захиталось.
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04.07.2022 18:13 Відповісти
ВІДПРАЦЬОВУЮТЬ СХЕМУ ПІД НАГЛЯДОМ ФСБ - РУХНЕ паРАША, ЇХ СЮДИ В УКРАЇНИ
ХЛИНЕ ТИСЯЧІ. Кацапів в Глово працевлаштували, ржач 😂
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04.07.2022 18:33 Відповісти
 
 