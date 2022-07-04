Ворог випустив із гелікоптера дві ракети по Сумщині. Постраждало приміщення школи, - ОК "Північ". ФОТО
Окупанти завдали ракетних ударів по Сумщині із гелікоптера.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Оперативного командування "Північ".
"Сьогодні, 04.07.2022, о 13:07 год. з території Російської Федерації був здійснений обстріл Сумської області. Зокрема ворог здійснив пуски двох ракет з гелікоптера по Есманській територіальній громаді. Постраждало приміщення школи", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, втрат серед особового складу та техніки немає. Інформація про жертви серед цивільного населення попередньо відсутня.
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Обращаюсь к бибочка и его шайке.