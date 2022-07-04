Затримано ворожого агента, який збирав розвіддані для ракетних ударів по Одещині, - СБУ. ФОТО

СБУ затримала ворожого агента, який збирав розвіддані для ракетних ударів по Одещині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, зловмисник збирав розвідувальні дані щодо дислокації підрозділів ЗСУ та переміщення воєнної техніки і товарів стратегічного призначення в районі залізничного моста у селі Затока Білгород-Дністровського району.

"Встановлено, що уродженець Одещини упродовж травня в особистій переписці через один із месенджерів передавав представникам РФ і Білорусі дані, які ворог міг використати при плануванні ракетних ударів та підготовці диверсій на території регіону.

Зокрема йдеться про детальну інформацію щодо:

переміщення залізницею вантажів, у тому числі військового та стратегічного призначення;

місць влучення крилатих ракет по території Білгород-Дністровського району;

дислокації окремих військових формувань ЗСУ.

"У ході обшуку, проведеного за місцем проживання зловмисника, виявлено та вилучено мобільні телефони з доказами протиправної діяльності", - додають у СБУ.

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Наразі зраднику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності усіх причетних до агентурної діяльності осіб.