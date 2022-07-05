Росія раптово вивела техніку з військової бази на кордоні з Фінляндією, - Yle. ФОТОрепортаж

У селі Алакуртті Кандалакського району російської Мурманської області, що поблизу фінського кордону, дислокується 80 окрема мотострілецька бригада (арктична) - тактичне з'єднання Берегових військ Військово-морського флоту Російської Федерації.

Супутникові зображення, отримані фінським виданням Yle, показують, що велика кількість російської техніки зникла з військової бази, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що середини травня з Алакуртті вивезли понад сотню одиниць техніки, серед яких десятки БТРів. Кількість техніки відповідає оснащенню батальйона.

Супутникові знімки, зроблені 13 і 24 травня, свідчать, що у військовій частині значно зменшилась кількість військової техніки. Вони фіксують зокрема відведення танків і тягачів МТ-ЛБ - загалом до сотні одиниць, а також, імовірно, самохідних артилерійських установок "Гвоздика".

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Це означає, що щонайменше третина або навіть майже половина з приблизно 2000 солдатів залишили базу одночасно.

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Про вихід військових та техніки публічно не оголошувалося ні в Росії, ні у Фінляндії.

За словами російського експерта Майкла Еклунда, техніки, взятої з Алакуртті, достатньо для озброєння бойової частини одного батальйону, тобто близько 800 солдатів. Він припускає, що військових переводять до України.