Уночі росіяни завдали ракетного удару по навчальному закладу Харкова. Під обстрілами й населені пункти області, - Синєгубов. ФОТО

О 2 ночі 5 липня рашисти завдали ракетного удару по навчальному закладу Харкова, де не було жодної військової інфраструктури.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Харківськї ОВА Олег Синєгубов.

"О 2 годині ночі ворог завдав ракетний удар по одному з навчальних закладів Салтівського району Харкова. Частково зазнала руйнувань будівля, від ракети росіяни залишили вирву на території. Жодної війської інфраструктури. На щастя, на території був один охоронець, постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

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Синєгубов додає, що протягом минулої доби ворог із артилерії та РЗСВ обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського, Богодухівського та Ізюмського районів.

"Пошкоджені приватні будинки, ставалися займання на відкритих територіях, які ліквідовували наші рятувальники. Вчора внаслідок обстрілів в Кутузівці Харківського району поранена 81-річна жінка. За даними Генштабу, на лінії зіткнення ведуться запеклі бої. На Харківському напрямку ворог зосереджений на стримуванні наших військових", - зазначає він.

У районі Ізюма окупанти обстрілювали наші позиції та намагалися вести наступ в напрямку с. Долина. Повідомляється, що українські захисники успішно відбили спроби штурму та змусили загарбників відступити з втратами.