У день незалежності США посол Брінк зустрілася з українськими воїнами. ФОТОрепортаж

У День незалежності США посол в Україні Бріджіт Брінк відвідала військову частину ЗСУ та поспілкувалася з українськими воїнами .

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у твіттері посла США в Україні.

У повідомленні зазначається: "Сполучені Штати розуміють що таке боротьба за свободу. В той час як ми відзначаємо наш власний День Незалежності, я мала честь поспілкуватись з українськими солдатами, які щодня борються за свободу України у неспровокованій російській війні.

итайте на "Цензор.НЕТ": У США обговорюють плани з навчань українських військових, - посол Брінк





