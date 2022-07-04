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Новини Фото Війна
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11 нових бронемашин MLS SHIELD італійського виробництва доставлять Десантно-штурмовим військам. ФОТОрепортаж

Партія з 11 нових бронемашин MLS SHIELD італійського виробництва буде поставлена у Десантно-штурмові війська України.

Про це повідомив п'ятий президент та лідер "ЄС" Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

За його словами, це перший випадок, коли нову бойову бронетехніку продають волонтерам і благодійникам. Переговори про отримання експортної ліцензії тривали три місяці, Фонд Порошенка вже вніс 50 млн грн авансу.

"Сьогодні дуже крутий день. Задля цього варто було битися майже три місяці і зробити неймовірне, бо всі казали, що ми не отримаємо експортну ліцензію на бойову техніку. Це перший прецедент, коли волонтерським коштом купується бойова техніка для українських десантників", - наголосив Порошенко.

Читайте також: Путін - міжнародний терорист, він нічим не відрізняється від бен Ладена, - Порошенко в інтерв’ю Bild

Він подякував уряду Італії та посольству, а також Міноборони та Генштабу, який видав усі необхідні документи.

"Тому що це прецедент - ми поставляємо бойову техніку Десантно-штурмовим військам України спільно", - сказав лідер "ЄС".

"Перемога - це велика спільна справа. Навіть якщо хтось називає піаром меценатство та волонтерство. Бо найсильніша риса українців - це солідарність. Нашим воїнам потрібно більше броні. Від її кількості залежить наскільки швидко і вдало наше військо зможе провести контрнаступ і викинути рашистів геть з України. Цього чекають мільйони українців. Коли це відбудеться, залежить від кожного з нас. Ми сильні, коли солідарні. Поки ви дофінансуєте закупівлю бронемашин, Фонд Порошенка вже готує кошти на нові проєкти. Будемо тримати вас у курсі і звітувати за кожну гривню", - додав п'ятий президент.

Також читайте: Вантажівки для ЗСУ, куплені у Великій Британії, сьогодні вирушили в Україну, – Порошенко. ФОТО

11 нових бронемашин MLS SHIELD італійського виробництва доставлять Десантно-штурмовим військам 01
11 нових бронемашин MLS SHIELD італійського виробництва доставлять Десантно-штурмовим військам 02
11 нових бронемашин MLS SHIELD італійського виробництва доставлять Десантно-штурмовим військам 03
11 нових бронемашин MLS SHIELD італійського виробництва доставлять Десантно-штурмовим військам 04
11 нових бронемашин MLS SHIELD італійського виробництва доставлять Десантно-штурмовим військам 05
11 нових бронемашин MLS SHIELD італійського виробництва доставлять Десантно-штурмовим військам 06
11 нових бронемашин MLS SHIELD італійського виробництва доставлять Десантно-штурмовим військам 07
11 нових бронемашин MLS SHIELD італійського виробництва доставлять Десантно-штурмовим військам 08

Автор: 

допомога (8345) Порошенко Петро (15173) Десантно-штурмові війська (220)


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Топ коментарі
+58
Браво, Гетьман! В ОПе сегодня будет истерика.
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04.07.2022 16:36
+44
Порошенко 5 років здавав Маріуполь як міг, і тільки Володимир Олександрович нарешті зміг це зробити!
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04.07.2022 16:51
+40
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04.07.2022 16:46
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У тебя даже не патрон, а так, пистончик рояльный.
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04.07.2022 16:37 Відповісти
Дякуем , Гетьман ❤️💙💛🙏‼️СЛАВА ЗСУ‼️❤️💙💛‼️Порох - СИЛА ! Каламой -ДЕРЬМАК -Демченко,Татаров,………- МОГИЛА
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04.07.2022 16:42 Відповісти
Зміни нік на «бот-дебіл».
Це твоя суть.
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04.07.2022 17:14 Відповісти
Grazie mille!

Hey mambo, mambo Italiano!(c)
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04.07.2022 16:35 Відповісти
Ти ідейний дебіл чи за гроші гавкаєш?
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04.07.2022 16:36 Відповісти
Это идейный дебил
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04.07.2022 16:38 Відповісти


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Реєстрація:03.07.2022
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04.07.2022 16:56 Відповісти
Якби він добросовісно виконував свої обовязки президента, то меценатством і волонтерством не потрібно було займатися, бо армія була б укомплектована усім необхідним.
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04.07.2022 16:41 Відповісти
Хто "він", кретинозебіл ти ******* по голові?)

З 19 по 22 роки - теж Порох оборонні прошрами не виконував, дятел?)
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04.07.2022 16:43 Відповісти
Ванько 💩🤢🤡, твой шут за 2,5 года похерил все ,ЧТО ДОСТИГЛИ ТУРЧИНОВ , Порошенко, Пашинский и другие патриоты, подготовив Юг к СДАЧЕ РУССКИМ НАЦИСТАМ НАУМОВ СТАЛ ГЕНЕРАЛОМ ОТ ЗЕИ БАКАНОВА-предателя ,сбежавшего 24 февраля
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04.07.2022 16:46 Відповісти
Порошенко 5 років здавав Маріуполь як міг, і тільки Володимир Олександрович нарешті зміг це зробити!
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04.07.2022 16:51 Відповісти
Він там ше по фонтану бігав ... їбанько ...
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04.07.2022 17:12 Відповісти
Не время сейчас гадить.
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04.07.2022 19:18 Відповісти
упороті дебіли-боти з ферми Подляка штибу дурди намагаються переконати суспільство, ніби відсутність належної підготовки країни та її ЗСУ не спростило, не спонукало ***** до повномасштабного вторгнення 24/02.
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04.07.2022 22:15 Відповісти
ах, ти ж довіряєш *****! Його брехні!
До речі, я наголошую не тільки на тому, що неналежна підготовка твоєї зеленої прислуги урода наркомана з головкою ЄрЗе нашої неньки до чергового загострення цього етапу споконвічної війни України з касапською імперією СПОНУКАЛА ***** на повноцінне вторгнення 24/02; я окремо підкреслюю, що в першу чергу неналежний вклад в озброєння ЗСУ сильно СПРОСТИЛА ***** напад на нас і призвело до числених невиправданих жертв та втрат, особливо на півночі та півдні України!

Але ж ви сволочі зелені, керуєтесь методичкою подляка, і все ************, навіть ************ облудами.
Бдя, коли ж вас всіх порозірве нахрен, щоб Україні стало легше розвиватись?
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04.07.2022 23:35 Відповісти
А твоїй Шмарклі слабо,як і тобі? Де воно (Шмаркля) діло 100 000 долярів за шарову вишиванку?
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04.07.2022 17:28 Відповісти
Браво, Гетьман! В ОПе сегодня будет истерика.
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04.07.2022 16:36 Відповісти
Піар?Ні,це не піар-це оху...нний піар!!!!І в той же час
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04.07.2022 16:37 Відповісти
Предъяви ,ТО ЧТО ПОЖЕРТВОВАЛИ КАКЛАМОЙШИ Трухин, д'ерьмак ,СУРКИСЫ,БАКЛАНОВ-БУДАНОВ,НОВИНСКИЙ,ЗЕЛЕНСКИЙ,БОЙКО,ШУФРИЧ…………⁉️⁉️⁉️⁉️
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04.07.2022 16:49 Відповісти
У піарі нема нічого поганого - перекладається як "зв'язки з громадскістю" і є НЕВІД'ЄМНОЮ складовою діяльності БУДЬ-ЯКОЇ публічної особи, в тому числі й політика. Тільки одні роблять суспільно корисні справи, а інші записують відео з не ними написаними промовами і видають від свого імені не ними написані книжки з текстами цих промов.
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04.07.2022 17:43 Відповісти
P.R.-"public relation", вимовляється як "паблік рілейшн".Скороченно-Пі-АР.
Цей термін використовується за кордоном дуже давно.В Україні почали
використовувати з початку 2000 років. Журналісти ,політикі через пресу,
радіо та телебачення доводять народу свої погляди на ту чи іншу проблему.
Себто як вам пояснив пан Yuri Gromov, це не що інше як"Зв'язок з громадскі-
стью". Ви продемонстрували "******* незнання", з чим й поздоровляю!
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04.07.2022 19:42 Відповісти
Пороху респект!
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04.07.2022 16:44 Відповісти
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04.07.2022 16:46 Відповісти
ПІАРІЦЦА ....
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04.07.2022 17:13 Відповісти
Сегодня такие комменты неуместны - военное время, прости, друк.
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04.07.2022 19:19 Відповісти
а ти хто такий що б визначати що до речі. а що ні,ВИ УЖЕ ЗАЇБАЛИ, РАБИ ТЕЛЕЛОХОТРОНУ ПІД КЛІКУХОЮ "НЕНАЧАСІ"
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04.07.2022 21:42 Відповісти
Порох найкрутіший волонтер.
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04.07.2022 16:50 Відповісти
А я ось так подумав,як-би кожен з дописувачів зміг-би **пропіаритись** ось так(але звісно в менших розмірах),настільки наша армія булаб МІЦНІШОЮ,а так тільки пукають за клавітурою,а на виході з початку війни,можливо,і копійки не відправили на підтримку ВСУ,але інших принизити,тут ми перші!!! Ось як наш **великий** Зе,майже на всіх каналах піарить себе--це норма,а іншим ЗАСЬ! І чому,цікаво,не піарить себе ЮВТ вмісті з **Сулимою**,або Коломойша і багато хто ще,але нам покажуть як **БАРИГА** ість у найдорожчому ресторані Британії і будуть знову перемивати кістки того Пороха і війна на пару днів,відійде на другий план,а там ще щось підкинуть всілякі Іванови з Петровими,отак і живемо.
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04.07.2022 16:54 Відповісти
Там Сидорова ще не вистачає і буде клуб алкашів - Іванов,Петров і Сідоров.
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04.07.2022 19:05 Відповісти
Вас підтримую повністью! Давно помітив що як тільки десь появляється
призвіще Петра Олексійовича Порошенко й щоб він не зробив , то
бажаючих пнути його копитом та й ще добре обгавкати з'являється
тьма тьмуща. Це я називаю набутим синдромом телеканалу Г+Г.
Цих ідіотив рахую прихованимі кацапами!
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04.07.2022 20:01 Відповісти
проскавуліло зебидло ****** поржи
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04.07.2022 22:32 Відповісти
А що там зелені нікчеми, яки здали країну ворогу, разом з 95 кварталом купили? Чи може в Бені відібрали вкрадені з Привату 5 млрд гривень? Агов!!!
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04.07.2022 16:56 Відповісти
Не гривень,а долларів.
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04.07.2022 17:31 Відповісти
це беня сказав на камеру, як ото мертвечук про трубу свиснув літінанту вані?
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04.07.2022 23:41 Відповісти
Кхм. В Европе у частных лиц я вижу куча военной техники. В чем проблема государству заняться поиском и поставками? Потому что такое впечатление что главная цель это выпросить у немцев какую-то вундервафлю в микроколичестве чтобы на ее фоне луки и видосики поделатт. Судя по видео можно совок и совком уничтожать. Значит нужно брать аналоги совка только в западном исполнении, для массовости. Атас, чиновников у нас как мышей на току, только нема с них толку. Сидят только и ноют про низкую з/п. А какого хрена вам платить дармоеды?
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04.07.2022 16:59 Відповісти
Проблема в том, что на высших государственных должностях сидят вражеские агенты, предатели, потенциальные колаборанты и просто тупые жадные циничные мудаки (типа, прости господи, арахамии)! И ещё большая проблема - что их поддерживает минимум три четверти народонаселения нашей несчастной страны с напрочь забитой зелёным говном головой!!
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04.07.2022 18:10 Відповісти
домогосподаркам-військовим стратехам.

до танків(наступальна зброя) в комплекті повинні бути снаряди..

вони теж є у приватних осіб?
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04.07.2022 22:29 Відповісти
настоящий Президент заботится о своей стране даже когда он временно не у руля, а где то в ОПе его жалкая зе-подделка пилит свой очередной абсолютно бесполезный видосик-гундосик.
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04.07.2022 17:03 Відповісти
У єдиному телемарафоні про це не скажуть. Навіть у стрімі Цензор.нет. увечері теж не згадають, хоча про Притулу згадують часто. Ось так особисті образи і нездатність побороти своє его впливають нвюа неупепедженість і справедливість. Тому і щнає люмпен про Порошенка лише те, що той "поїхав якогось хрена за кордон і там пообідав у дорогому ресторані". Сумно.
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04.07.2022 17:11 Відповісти
щось зовні італійські броньовики MLS SHIELD дуже схожі на російські тигри
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04.07.2022 17:16 Відповісти
https://vehicles.tekne.it/files/download/schede%20tecniche/DEF/M%26CDAT013-001ENEd01_MLS-SHIELD_1805_compressed.pdf Ось "Тигр", порівнюй -
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04.07.2022 17:55 Відповісти
Окулист тебе уже не поможет. Попробуй патологоанатома.
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04.07.2022 19:34 Відповісти
яу свиня на коня тільки грива не така )))))
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04.07.2022 20:58 Відповісти
1. Ви, мабуть, плутаєте з рашкованським бронеавтомобілем "рись". Який є просто модифікацією Iveco LMV для рашкованської армії. 2. А хто сказав, що "тигр" - це рашкованське авто? Рашковани? Ха-ха. Там навіть двигло - від американської Cummins, яка постачала рашкованам двигуни до 2016 року включно. Скоріш за все - або сперли, або просто купили в тих же італійців.

2. Ви б ще згадали про совкову "буханку", яка насправді є майже точною копією Jeep FC-150, який почав випускатися за 10 років до появи УАЗ-452.
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04.07.2022 21:26 Відповісти
Круто!
Може так і гармат можна накупити буде?
А то зелені мавпи лише скимлять як все пагано і як мало ім озброєнь дають!
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04.07.2022 17:18 Відповісти
респект
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04.07.2022 17:22 Відповісти
А коломойський чекає на руські танки доїхати на халяву до Варшави
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04.07.2022 17:25 Відповісти
До Гааги Воно з Соплею доїде,а звідти в США в суд штату Делавер,де їх давно з нетерпінням чекають.
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04.07.2022 17:31 Відповісти
Эти? Их уже привезли. Но они немного пригорели
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04.07.2022 17:45 Відповісти
Я так розумію, треба всім потихеньку міняти бакси, бо скоро буде збір на F-16ті?
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04.07.2022 17:54 Відповісти
F-16 волонтерам не продадуть. Там черга з держав - на 8 років вперед. США в 2020 році законтрактували виробництво 1400 новеньких F-16 на протязі 10 років, до 2030, і навіть допомогли виробнику запустити нову лінію з виробництва F-16. Тож самі США літаки можуть знайти, якщо захочуть (на міждержавному рівні домовляться про заміщення або компенсацію місць в черзі на 100-200 літаків). А ось приватним особам купити нічого не вдасться.
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04.07.2022 21:29 Відповісти
Да он не убежал ,а так би нам пиЗедец! Так свято место тільки час пустує, Петро вже перший був би на крісло якщо б валькЮлія не встигла.
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04.07.2022 18:36 Відповісти
В тойчас, як Порошенко збирає гроші на бронеавтомобілі, зелені мавпи збираються будувати вітрогенератори, дороги і тд.
Цікава ідея робити ремонт в будинку, який охопила пожежа!
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04.07.2022 18:53 Відповісти
Бо там бабки вперед дадуть на зелену ЕЕ, і зразу ж всьо харашо прекрасная маркиза.
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04.07.2022 19:09 Відповісти
Щойно Ар'єв повідомив на Прямому, що ці броневічки вже перетнули кордон; але не сказав, в якому пункті пропуску
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04.07.2022 20:46 Відповісти
https://t.me/PresidentPoroshenko/3631 Петро Порошенко в ефірі американського телеканалу MSNBC закликав інші країни НАТО ухвалити Акти про лендліз на зразок американського; і розказав так е:

"Нещодавно я повернувся з Бахмута на сході нашої держави, де саме зараз тривають важкі бої. Я був в Італії, де ми придбали ******* бронемашини, створені за стандартами НАТО. Це стало першою експортною ліцензією з боку НАТО до України. Вже у наступні тижні, я сподіваюся, тримаю кулаки, що ці бронемашини будуть у розпорядженні українських Збройних Сил. І вони допоможуть нам із проведенням контратак. А ваша зброя, включно з гаубицями М777, включно з реактивними системами залпового вогню HIMARS, артилерійськими системами, дронами, ракетами - всього цього ми потребуємо як повітря"
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05.07.2022 17:56 Відповісти
https://t.me/Chornovil_official/6816 Тарас Чорновіл :
"Цікаво, якщо на партію вантажівок для армії, які Петро Порошенко (переправляє) з Великобританії, була така істерика із спецоперацією спецслужб та медіахвойд на "Ге+Ге", включно з поламаним пазуром, то чого очікувати зараз (після закупівлі бронетранспортерів)? За аналогією навіть боюся уявити, що там основна медіахвойда мала б собі ушкодити.

А основне питання залишається в силі: скільки на потреби оборони пожертвував сам Zеленський та його слуги? Він со товаріщі на асфальті нагріб стільки, що сьогодні не те що з Порошенком, а з Ахметовим може в статках позмагатися. Але народжений красти роздавати не вміє..."
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05.07.2022 20:13 Відповісти
 
 