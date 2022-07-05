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Суд арештував активи українських підприємства та банку, які спонсорували агресію РФ, - СБУ. ФОТО

За матеріалами кібердепартаменту Служби безпеки України накладено арешт на рухоме та нерухоме майно і корпоративні права компанії-дистриб’ютора алкогольних напоїв та одного із комерційних банків, кінцевим бенефіціаром яких є громадянин країни-агресора.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у СБУ.

Суд арештував активи українських підприємства та банку, які спонсорували агресію РФ, - СБУ 01

"Встановлено, що частина прибутку цих підприємств йшла на підготовку та ведення війни проти України та її ослаблення. Загалом орієнтовна вартість арештованого судом майна обох юросіб сягає майже 880 млн грн, а корпоративних прав – понад 1,2 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

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СБУ продовжує досліджувати всі обставини діяльності цих підприємств у межах кримінального провадження, розпочатого за двома статтями ККУ.

Тривають комплексні заходи щодо вилучення заблокованих активів на користь нашої держави.

Суд арештував активи українських підприємства та банку, які спонсорували агресію РФ, - СБУ 02

банки (7722) СБУ (12809) арешт майна (349)


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Топ коментарі
+8
дивує висока оперативність сбу на чолі з керівником сбу баклановим, другом дитинства зеленського по підїзду. пройшло тільки 4 місяця війни, і такий результат.
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05.07.2022 11:58
+5
Forward Bank
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05.07.2022 11:56
+5
Форвард банк, на фото їх "замазане" відділеня на Саксаганській
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05.07.2022 11:57
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часом не тедіс?
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05.07.2022 11:52 Відповісти
Forward Bank
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05.07.2022 11:56 Відповісти
Форвард банк, на фото їх "замазане" відділеня на Саксаганській
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05.07.2022 11:57 Відповісти
Тедіс куриця яка приносить золоті яйця усім.
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05.07.2022 12:02 Відповісти
дивує висока оперативність сбу на чолі з керівником сбу баклановим, другом дитинства зеленського по підїзду. пройшло тільки 4 місяця війни, і такий результат.
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05.07.2022 11:58 Відповісти
А до цього 8 років не знали?
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05.07.2022 12:06 Відповісти
А чому інтересно Моршинська далі працює ? Договорилися ?
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05.07.2022 12:01 Відповісти
Огласите весь список, пжалста (с)

А можна всіх поіменно? Країна повинна знати своїх хероїв..
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05.07.2022 12:05 Відповісти
часом не Альфа Банк....а ні...там же Фрідман він скоро українцем стане...
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05.07.2022 12:13 Відповісти
А робота 95 кварталу на росії не спонсорство агресії?
Чи таким тільки вважається закупівля вугілля у ВЛАСНИХ підприємств, що були на окупованих територіях?
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05.07.2022 12:45 Відповісти
Свати святі
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05.07.2022 12:48 Відповісти
 
 