У день незалежності США посол Брінк зустрілася з українськими воїнами. ФОТОрепортаж
У День незалежності США посол в Україні Бріджіт Брінк відвідала військову частину ЗСУ та поспілкувалася з українськими воїнами .
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у твіттері посла США в Україні.
У повідомленні зазначається: "Сполучені Штати розуміють що таке боротьба за свободу. В той час як ми відзначаємо наш власний День Незалежності, я мала честь поспілкуватись з українськими солдатами, які щодня борються за свободу України у неспровокованій російській війні.
Топ коментарі
+43 Світлана #522555
показати весь коментар04.07.2022 19:41
+25 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар04.07.2022 19:45
+23 Герхард
показати весь коментар04.07.2022 19:49
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
У ЗЄ чомусь так просто не виходить. Тільки з батальйоном охорони і без інших людейю
то робив вигляд, що зайнятий, їв)
🙄
Ваш приклад зрілої демократії та справжньої свободи надихає багатьох, і безперечно Україну. Сьогодні ми разом стоїмо на передовій проти автократії і диктатури та на захист цінностей і правил нашого Вільного світу.
Справжня довіра і ефективна взаємодія між Києвом та Вашингтоном, а також міцне стратегічне партнерство завжди були запорукою наших перемог. Так буде і сьогодні. Глибоко вдячні за тверду двопартійну підтримку України, а також за потужну допомогу нашій державі - і ту, що вже надана, і майбутню.
Незмінно віримо у трансатлантичне лідерство Вашингтону та особисто президента США Джо Байдена. Миру, безпеки і стабільності, добробуту і процвітання!
З 4 липня вас, друзі!
https://t.me/PresidentPoroshenko/3629 Петро Порошенко, 5-тий Президент України
Посмотреть на лица дипломатов фашистской росии так тошнить начинает.