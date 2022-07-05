Залужний подякував Польщі та Чехії за передані Україні танки: Завдяки ним боремося зі спільним багатовіковим ворогом. ФОТОрепортаж

Українська сторона вдячна Польщі та Чехії за постачання танків для відбиття російської агресії.

Про це повідомив у фейсбуці головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.

"Допомога братніх Польщі та Чехії для нас безцінна. Завдяки вашим танкам ми боремося з нашим спільним багатовіковим ворогом. Ми воюємо за Україну, за Чехію, за Польщу. За кожен метр нашої слов'янської землі", - зазначив він.

"Ми вдячні народам Польщі та Чехії за допомогу та підтримку нашого війська та людей, які знайшли прихисток у ваших країнах від російських бомб та ракет. Разом ми вистоїмо. Ваші танки - це допомога від справжніх братів!", - додає Залужний.

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