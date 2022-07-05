Губернатор Курської області РФ Старовойт повідомив про артилерійські обстріли двох прикордонних сіл. ФОТОрепортаж

У Курській області РФ повідомляють про ранкові обстріли із артилерії прикордонних населених пунктів Глушківського району.

Про це повідомив у телеграм-каналі губернатор Курської області Російської Федерації Роман Старовойт, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогоднішній ранок знову розпочався з артилерійського обстрілу прикордонних населених пунктів Глушківського району. Зафіксовано прильоти у селі Маркове, знову рвуться снаряди у селищі Тьоткіне. Обстріл продовжується, всі подробиці пізніше", - написав він.











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