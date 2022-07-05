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Рашисти вдруге за добу обстріляли Криворізький район. Горять склади, - ДСНС. ФОТО

Сьогодні 5 липня збройні сили РФ вдруге завдали удару по селу Криворізького району.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Головному управлінні ДСНС у Дніпропетровській області.

Рашисти вдруге за добу обстріляли Криворізький район. Горять склади, - ДСНС 01

"Агресор знову гатив з артилерії по Великій Костромці Криворізького району. Ворог поцілив у сільгосппідприємство. Зруйновано склади із зерном. Там зайнялася пожежа. Попередньо, люди не постраждали", - йдеться у повідомленні.

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Вогонь приборкують 10 рятувальників та 2 пожежно-рятувальні автомобілі.

Кривий Ріг (1358) обстріл (28428) ДСНС (5104) Дніпропетровська область (3716)


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ЧТО БОЛЬШЕВИКИ ЧТО СОВРЕМЕННЫЕ НЬЮ БОЛЬШЕВИКИ РАШИСТЫ МЕТОД ОДИН ГОЛОД У ТЕРРОРА БОЛЬШЕ НЕТ МЕТОДОВ🙄
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05.07.2022 13:52 Відповісти
может пора сделать обрезание тому в шапочке который только ла-ла, тем кто наводит на объекты, тем кто стреляет с территории занятой вдоль дороги "кишки" в направлении Кривого Рога? Чернобаевка должна чему-то научить всех.
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05.07.2022 15:30 Відповісти
Визволення Херсонщини вирішить цю щоденну проблему і для Криворіжжя і для Миколаївщини! Але у Залужного вочевидь таких планів немає.
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06.07.2022 04:36 Відповісти
Про*бати владі Херсонщину було легко, ніж зараз ро*бати цю проблему Залужному.
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06.07.2022 19:31 Відповісти
 
 