Окупанти обстріляли 5 громад на Сумщині, зафіксовано понад 60 прильотів. ФОТОрепортаж

За ніч росіяни обстріляли території п'яти громад на Сумщині: Білопільська, Юнаківська, Шосткинська, Шалигінська, Середино-Будська.

Про це повідомив очільник ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що окупанти завдали понад 60 ударів (ракетних, мінометних, САУ тощо).

"Після 21 години тривав артобстріл Білопільської громади: 5 мінометних прильотів, 5 пострілів із САУ. О пів на одинадцяту зі стрілецької зброї велася стрілянина на околицях Могриці. Майже о 4 ранку по одному з підприємств Шостки був ракетний удар. Одна людина поранена", - розповів глава обладміністрації.

Водночас після четвертої ранку по околиці Середина-Буди було 8 мінометних прильотів та 12 із САУ. Пошкоджено 2 приватні будинки та лінію електропередач.

"Майже о 5 ранку по Шалигінській громаді вівся мінометний вогонь, 8 прильотів. У той же час зі ствольної артилерії били по Середино-Будській громаді, 5 прильотів. Майже о 7 ранку по Шалигінській громаді було 4 мінометні постріли", - підсумував він.

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