11 нових бронемашин MLS SHIELD італійського виробництва доставлять Десантно-штурмовим військам. ФОТОрепортаж

Партія з 11 нових бронемашин MLS SHIELD італійського виробництва буде поставлена у Десантно-штурмові війська України.

Про це повідомив п'ятий президент та лідер "ЄС" Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

За його словами, це перший випадок, коли нову бойову бронетехніку продають волонтерам і благодійникам. Переговори про отримання експортної ліцензії тривали три місяці, Фонд Порошенка вже вніс 50 млн грн авансу.

"Сьогодні дуже крутий день. Задля цього варто було битися майже три місяці і зробити неймовірне, бо всі казали, що ми не отримаємо експортну ліцензію на бойову техніку. Це перший прецедент, коли волонтерським коштом купується бойова техніка для українських десантників", - наголосив Порошенко.

Читайте також: Путін - міжнародний терорист, він нічим не відрізняється від бен Ладена, - Порошенко в інтерв’ю Bild

Він подякував уряду Італії та посольству, а також Міноборони та Генштабу, який видав усі необхідні документи.

"Тому що це прецедент - ми поставляємо бойову техніку Десантно-штурмовим військам України спільно", - сказав лідер "ЄС".

"Перемога - це велика спільна справа. Навіть якщо хтось називає піаром меценатство та волонтерство. Бо найсильніша риса українців - це солідарність. Нашим воїнам потрібно більше броні. Від її кількості залежить наскільки швидко і вдало наше військо зможе провести контрнаступ і викинути рашистів геть з України. Цього чекають мільйони українців. Коли це відбудеться, залежить від кожного з нас. Ми сильні, коли солідарні. Поки ви дофінансуєте закупівлю бронемашин, Фонд Порошенка вже готує кошти на нові проєкти. Будемо тримати вас у курсі і звітувати за кожну гривню", - додав п'ятий президент.

Також читайте: Вантажівки для ЗСУ, куплені у Великій Британії, сьогодні вирушили в Україну, – Порошенко. ФОТО















