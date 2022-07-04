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У день незалежності США посол Брінк зустрілася з українськими воїнами. ФОТОрепортаж

У День незалежності США посол в Україні Бріджіт Брінк відвідала військову частину ЗСУ та поспілкувалася з українськими воїнами .

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у твіттері посла США в Україні. 

У повідомленні зазначається: "Сполучені Штати розуміють що таке боротьба за свободу. В той час як ми відзначаємо наш власний День Незалежності, я мала честь поспілкуватись з українськими солдатами, які щодня борються за свободу України у неспровокованій російській війні.

итайте на "Цензор.НЕТ": У США обговорюють плани з навчань українських військових, - посол Брінк

У день незалежності США посол Брінк зустрілася з українськими воїнами 01
У день незалежності США посол Брінк зустрілася з українськими воїнами 02
У день незалежності США посол Брінк зустрілася з українськими воїнами 03

Автор: 

ЗСУ (7544) Брінк Бріджит (234)


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Топ коментарі
+43
Вітаємо,пані Бріджіт,з Днем Незалежності США! Сподіваємось на міцну дружбу двох країн,які знають ціну Свободі і Незалежності! Хай живе США! Хай живе Україна !
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04.07.2022 19:41
+25
Бріджит Брінк-респект...
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04.07.2022 19:45
+23
О диво!!! Під час офіційних візитів навкруги можуть бути живі люди, крім охорони.

У ЗЄ чомусь так просто не виходить. Тільки з батальйоном охорони і без інших людейю
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04.07.2022 19:49
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ти міркуєш як Іван деревенскій. Хлопи там є в амбасаді саме собою, а це обличчя Америки в Україні, має бути таке. Все вірно зроблено
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04.07.2022 19:46 Відповісти
То шавка гебнявая 🇷🇺💩🤖
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04.07.2022 19:57 Відповісти
Дякуем друзям 🇱🇷‼️Слава США‼️❤️🇱🇷💙💛
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04.07.2022 20:00 Відповісти
Геніально. Ти навіть можеш із ****** у геополітиці посперечатися.
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04.07.2022 19:56 Відповісти
parenj s ljevo - javno bil samim golodnym a tam TAKAJA KATLJETA....Brink , ti eto kotljeta budesh ? mozhe supu havtit ?
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04.07.2022 19:32 Відповісти
tak - ale u nee na tarelke e - netronuta
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04.07.2022 19:40 Відповісти
Вітаємо,пані Бріджіт,з Днем Незалежності США! Сподіваємось на міцну дружбу двох країн,які знають ціну Свободі і Незалежності! Хай живе США! Хай живе Україна !
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04.07.2022 19:41 Відповісти
Бріджит Брінк-респект...
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04.07.2022 19:45 Відповісти
О диво!!! Під час офіційних візитів навкруги можуть бути живі люди, крім охорони.

У ЗЄ чомусь так просто не виходить. Тільки з батальйоном охорони і без інших людейю
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04.07.2022 19:49 Відповісти
він просто англійською не говорив). його там для краси посадили)
то робив вигляд, що зайнятий, їв)
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04.07.2022 20:23 Відповісти
І дзяўчынка насупраць таксама))
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04.07.2022 21:00 Відповісти
Судячи з габаритів,йому б подвійну порцію.
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04.07.2022 21:39 Відповісти
пані послу подобається міцне та надійне плече українських воїнів!
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04.07.2022 20:12 Відповісти
Пани амбасадорке, все таки.
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05.07.2022 19:28 Відповісти
Маглі б і відэлец да куркі даць пані паслу.

🙄
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04.07.2022 20:57 Відповісти
Щирі вітання дружньому американському народу з Днем незалежності!
Ваш приклад зрілої демократії та справжньої свободи надихає багатьох, і безперечно Україну. Сьогодні ми разом стоїмо на передовій проти автократії і диктатури та на захист цінностей і правил нашого Вільного світу.
Справжня довіра і ефективна взаємодія між Києвом та Вашингтоном, а також міцне стратегічне партнерство завжди були запорукою наших перемог. Так буде і сьогодні. Глибоко вдячні за тверду двопартійну підтримку України, а також за потужну допомогу нашій державі - і ту, що вже надана, і майбутню.
Незмінно віримо у трансатлантичне лідерство Вашингтону та особисто президента США Джо Байдена. Миру, безпеки і стабільності, добробуту і процвітання!
З 4 липня вас, друзі!

https://t.me/PresidentPoroshenko/3629 Петро Порошенко, 5-тий Президент України
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04.07.2022 21:06 Відповісти
Без американцев мы бы пропали. С днем рождения, США !!!
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04.07.2022 21:08 Відповісти
твке враження що посол США планує висуватись в президенти України, а може вона булаб краща чим те що маємо?
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04.07.2022 21:32 Відповісти
Боже,храни США!
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04.07.2022 21:41 Відповісти
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04.07.2022 23:00 Відповісти
Какое светлое и приятное лицо. Вот как выглядит представитель Добра.

Посмотреть на лица дипломатов фашистской росии так тошнить начинает.
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05.07.2022 09:50 Відповісти
Показуха... Єдине, що тут справжнє, так це гречка і борщ з сметаною у тарілках.
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05.07.2022 15:09 Відповісти
Вот почему женщина, которая представляет другое госдарство смотрится достойнее, чем родная первая ....зда?
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05.07.2022 18:59 Відповісти
що за дідова? Що, виделок немає? В 2017му побував у дуже багатьох частинах- у більшості були і ножі.....
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05.07.2022 20:28 Відповісти
Цензор диво зробив, не стали лізти зі своїми фемінітивами, не стали писати посолка, посолчиня чи ще якось, можуть же якщо хочуть. Респект!
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06.07.2022 01:22 Відповісти
Справжня леді!
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07.07.2022 19:27 Відповісти
 
 