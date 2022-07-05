Росія раптово вивела техніку з військової бази на кордоні з Фінляндією, - Yle. ФОТОрепортаж
У селі Алакуртті Кандалакського району російської Мурманської області, що поблизу фінського кордону, дислокується 80 окрема мотострілецька бригада (арктична) - тактичне з'єднання Берегових військ Військово-морського флоту Російської Федерації.
Супутникові зображення, отримані фінським виданням Yle, показують, що велика кількість російської техніки зникла з військової бази, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що середини травня з Алакуртті вивезли понад сотню одиниць техніки, серед яких десятки БТРів. Кількість техніки відповідає оснащенню батальйона.
Супутникові знімки, зроблені 13 і 24 травня, свідчать, що у військовій частині значно зменшилась кількість військової техніки. Вони фіксують зокрема відведення танків і тягачів МТ-ЛБ - загалом до сотні одиниць, а також, імовірно, самохідних артилерійських установок "Гвоздика".
Це означає, що щонайменше третина або навіть майже половина з приблизно 2000 солдатів залишили базу одночасно.
Про вихід військових та техніки публічно не оголошувалося ні в Росії, ні у Фінляндії.
За словами російського експерта Майкла Еклунда, техніки, взятої з Алакуртті, достатньо для озброєння бойової частини одного батальйону, тобто близько 800 солдатів. Він припускає, що військових переводять до України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Посчитай сколько таких баз у Мордора и посмотри на их потери, которые наш Генштаб публикует. Их группировка в Украине растет. Такими темпами они в следующем году сформируют группировку для нового стратегического наступления. Если осенью не подъедет "ленд лиз", то будет беда. Тира по колоннам уже не будет.
Ви впевнені, що слово «українські» тут доречне?
фіни показали раші, як фінська тракторна бригада направляється до кордону з рашею
https://www.youtube.com/watch?v=1fX4adK8xYs
на раші зреагували вчасно.
Прохолода
Справедливое название для ужасного соседа.
Ничего бы рашка не сделала, если б нас сейчас приняли. Ну ничего, пощелкала бы зубами, и отошла. Но НАТО сс*тся. А то вдруг путин нападет....