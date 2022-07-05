Рашисти вдруге за добу обстріляли Криворізький район. Горять склади, - ДСНС. ФОТО

Сьогодні 5 липня збройні сили РФ вдруге завдали удару по селу Криворізького району.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Головному управлінні ДСНС у Дніпропетровській області.

"Агресор знову гатив з артилерії по Великій Костромці Криворізького району. Ворог поцілив у сільгосппідприємство. Зруйновано склади із зерном. Там зайнялася пожежа. Попередньо, люди не постраждали", - йдеться у повідомленні.

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Вогонь приборкують 10 рятувальників та 2 пожежно-рятувальні автомобілі.