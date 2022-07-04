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Російські війська завдали ракетного удару по Сумській області, є поранені, - ОВА. ФОТОрепортаж

4 липня, російські війська запустили ракети по двох районах Сумської області. Внаслідок обстрілу постраждали цивільні люди.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі написав  голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Він зазначив: "Після одинадцятої ранку на територію Краснопільської громади росіяни скинули саморобний вибуховий пристрій
З опів на першу продовжився обстріл Шалигінської громади (перший був близько 8 ранку). Гатили із реактивних систем залпового вогню - 20 вибухів, та 10 із міномету. Після цього росіяни випустили некеровану ракету з гелікоптера.

О 13 годині мінометним вогнем росіяни накрили Краснопільську громаду. Мешканці одного з населених пунктів лишилися без води: зруйнована водонапірна башта. Також сильно пошкоджене фермерське господарство.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ворог випустив із гелікоптера дві ракети по Сумщині. Постраждало приміщення школи, - ОК "Північ". ФОТО

Після 13 години росіяни пустили ракети по школі в Есманській громаді. Четверо людей поранені.

Майже о 17 годині мінометним вогнем по Новослобідській громаді росіяни зруйнували господарчу споруду та електромережі.

Після 18 по Білопільській громаді Сумського району з території рф розпочався мінометний обстріл, 24 приходи.
Також вороги скинули гранату з безпілотника.

З 19 до 20 години росіяни двічі запускали ракети по одному із сел Білопільської громади. Усього 5 ракет. І мінометний вогонь: 4 приходи. Після 21 вогонь із мінометів та САУ продовжився. Щонайменше двоє людей поранені".

Також читайте: Війська РФ обстріляли із мінометів Шалигінську громаду на Сумщині, - Живицький

Російські війська завдали ракетного удару по Сумській області, є поранені, - ОВА 01
Російські війська завдали ракетного удару по Сумській області, є поранені, - ОВА 02
Російські війська завдали ракетного удару по Сумській області, є поранені, - ОВА 03
Російські війська завдали ракетного удару по Сумській області, є поранені, - ОВА 04
Російські війська завдали ракетного удару по Сумській області, є поранені, - ОВА 05
Російські війська завдали ракетного удару по Сумській області, є поранені, - ОВА 06

Автор: 

обстріл (28428) Сумська область (3663) Живицький Дмитро (466)


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Кацапи - обісцяні підори. Шкода, що асфальтом важко накривати їхні склади... Дякую 73-відсотковим амебам. Бодай би руки вам повідсихали.
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04.07.2022 23:29 Відповісти
когда уже все это начнет происходить у них?
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04.07.2022 23:31 Відповісти
зеленский починай вже зараз відбудову починай з Сумської-Відбудова України - це те, що треба робити прямо зараз, - Зеленський :
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04.07.2022 23:36 Відповісти
сподіваюсь, патріотичне командування ЗСУ не потребує додаткових порад від нас, "диванних експертів", як би воно заткнути пельку цим кацапським людожерам, які кидаються своїм вибуховим лайном через кордон..(
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04.07.2022 23:37 Відповісти
Нічого ... перша курва леді на шабаші балу, підніме за них чарку Dom Perignon, бо люди це найголовніше
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04.07.2022 23:38 Відповісти
а я думал прилетел ватный волшебник на голубом вертолете и раздал ватное эскимо..вареьнье печенье ..
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05.07.2022 00:43 Відповісти
Кацапи - повні ДЄбілі... Їх всі Ми та Захід будемо ненавидити сотні років... І їх нащадків, і нащадків їх нащадків..
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05.07.2022 02:48 Відповісти
 
 