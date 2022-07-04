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Затримано ворожого агента, який збирав розвіддані для ракетних ударів по Одещині, - СБУ. ФОТО

СБУ затримала ворожого агента, який збирав розвіддані для ракетних ударів по Одещині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, зловмисник збирав розвідувальні дані щодо дислокації підрозділів ЗСУ та переміщення воєнної техніки і товарів стратегічного призначення в районі залізничного моста у селі Затока Білгород-Дністровського району.

"Встановлено, що уродженець Одещини упродовж травня в особистій переписці через один із месенджерів передавав представникам РФ і Білорусі дані, які ворог міг використати при плануванні ракетних ударів та підготовці диверсій на території регіону.

Зокрема йдеться про детальну інформацію щодо:

Затримано ворожого агента, який збирав розвіддані для ракетних ударів по Одещині, - СБУ 02переміщення залізницею вантажів, у тому числі військового та стратегічного призначення;

Затримано ворожого агента, який збирав розвіддані для ракетних ударів по Одещині, - СБУ 02місць влучення крилатих ракет по території Білгород-Дністровського району;

Затримано ворожого агента, який збирав розвіддані для ракетних ударів по Одещині, - СБУ 02дислокації окремих військових формувань ЗСУ.

"У ході обшуку, проведеного за місцем проживання зловмисника, виявлено та вилучено мобільні телефони з доказами протиправної діяльності", - додають у СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог завдав двох ракетних ударів по Одещині, влучив у розбиту колію непрацюючого мосту через Дністровський лиман, - ОК "Південь"

Затримано ворожого агента, який збирав розвіддані для ракетних ударів по Одещині, - СБУ 04
Затримано ворожого агента, який збирав розвіддані для ракетних ударів по Одещині, - СБУ 05

Наразі зраднику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності усіх причетних до агентурної діяльності осіб.

Автор: 

затримання (4339) Одеська область (3215) ракети (4023) СБУ (12818) шпигунство (992) Білгород-Дністровський (60) диверсія (348)


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Топ коментарі
+13
Повісити, які можуть бути суди з такими покидьками, пора прийшла економити державні, тобто народні гроші, а не судити їх роками, витрачаючи на безкоштовних адвокатів і підкупних суддів.
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04.07.2022 17:00
+13
Чергова мерзенна гнида...
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04.07.2022 17:05
+11
Отправить на заминированный пляж собирать мидии.
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04.07.2022 17:04
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Повісити, які можуть бути суди з такими покидьками, пора прийшла економити державні, тобто народні гроші, а не судити їх роками, витрачаючи на безкоштовних адвокатів і підкупних суддів.
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04.07.2022 17:00 Відповісти
помиляєтеся, адвокат у курви буде небезкоштовний, а самий найдорожчий і безпринципний, клуб любителів "русскай культури" оплатить, цікаво як там труханів, після останніх обстрілів Одесси, любов ще не пройшла, він же теж з любителів "русской культури".
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04.07.2022 17:57 Відповісти
А ти не боїшся, що так і тебе можуть повісити. А потім розберуться (МОЖЛИВО) й вибачаться. Було вже - "Лес рубят - щепки летят".
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04.07.2022 18:04 Відповісти
А що до пацанів які давали інтерв'ю з місцями розташування наших військ?
Я ні на кого не тикаю , А, П, пальцями.
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04.07.2022 17:03 Відповісти
Отправить на заминированный пляж собирать мидии.
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04.07.2022 17:04 Відповісти
На розмінування "єстєствєнним путьом".
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04.07.2022 19:26 Відповісти
Чергова мерзенна гнида...
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04.07.2022 17:05 Відповісти
на кіл тварину
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04.07.2022 17:09 Відповісти
Я уверен, что он будет пытаться бежать...
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04.07.2022 17:11 Відповісти
удачно?
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04.07.2022 17:17 Відповісти
уверен, что не удачно... но точно будет...
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04.07.2022 17:55 Відповісти
Україна повинна знати в лице свого героя!!!
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04.07.2022 17:20 Відповісти
ПИКУ покажіть!!!! Паспортні данні покажіть!!! що за ганебна практика закривати пику?? Чи це все фєйк???
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04.07.2022 17:26 Відповісти
це не фейк, але якщо показати його пику без його дозволу, то ще й в ЄСПЛ з ним градится прийдеться, часом здається що цей суд тільки для того і існує, щоб ось такі покидьки могли права качати, люстровані щоб могли на роботі поновитися ще й суму кругленьку здерти з держави як відшкодування, хоча самі все життя шкодили. Це не означає що ЄСПЛ не потрібен, це означає, що все ж такі не можна урівнювати в правах громадянина і вибл..ка.
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04.07.2022 17:59 Відповісти
Люстровані поновилися на роботі тому, що закон про люстрацію був криво написаний. ЄСПЛ тут нідочого. Закони нормальні треба спочатку писати, суддів доброчесних назначати. Тоді ЄСПЛ не буде чужі процедурні помилки виправляти.
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04.07.2022 19:35 Відповісти
А казали, що What's App безпечний месенджер!)))
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04.07.2022 17:30 Відповісти
Він і є безпечний, тому ним шпигуни й користуються. Алгоритм шифрування всіх повідомлень, а шифруються на вході і виході, WhatsApp досі тримає в секреті.
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04.07.2022 19:39 Відповісти
Да повісьте хоч одного такого покидька!!!
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04.07.2022 17:30 Відповісти
Є@ало в студію, може хто пізнає і надасть більше інфи.
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04.07.2022 17:33 Відповісти
Его следует повесить (военное время)
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04.07.2022 17:35 Відповісти
Порвать на куски!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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04.07.2022 17:38 Відповісти
Номера стёрты

Даты стёрты

Текст бредовый

Аудио нет

Ну почему доказательства, которые тянут на два пожизненных - выглядят именно так ???
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04.07.2022 17:39 Відповісти
Наверное ****** совковый. Вуса такие как у Буденного.
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04.07.2022 18:15 Відповісти
Щось схожий на дермака)))
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04.07.2022 18:46 Відповісти
..сломать пальцы,просто совет
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04.07.2022 19:16 Відповісти
Приказ , привязать к ракете , и накуй к оркам .
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04.07.2022 20:46 Відповісти
давайте я його безоплатно грохну і вивезу... якість виконання робіт - гарантую.
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04.07.2022 22:40 Відповісти
Повесить урода!
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05.07.2022 03:08 Відповісти
 
 