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Залужний подякував Польщі та Чехії за передані Україні танки: Завдяки ним боремося зі спільним багатовіковим ворогом. ФОТОрепортаж
Українська сторона вдячна Польщі та Чехії за постачання танків для відбиття російської агресії.
Про це повідомив у фейсбуці головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.
"Допомога братніх Польщі та Чехії для нас безцінна. Завдяки вашим танкам ми боремося з нашим спільним багатовіковим ворогом. Ми воюємо за Україну, за Чехію, за Польщу. За кожен метр нашої слов'янської землі", - зазначив він.
"Ми вдячні народам Польщі та Чехії за допомогу та підтримку нашого війська та людей, які знайшли прихисток у ваших країнах від російських бомб та ракет. Разом ми вистоїмо. Ваші танки - це допомога від справжніх братів!", - додає Залужний.
Топ коментарі
+52 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар05.07.2022 10:17
+26 Валерий Коломиец #502756
показати весь коментар05.07.2022 10:24
+26 Мари Кривец
показати весь коментар05.07.2022 10:26
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І не тільки цим двом братнім країнам, а всім, хто допомагає відкрито і таємно.
Но глядя на происходящее на фронте, возникает очень много неприятных вопросов. И тут мы Залужного не слышим.
И этот информационный вакуум с удовольствием заполняет вражеская пропаганда. Например все СМИ Мордора оценивают кол-во военнопленных ВСУ от 6 000 до 10 000. А пленных орков не более 400.
Не хочет Залужный прокомментировать этот вопрос? Или "благодарочки за танки" важнее, чем такая "мелочь" как тысячи наших пленных?
Ви бачили склад наших звільнених людей? Були дівчата зв'язківці, багато жінок, навіть вагітна на 5 місяці була. В полоні є волонтери, водії евакуаційних автобусів, журналісти.
Треба пояснювати, що ми такі категорії кацапів полонити не можемо? Зате в них, при наявності фільтраційних таборів є така можливість.
1968. ZOVетZкій Zольдат спешит поблагодарить за гостеприимство.
Бенямойские крысы...что Вы купили для армии Украины за последние 2 года?
Уста...5 уголовных дел Прокуратура США против бани не закрыла...
Байден хвошЫзд против Кучмистов ...
А не аферистів арестовичів та його дузів-рашистів під маскою нє_такіх_рузкіх.
Молодёжь не знает о чём я...
Хто його такому навчив, сім'я, криворізькі заклади освіти чи масляківський КВН?