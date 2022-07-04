11 нових бронемашин MLS SHIELD італійського виробництва доставлять Десантно-штурмовим військам. ФОТОрепортаж
Партія з 11 нових бронемашин MLS SHIELD італійського виробництва буде поставлена у Десантно-штурмові війська України.
Про це повідомив п'ятий президент та лідер "ЄС" Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
За його словами, це перший випадок, коли нову бойову бронетехніку продають волонтерам і благодійникам. Переговори про отримання експортної ліцензії тривали три місяці, Фонд Порошенка вже вніс 50 млн грн авансу.
"Сьогодні дуже крутий день. Задля цього варто було битися майже три місяці і зробити неймовірне, бо всі казали, що ми не отримаємо експортну ліцензію на бойову техніку. Це перший прецедент, коли волонтерським коштом купується бойова техніка для українських десантників", - наголосив Порошенко.
Він подякував уряду Італії та посольству, а також Міноборони та Генштабу, який видав усі необхідні документи.
"Тому що це прецедент - ми поставляємо бойову техніку Десантно-штурмовим військам України спільно", - сказав лідер "ЄС".
"Перемога - це велика спільна справа. Навіть якщо хтось називає піаром меценатство та волонтерство. Бо найсильніша риса українців - це солідарність. Нашим воїнам потрібно більше броні. Від її кількості залежить наскільки швидко і вдало наше військо зможе провести контрнаступ і викинути рашистів геть з України. Цього чекають мільйони українців. Коли це відбудеться, залежить від кожного з нас. Ми сильні, коли солідарні. Поки ви дофінансуєте закупівлю бронемашин, Фонд Порошенка вже готує кошти на нові проєкти. Будемо тримати вас у курсі і звітувати за кожну гривню", - додав п'ятий президент.
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З 19 по 22 роки - теж Порох оборонні прошрами не виконував, дятел?)
До речі, я наголошую не тільки на тому, що неналежна підготовка твоєї зеленої прислуги урода наркомана з головкою ЄрЗе нашої неньки до чергового загострення цього етапу споконвічної війни України з касапською імперією СПОНУКАЛА ***** на повноцінне вторгнення 24/02; я окремо підкреслюю, що в першу чергу неналежний вклад в озброєння ЗСУ сильно СПРОСТИЛА ***** напад на нас і призвело до числених невиправданих жертв та втрат, особливо на півночі та півдні України!
Але ж ви сволочі зелені, керуєтесь методичкою подляка, і все ************, навіть ************ облудами.
Бдя, коли ж вас всіх порозірве нахрен, щоб Україні стало легше розвиватись?
Цей термін використовується за кордоном дуже давно.В Україні почали
використовувати з початку 2000 років. Журналісти ,політикі через пресу,
радіо та телебачення доводять народу свої погляди на ту чи іншу проблему.
Себто як вам пояснив пан Yuri Gromov, це не що інше як"Зв'язок з громадскі-
стью". Ви продемонстрували "******* незнання", з чим й поздоровляю!
призвіще Петра Олексійовича Порошенко й щоб він не зробив , то
бажаючих пнути його копитом та й ще добре обгавкати з'являється
тьма тьмуща. Це я називаю набутим синдромом телеканалу Г+Г.
Цих ідіотив рахую прихованимі кацапами!
до танків(наступальна зброя) в комплекті повинні бути снаряди..
вони теж є у приватних осіб?
2. Ви б ще згадали про совкову "буханку", яка насправді є майже точною копією Jeep FC-150, який почав випускатися за 10 років до появи УАЗ-452.
Може так і гармат можна накупити буде?
А то зелені мавпи лише скимлять як все пагано і як мало ім озброєнь дають!
Цікава ідея робити ремонт в будинку, який охопила пожежа!
"Нещодавно я повернувся з Бахмута на сході нашої держави, де саме зараз тривають важкі бої. Я був в Італії, де ми придбали ******* бронемашини, створені за стандартами НАТО. Це стало першою експортною ліцензією з боку НАТО до України. Вже у наступні тижні, я сподіваюся, тримаю кулаки, що ці бронемашини будуть у розпорядженні українських Збройних Сил. І вони допоможуть нам із проведенням контратак. А ваша зброя, включно з гаубицями М777, включно з реактивними системами залпового вогню HIMARS, артилерійськими системами, дронами, ракетами - всього цього ми потребуємо як повітря"
"Цікаво, якщо на партію вантажівок для армії, які Петро Порошенко (переправляє) з Великобританії, була така істерика із спецоперацією спецслужб та медіахвойд на "Ге+Ге", включно з поламаним пазуром, то чого очікувати зараз (після закупівлі бронетранспортерів)? За аналогією навіть боюся уявити, що там основна медіахвойда мала б собі ушкодити.
А основне питання залишається в силі: скільки на потреби оборони пожертвував сам Zеленський та його слуги? Він со товаріщі на асфальті нагріб стільки, що сьогодні не те що з Порошенком, а з Ахметовим може в статках позмагатися. Але народжений красти роздавати не вміє..."