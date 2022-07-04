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Новини Фото Війна
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Ворог випустив із гелікоптера дві ракети по Сумщині. Постраждало приміщення школи, - ОК "Північ". ФОТО

Окупанти завдали ракетних ударів по Сумщині із гелікоптера.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Оперативного командування "Північ".

"Сьогодні, 04.07.2022, о 13:07 год. з території Російської Федерації був здійснений обстріл Сумської області. Зокрема ворог здійснив пуски двох ракет з гелікоптера по Есманській територіальній громаді. Постраждало приміщення школи", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, втрат серед особового складу та техніки немає. Інформація про жертви серед цивільного населення попередньо відсутня.

Ворог випустив із гелікоптера дві ракети по Сумщині. Постраждало приміщення школи, - ОК Північ 01
Ворог випустив із гелікоптера дві ракети по Сумщині. Постраждало приміщення школи, - ОК Північ 02
Ворог випустив із гелікоптера дві ракети по Сумщині. Постраждало приміщення школи, - ОК Північ 03
Ворог випустив із гелікоптера дві ракети по Сумщині. Постраждало приміщення школи, - ОК Північ 04

Читайте також: Війська РФ обстріляли із мінометів Шалигінську громаду на Сумщині, - Живицький

Автор: 

армія рф (17373) обстріл (28472) ракети (4023) Сумська область (3678)


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гнусные твари
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04.07.2022 15:49 Відповісти
АкАзивєЦЦА бандєравци прячут натовскую тєхніку нє толькА в ТРЦ, а и в школах...
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04.07.2022 16:05 Відповісти
Дайте уже местным беспилотников, пару Тойот тачанок и по две иглы на тачанку, пусть мужики работают.

Обращаюсь к бибочка и его шайке.
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04.07.2022 16:08 Відповісти
Опять с вертолета. Ну и где местная ПВО? Или ей ПЗРК не положены? Наверное гос. дачи в Конче - Заспе охраняют
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04.07.2022 16:10 Відповісти
..кто просмотрел вертушку?
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04.07.2022 19:25 Відповісти
Кацапы так настрелялись по всей Украине, что украинцы имеют права стрелять по любым кацапским городам, которые достанут.
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04.07.2022 21:17 Відповісти
И по "лднр" население которых воюет против Украины.
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04.07.2022 21:20 Відповісти
 
 