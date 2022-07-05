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Уночі росіяни завдали ракетного удару по навчальному закладу Харкова. Під обстрілами й населені пункти області, - Синєгубов. ФОТО

О 2 ночі 5 липня рашисти завдали ракетного удару по навчальному закладу Харкова, де не було жодної військової інфраструктури.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Харківськї ОВА Олег Синєгубов.

Уночі росіяни завдали ракетного удару по навчальному закладу Харкова. Під обстрілами й населені пункти області, - Синєгубов 01

"О 2 годині ночі ворог завдав ракетний удар по одному з навчальних закладів Салтівського району Харкова. Частково зазнала руйнувань будівля, від ракети росіяни залишили вирву на території. Жодної війської інфраструктури. На щастя, на території був один охоронець, постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українські воїни успішно відбили штурм в напрямку Долини на Слов’янському напрямку. Ворог має частковий успіх поблизу Спірного, - Генштаб ЗСУ

Уночі росіяни завдали ракетного удару по навчальному закладу Харкова. Під обстрілами й населені пункти області, - Синєгубов 02

Уночі росіяни завдали ракетного удару по навчальному закладу Харкова. Під обстрілами й населені пункти області, - Синєгубов 03

Синєгубов додає, що протягом минулої доби ворог із артилерії та РЗСВ обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського, Богодухівського та Ізюмського районів.

"Пошкоджені приватні будинки, ставалися займання на відкритих територіях, які ліквідовували наші рятувальники. Вчора внаслідок обстрілів в Кутузівці Харківського району поранена 81-річна жінка. За даними Генштабу, на лінії зіткнення ведуться запеклі бої. На Харківському напрямку ворог зосереджений на стримуванні наших військових", - зазначає він.

У районі Ізюма окупанти обстрілювали наші позиції та намагалися вести наступ в напрямку с. Долина. Повідомляється, що українські захисники успішно відбили спроби штурму та змусили загарбників відступити з втратами.

обстріл (28428) Харків (5589) Харківщина (6054) Синєгубов Олег (858)


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щоб закінчилися обстріли харька. потрібно взяти образи святого застпника кернеса і його пресвятої богородиці дочки прокурора, і сказати тричі в форточку, пушкін пріді, нас защіті, потім вяти образ свяього для харьків добкіна і потерти по пузу проти часової стрілки.
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05.07.2022 09:48 Відповісти
не допоможе, дієва молитва - потужна зброя
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05.07.2022 09:50 Відповісти
😁😂🤣
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05.07.2022 09:51 Відповісти
Кернес здох, здохнуть і всі його адепти і соратніки.
Нажаль Тєрєхов теж недалеко відійшов від кернеса, бо хоче залишиту
вулицю кацапа Пушкіна і памятник кацапу Пушкіну залишити в Харкові.
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05.07.2022 13:24 Відповісти
Це не "росіяни", це виродки двулапі.
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05.07.2022 09:49 Відповісти
Кто там еще будет расказывать что все это случайно как и обстрел ТРЦ
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05.07.2022 10:10 Відповісти
а блогеры продолжают делать съемки объектов и зарабатывать, даже при том что запрещено снимать во время войны
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05.07.2022 10:31 Відповісти
Похоже на ПТУ
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05.07.2022 10:34 Відповісти
Не ПТУ, а УПК скоріш за все - Учбовий комбінат при школах.
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05.07.2022 13:21 Відповісти
 
 