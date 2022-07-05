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Губернатор Курської області РФ Старовойт повідомив про артилерійські обстріли двох прикордонних сіл. ФОТОрепортаж

У Курській області РФ повідомляють про ранкові обстріли із артилерії прикордонних населених пунктів Глушківського району.

Про це повідомив у телеграм-каналі губернатор Курської області Російської Федерації Роман Старовойт, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогоднішній ранок знову розпочався з артилерійського обстрілу прикордонних населених пунктів Глушківського району. Зафіксовано прильоти у селі Маркове, знову рвуться снаряди у селищі Тьоткіне. Обстріл продовжується, всі подробиці пізніше", - написав він.

Губернатор Курської області РФ Старовойт повідомив про артилерійські обстріли двох прикордонних сіл 01
Губернатор Курської області РФ Старовойт повідомив про артилерійські обстріли двох прикордонних сіл 02
Губернатор Курської області РФ Старовойт повідомив про артилерійські обстріли двох прикордонних сіл 03
Губернатор Курської області РФ Старовойт повідомив про артилерійські обстріли двох прикордонних сіл 04
Губернатор Курської області РФ Старовойт повідомив про артилерійські обстріли двох прикордонних сіл 05

Читайте на "Цензор.НЕТ": В російському Курську вночі чули вибухи. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28428) росія (65122) Курськ (1103)


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Топ коментарі
+28
Кацапня просто розвертає арту і валить по своїх, як казав нацик моторола "спят 3.14дарасы и воевать не хотят"
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05.07.2022 07:48
+22
Боянська Народна Республіка обстріляла Курську Народну Республику.
Громадянська війна! Братські народи!
Наше занепокоєння...
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05.07.2022 07:49
+18
Пора свою адміністрацію назначать -Курськ це Україна

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05.07.2022 07:51
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Я в печали. Всего двух...
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05.07.2022 07:42 Відповісти
Ранкова бавовна....
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05.07.2022 07:46 Відповісти
Кацапня просто розвертає арту і валить по своїх, як казав нацик моторола "спят 3.14дарасы и воевать не хотят"
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05.07.2022 07:48 Відповісти
Не бажає рабокацап воювати - ***** знає як навчити рабокацапа "родінулюбіть".
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05.07.2022 08:36 Відповісти
Эти обстрелы не выгодны Украине - следовательно это войска РФ (так же любят мыслить на россии?)
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05.07.2022 07:48 Відповісти
Ета ви самі сєбя абстрєліваєтє...
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05.07.2022 07:48 Відповісти
Боянська Народна Республіка обстріляла Курську Народну Республику.
Громадянська війна! Братські народи!
Наше занепокоєння...
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05.07.2022 07:49 Відповісти
А кацапня думала що гратиме в одні ворота?
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05.07.2022 07:50 Відповісти
Судя по теням, освещению и форме воронки - прилет с востока
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05.07.2022 07:50 Відповісти
Особенно отчетливо это видно на третьей картинке. Не забываем, что это утро.
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05.07.2022 08:21 Відповісти
Я ж говорю - освещение утреннее
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05.07.2022 08:21 Відповісти
Молоток. Согласен. Написал в их телеграме, сообщение провисело ровно 1сек и тут же прилетел бан🤣🤡🤡🤡
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05.07.2022 08:28 Відповісти
Так а шо за село Марково или Тетькино?
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05.07.2022 09:59 Відповісти
Марково
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05.07.2022 10:18 Відповісти
Попово-Лежачи...
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05.07.2022 11:51 Відповісти
Пора свою адміністрацію назначать -Курськ це Україна

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05.07.2022 07:51 Відповісти
Блин, неподобство... Там драныкоедам еще отдали чутка нашей земли взамен, когда нам втюрили Крым.
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05.07.2022 08:06 Відповісти
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05.07.2022 10:15 Відповісти
Ето не наші))))
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05.07.2022 07:51 Відповісти
та це рукожопи самі себе обстріляли, каззли
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05.07.2022 07:51 Відповісти
это Белгородская область (народная республика) нанесла ответный удар. Не иначе гражданская война в рф началась.
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05.07.2022 07:53 Відповісти
Губернатор, не ной, а иди к своим рабссиянским рукожопым абселлеристам и покажи на карте где проходит граница.
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05.07.2022 07:53 Відповісти
..а кацапы-террористы стали очень, Очень экономными.. - один миномёт и пара мин - и можна отчитываться о выполненном задании
походу, совсем плохи у недодержавы-бензоколонки дела
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05.07.2022 07:54 Відповісти
В принципе, все пошло по стандартному сценарию.
Вначале Великий Вождь затевает маленькую, но победоносную войнушку на чужой территории для поднятия авторитета, затем война переходит из стадии маленькой и победоносной в тяжелую, длинную и кровавую, затем с чужой территории перемещается на территорию собственную, затем начинаются "временые трудности", переходящие в голод, холод и нищету, затем революция и развал.
Но по сравнению с подобными случаями 20-м века, сейчас это все как-то очень быстро пошло. Всего три месяца, и уже сама Россия горит.
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05.07.2022 07:57 Відповісти
Це все дріб'язок, от коли масква стане як Буча, тоді можна плюнути в ту сторону. А зараз даже уваги неварто, як-то по...й.
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05.07.2022 08:22 Відповісти
Фотка з орком в одязі з логотипом газпрома сподобалась))
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05.07.2022 07:57 Відповісти
До речі про Газпром.
За один учорашній день 36% капіталізації в мінус. Торги на біржі припинено. Такими темпами "Народное Достояние" скоро перетвориться на чемодан без ручки - тягти тяжко, кинути шкода
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05.07.2022 08:06 Відповісти
В спецчемодан ***** стаким же содержимим
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05.07.2022 10:00 Відповісти
Орки є орки. Стріляють по своїх. Дивно, що ще резонансних терактів не було.
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05.07.2022 07:58 Відповісти
Майнила ver.2.0
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05.07.2022 08:03 Відповісти
А нефиг цапорылым размещать военку в населенных пунктах. И это вам каазламордые еще не за Одессу с Мариком - все впереди.
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05.07.2022 08:04 Відповісти
Вата палит по своим чтобы был повод отмобилизировать лохторат....
не бомбите и не бомбимы будете....
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05.07.2022 08:34 Відповісти
Брехня.
По фоткам видно - храм заброшен, ямы возле заброшенного храма и старого полуразвалившегося сарая- норм, смешно выдавать за воронки, орк осматривает дом, типа на предмет повреждений - а в доме стекла целые.
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05.07.2022 08:34 Відповісти
Орк ищет газовую трубу
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05.07.2022 10:02 Відповісти
Лєбєда хрєново уроділа, щчі будут савсєм гамно.
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05.07.2022 08:39 Відповісти
Прям тотальное уничтожение
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05.07.2022 08:39 Відповісти
Це обстріли? Це х*йня на пісному маслі. Хай ваші асвабадітєлі ще трохи повжираються - буде, як в Бєлгороді або й гірше. Готуйтеся...
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05.07.2022 08:53 Відповісти
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05.07.2022 08:55 Відповісти
Это после бомбежки?
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05.07.2022 10:03 Відповісти
АТО... Каазламордых все время бомбит, начиная с 1917-го, как и до 17-го.
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05.07.2022 11:13 Відповісти
Та тю на кацапов! Нас там савсем нету. То не мы. И да, большое сожаление и обеспокоенность в сторону кацапни. И всем приветики
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05.07.2022 08:57 Відповісти
Тю..треба занепокоїтись і запропонувати провести слідчі дії)) Нехай наші в'їбашать по тому ж населеному пункту і порівняти..а то фотки якихось галімих воронок та посічених стін надали...наші так не мажуть
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05.07.2022 09:24 Відповісти
Та ну, фігня якась! Пора вибухи багатоповерхівок в москві організувати!
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05.07.2022 09:27 Відповісти
Твари кремлевские обстреливают мирных людей.
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05.07.2022 09:53 Відповісти
Власти Сумской области должны объявить, что принимают беженцев, пострадавших от кремлевских обстрелов в Курской области.
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05.07.2022 09:55 Відповісти
Файно живуть москалі,
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05.07.2022 10:29 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=qQt1QclIZjE Типо, они уже не бухают?
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05.07.2022 11:17 Відповісти
Біснуються кацапи, від бояри глюки, то HIMARS, то CAESAR, то Krab, а це партизани із Локотської республіки, їм Алоізич на болотах всього полишав, скоро ФАУ на мацкву полетить. Оружіє вазмьездія, а ніякий не ленд ліз.
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05.07.2022 13:17 Відповісти
То не ЗСУ! Наші так "криворуко" не стріляють!
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05.07.2022 13:36 Відповісти
 
 