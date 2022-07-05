Губернатор Курської області РФ Старовойт повідомив про артилерійські обстріли двох прикордонних сіл. ФОТОрепортаж
У Курській області РФ повідомляють про ранкові обстріли із артилерії прикордонних населених пунктів Глушківського району.
Про це повідомив у телеграм-каналі губернатор Курської області Російської Федерації Роман Старовойт, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогоднішній ранок знову розпочався з артилерійського обстрілу прикордонних населених пунктів Глушківського району. Зафіксовано прильоти у селі Маркове, знову рвуться снаряди у селищі Тьоткіне. Обстріл продовжується, всі подробиці пізніше", - написав він.
Топ коментарі
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походу, совсем плохи у недодержавы-бензоколонки дела
Вначале Великий Вождь затевает маленькую, но победоносную войнушку на чужой территории для поднятия авторитета, затем война переходит из стадии маленькой и победоносной в тяжелую, длинную и кровавую, затем с чужой территории перемещается на территорию собственную, затем начинаются "временые трудности", переходящие в голод, холод и нищету, затем революция и развал.
Но по сравнению с подобными случаями 20-м века, сейчас это все как-то очень быстро пошло. Всего три месяца, и уже сама Россия горит.
За один учорашній день 36% капіталізації в мінус. Торги на біржі припинено. Такими темпами "Народное Достояние" скоро перетвориться на чемодан без ручки - тягти тяжко, кинути шкода
не бомбите и не бомбимы будете....
По фоткам видно - храм заброшен, ямы возле заброшенного храма и старого полуразвалившегося сарая- норм, смешно выдавать за воронки, орк осматривает дом, типа на предмет повреждений - а в доме стекла целые.