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Залужний подякував Польщі та Чехії за передані Україні танки: Завдяки ним боремося зі спільним багатовіковим ворогом. ФОТОрепортаж

Українська сторона вдячна Польщі та Чехії за постачання танків для відбиття російської агресії.

Про це повідомив у фейсбуці головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.

"Допомога братніх Польщі та Чехії для нас безцінна. Завдяки вашим танкам ми боремося з нашим спільним багатовіковим ворогом. Ми воюємо за Україну, за Чехію, за Польщу. За кожен метр нашої слов'янської землі", - зазначив він.

"Ми вдячні народам Польщі та Чехії за допомогу та підтримку нашого війська та людей, які знайшли прихисток у ваших країнах від російських бомб та ракет. Разом ми вистоїмо. Ваші танки - це допомога від справжніх братів!", - додає Залужний.

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Залужний подякував Польщі та Чехії за передані Україні танки: Завдяки ним боремося зі спільним багатовіковим ворогом 01
Залужний подякував Польщі та Чехії за передані Україні танки: Завдяки ним боремося зі спільним багатовіковим ворогом 02
Залужний подякував Польщі та Чехії за передані Україні танки: Завдяки ним боремося зі спільним багатовіковим ворогом 03
Залужний подякував Польщі та Чехії за передані Україні танки: Завдяки ним боремося зі спільним багатовіковим ворогом 04
Залужний подякував Польщі та Чехії за передані Україні танки: Завдяки ним боремося зі спільним багатовіковим ворогом 05
Залужний подякував Польщі та Чехії за передані Україні танки: Завдяки ним боремося зі спільним багатовіковим ворогом 06
Залужний подякував Польщі та Чехії за передані Україні танки: Завдяки ним боремося зі спільним багатовіковим ворогом 07
Залужний подякував Польщі та Чехії за передані Україні танки: Завдяки ним боремося зі спільним багатовіковим ворогом 08
Залужний подякував Польщі та Чехії за передані Україні танки: Завдяки ним боремося зі спільним багатовіковим ворогом 09
Залужний подякував Польщі та Чехії за передані Україні танки: Завдяки ним боремося зі спільним багатовіковим ворогом 10
Залужний подякував Польщі та Чехії за передані Україні танки: Завдяки ним боремося зі спільним багатовіковим ворогом 11
Залужний подякував Польщі та Чехії за передані Україні танки: Завдяки ним боремося зі спільним багатовіковим ворогом 12
Залужний подякував Польщі та Чехії за передані Україні танки: Завдяки ним боремося зі спільним багатовіковим ворогом 13
Залужний подякував Польщі та Чехії за передані Україні танки: Завдяки ним боремося зі спільним багатовіковим ворогом 14
Залужний подякував Польщі та Чехії за передані Україні танки: Завдяки ним боремося зі спільним багатовіковим ворогом 15

Автор: 

Польща (8496) допомога (8341) танк (2064) Чехія (1612) Залужний Валерій (724)


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Топ коментарі
+52
Всім хто допомагає Україні у війні проти смердючої лапатної балалайні-респект...
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05.07.2022 10:17
+26
Дякуємо польським та чеським братам!!!
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05.07.2022 10:24
+26
Дякуємо щиро і за гаубицю і за гвинтівку, і будь-яку справну зброю.

І не тільки цим двом братнім країнам, а всім, хто допомагає відкрито і таємно.
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05.07.2022 10:26
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Всім хто допомагає Україні у війні проти смердючої лапатної балалайні-респект...
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05.07.2022 10:17 Відповісти
Пора новий фільм знімати - "три танкісти й пес".
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05.07.2022 10:19 Відповісти
в дитинстві все літо дивився
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05.07.2022 10:29 Відповісти
Окуляри 511 - це серйозно.
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05.07.2022 10:22 Відповісти
"у всих магазинах "епіцентру"" (С) ))
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05.07.2022 10:29 Відповісти
купи хлопця кращі замість злорадствувати !
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07.07.2022 00:47 Відповісти
Дякуємо польським та чеським братам!!!
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05.07.2022 10:24 Відповісти
Дякуємо щиро і за гаубицю і за гвинтівку, і будь-яку справну зброю.

І не тільки цим двом братнім країнам, а всім, хто допомагає відкрито і таємно.
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05.07.2022 10:26 Відповісти
Благодарочки - дело приятное. И тут мы услышали Залужного.
Но глядя на происходящее на фронте, возникает очень много неприятных вопросов. И тут мы Залужного не слышим.
И этот информационный вакуум с удовольствием заполняет вражеская пропаганда. Например все СМИ Мордора оценивают кол-во военнопленных ВСУ от 6 000 до 10 000. А пленных орков не более 400.
Не хочет Залужный прокомментировать этот вопрос? Или "благодарочки за танки" важнее, чем такая "мелочь" как тысячи наших пленных?
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05.07.2022 10:29 Відповісти
Напишіть свою адресу і вам терміново прийде розлога доповідь особисто від НГШ.
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05.07.2022 10:32 Відповісти
Залужный не информационный бюллетень. Вообще сообщения военных в сетях это как бы бонус. Потому что живем в 21 веке.
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05.07.2022 10:35 Відповісти
все СМИ Мордора оценивают кол-во военнопленных ВСУ от 6 000 до 10 000. А пленных орков не более 400- а ты поменьше смотри скабееву и росию 24 по их новостям они уже 1000 байрактаров уничтожили наших самолетов наших сбили больше чем есть на вооружении бомбят ТЦ так как там оружие и он не работает бомбят роддом так как там азов по их словам где его не было вообще чуть не каждый день уничтожают натовское оружие взрывают сто и школи будто бы у Украины его некуда девать и мы накапливаем
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05.07.2022 10:35 Відповісти
Змі мордора коментувати?
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05.07.2022 10:37 Відповісти
Про маніпуляцію із 100500 наших військовополонених кацапотролі аж волосся на дупі рвуть.

Ви бачили склад наших звільнених людей? Були дівчата зв'язківці, багато жінок, навіть вагітна на 5 місяці була. В полоні є волонтери, водії евакуаційних автобусів, журналісти.

Треба пояснювати, що ми такі категорії кацапів полонити не можемо? Зате в них, при наявності фільтраційних таборів є така можливість.
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05.07.2022 10:46 Відповісти
Та орки вже і нашу авіацію кілька разів наче знищили, а вона їх дрючить з усіх стволів. Нехай би показали на відео все те, чим вони хизуються. От ми вежі Бойка чи острів Зміїний демонструємо всьому світу. Як горять і вибухають їх склади ***********, як орки між собою по телефону обговорюють можливість щось собі прострелити тільки щоб не воювати в Україні. Жодного разу не чув подібного перехоплення розмов наших військових. Тому як в одному старому анекдоті "нехай клевещуть".
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05.07.2022 11:16 Відповісти
Кацапщина - ворог дійсно багатовіковий, що для України, що для Польші... і всієї східної Європи... зараз в нас шанс покінчити з нашим спільним ворогом - московською імперією, назавжди.
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05.07.2022 10:30 Відповісти
Ось у біді й видно, хто справжній товариш!
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05.07.2022 10:34 Відповісти


1968. ZOVетZкій Zольдат спешит поблагодарить за гостеприимство.
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05.07.2022 10:46 Відповісти
Починайте потроху в них майно відбирати! Пів Праги і 100% Карлових Вар скуплено кацапами
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05.07.2022 11:10 Відповісти
Вчера Италия разрешила покупку 15 бронированных авто для ВСУ...Порошенко оплатил покупку и доставку в Украину...
Бенямойские крысы...что Вы купили для армии Украины за последние 2 года?
Уста...5 уголовных дел Прокуратура США против бани не закрыла...
Байден хвошЫзд против Кучмистов ...
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05.07.2022 10:47 Відповісти
Еще чуток - и Залужного станет в инфополе больше чем Арестовича.Через новость его фамилия.Новая раскрутка персонажа???
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05.07.2022 11:18 Відповісти
Нормальних людей із правильними заявами і має бути більше в українському інформпрострі.
А не аферистів арестовичів та його дузів-рашистів під маскою нє_такіх_рузкіх.
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05.07.2022 12:43 Відповісти
да всё уже, вчерашней инфобомбой зеленская ОПа накрыла Залужного. Ну, с этим ограничением на передвижение военнообязаных. Сделали его красиво, толпа зелебобиков писяет кипятком от Зеленского опять
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06.07.2022 14:12 Відповісти
Від щирого серця !!!
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05.07.2022 11:22 Відповісти
Так, московія споконвічний ворог України.
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05.07.2022 11:27 Відповісти
На последней фотке не хватает четвёртого танкиста. Тогда было бы точно как в старом польском сериале "Четыре танкиста и собака".
Молодёжь не знает о чём я...
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05.07.2022 11:42 Відповісти
"Три поляка,грузин і собака"
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05.07.2022 14:00 Відповісти
Залужного треба міняти на Марченка чи Кривоноса. А Зелю гнати.
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05.07.2022 12:18 Відповісти
Залужний знає, що Мордор багатовіковий ворог, а преЗЕдент до самого широкомасштабного нападу рашистів в лютому 2022 вірив в хароший руzкій народ.
Хто його такому навчив, сім'я, криворізькі заклади освіти чи масляківський КВН?
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05.07.2022 12:47 Відповісти
Знову кажу я не антисеміт, але єврея не можна обирати президентом України, бо це все одно не його Батьківщина. Для єврея Батьківщина це завжди Ізраіль, а тут хай хоч все згорить, не здає Україну бо знає що народ Україну йому бошку відірве.
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06.07.2022 14:25 Відповісти
Междуморье перебрасывает свои войска по своей территории. че не так?
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05.07.2022 13:45 Відповісти
Нам потрібна в першу чергу артилерія ось це головне.
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05.07.2022 15:36 Відповісти
Залужний правильно визначив московську орду, як найклятішого та вічного ворога слов'ян.
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05.07.2022 17:06 Відповісти
Спасибо Друзья!
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06.07.2022 19:23 Відповісти
 
 