Рашисти завдали 24 удари по Донеччині за добу. Є поранені та загиблі, - Нацполіція. ФОТО

Під ворожим вогнем опинилося 13 населених пунктів області. Зруйновано житловий сектор. Поліцейські задокументували воєнні злочини Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Нацполіції.

"Упродовж минулої доби російські війська вдарили по таких населених пунктах - с. Іванівське, м. Авдіївка, смт Курахівка, смт Південне, м. Сіверськ, с. Зайцеве, с. Романівка, м. Бахмут, м. Красногорівка, с. Біла Гора, смт Північне, м. Краматорськ, м. Добропілля.

Ворог обстрілював мирне населення зі стрілецької зброї, артилерії, ЗРК С-300,ракет "Нурс", реактивних систем залпового вогню "Град", "Смерч" та "Ураган", - йдеться у повідомленні.

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Внаслідок обстрілів є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань зазнали 23 цивільні об’єкти: 13 житлових будинків,навчальний заклад, ангари, автомобілі, приміщення шахти та комбінату хлібопродуктів.











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