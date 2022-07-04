Російські війська завдали ракетного удару по Сумській області, є поранені, - ОВА. ФОТОрепортаж
4 липня, російські війська запустили ракети по двох районах Сумської області. Внаслідок обстрілу постраждали цивільні люди.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі написав голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Він зазначив: "Після одинадцятої ранку на територію Краснопільської громади росіяни скинули саморобний вибуховий пристрій
З опів на першу продовжився обстріл Шалигінської громади (перший був близько 8 ранку). Гатили із реактивних систем залпового вогню - 20 вибухів, та 10 із міномету. Після цього росіяни випустили некеровану ракету з гелікоптера.
О 13 годині мінометним вогнем росіяни накрили Краснопільську громаду. Мешканці одного з населених пунктів лишилися без води: зруйнована водонапірна башта. Також сильно пошкоджене фермерське господарство.
Після 13 години росіяни пустили ракети по школі в Есманській громаді. Четверо людей поранені.
Майже о 17 годині мінометним вогнем по Новослобідській громаді росіяни зруйнували господарчу споруду та електромережі.
Після 18 по Білопільській громаді Сумського району з території рф розпочався мінометний обстріл, 24 приходи.
Також вороги скинули гранату з безпілотника.
З 19 до 20 години росіяни двічі запускали ракети по одному із сел Білопільської громади. Усього 5 ракет. І мінометний вогонь: 4 приходи. Після 21 вогонь із мінометів та САУ продовжився. Щонайменше двоє людей поранені".
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курваледі на шабашібалу, підніме за них чарку Dom Perignon, бо люди це найголовніше