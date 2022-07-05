Рашисти вдруге за добу обстріляли Криворізький район. Горять склади, - ДСНС. ФОТО
Сьогодні 5 липня збройні сили РФ вдруге завдали удару по селу Криворізького району.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Головному управлінні ДСНС у Дніпропетровській області.
"Агресор знову гатив з артилерії по Великій Костромці Криворізького району. Ворог поцілив у сільгосппідприємство. Зруйновано склади із зерном. Там зайнялася пожежа. Попередньо, люди не постраждали", - йдеться у повідомленні.
Вогонь приборкують 10 рятувальників та 2 пожежно-рятувальні автомобілі.
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Власов Сергей #321358
показати весь коментар05.07.2022 13:52 Відповісти Мені подобається 13
svak1961
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Чиста Пречиста
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Bodalux
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