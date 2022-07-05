Суд арештував активи українських підприємства та банку, які спонсорували агресію РФ, - СБУ. ФОТО
За матеріалами кібердепартаменту Служби безпеки України накладено арешт на рухоме та нерухоме майно і корпоративні права компанії-дистриб’ютора алкогольних напоїв та одного із комерційних банків, кінцевим бенефіціаром яких є громадянин країни-агресора.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у СБУ.
"Встановлено, що частина прибутку цих підприємств йшла на підготовку та ведення війни проти України та її ослаблення. Загалом орієнтовна вартість арештованого судом майна обох юросіб сягає майже 880 млн грн, а корпоративних прав – понад 1,2 млрд грн", - йдеться у повідомленні.
СБУ продовжує досліджувати всі обставини діяльності цих підприємств у межах кримінального провадження, розпочатого за двома статтями ККУ.
Тривають комплексні заходи щодо вилучення заблокованих активів на користь нашої держави.
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А можна всіх поіменно? Країна повинна знати своїх хероїв..
Чи таким тільки вважається закупівля вугілля у ВЛАСНИХ підприємств, що були на окупованих територіях?