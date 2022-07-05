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СБУ викрила схему вимагання хабарів за безперешкодне митне оформлення автомобілів на Львівській митниці. ФОТОрепортаж

Оперативники спецслужби задокументували протиправну діяльність державних службовців Львівської митниці, які спільно з представниками митно-брокерських структур організували корупційну схему вимагання неправомірної вигоди за митне оформлення автомобілів.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Злочинний механізм полягав у тому, що посадові особи Львівської митниці організували протиправний механізм вимагання та отримання неправомірної вигоди від фізичних та юридичних осіб в розмірі 100 доларів США за кожен транспортний засіб під виглядом брокерських послуг, а також додатково 50 доларів США за не зняті із реєстрації у країнах ЄС транспортні засоби за їх безперешкодне митне оформлення.

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За попередніми даними, щомісячний "прибуток" митників становив до $10 тис.

Правоохоронці задокументували декілька фактів вимагання та отримання хабарів.

На даний час проводяться санкціоновані обшуки у службових приміщеннях ВМО № 4 митного поста "Городок" Львівської митниці та за місцями проживання фігурантів кримінального провадження.

Викриття злочинної діяльності проводилось в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

СБУ викрила схему вимагання хабарів за безперешкодне митне оформлення автомобілів на Львівській митниці 01
СБУ викрила схему вимагання хабарів за безперешкодне митне оформлення автомобілів на Львівській митниці 02
СБУ викрила схему вимагання хабарів за безперешкодне митне оформлення автомобілів на Львівській митниці 03

Автор: 

хабар (4702) розмитнення (192) СБУ (12809) митниця (1872) Львівська область (2425)


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Топ коментарі
+11
Нічого, що в нас молоді митники в званні тіпа старлея-капітана традиційно їздять на нових фольксваген-туарегах аба ауді Q7? Це ж нікого 20 останніх років не парило? Ніхто про це не знав? А, СБУ?
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05.07.2022 22:38
+7
Так злочинний механізм узаконено вже багато років. Сидять довбойоби та за гроші виписують довідки, що ти не верблюд. Якась лдебільна сертифікація машин, вона вже допущена в єс ДО еСПЛУАТАЦІЇ, ЩО ЦИМ ДЕБІЛАМ ЩЕ ТРЕБА, ВОНИ ТУТ НІХІРА ПОДІБНОГО НЕ МОЖУТЬ ЗРОБИТИ.
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05.07.2022 22:35
+7
І далі так буде, доки митників не будуть вішати прямо там, де вони вимагають. Уявляєте, тільки у якогось з них зачесались долоні, а тут трупешник колеги теліпається на вірьовці перед вікном і дражниться висолопленим язиком та вибалущеними очицями.
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05.07.2022 22:51
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10 тис. доларів на місяць?!
Всього?!
Та це ганьба!
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05.07.2022 22:30 Відповісти
Ви не зрозуміли. Це по 10 тис. дол. кожному митарю як вимагання за оформлення авто, але ж це ще не єдиний їхній митний "бізнес" для отримання бабла. Так що до 10 тис. може бути плюсом ще 20 тис..
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05.07.2022 22:45 Відповісти
Це перемога❗Я считаю.
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05.07.2022 22:34 Відповісти
Так злочинний механізм узаконено вже багато років. Сидять довбойоби та за гроші виписують довідки, що ти не верблюд. Якась лдебільна сертифікація машин, вона вже допущена в єс ДО еСПЛУАТАЦІЇ, ЩО ЦИМ ДЕБІЛАМ ЩЕ ТРЕБА, ВОНИ ТУТ НІХІРА ПОДІБНОГО НЕ МОЖУТЬ ЗРОБИТИ.
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05.07.2022 22:35 Відповісти
Нічого, що в нас молоді митники в званні тіпа старлея-капітана традиційно їздять на нових фольксваген-туарегах аба ауді Q7? Це ж нікого 20 останніх років не парило? Ніхто про це не знав? А, СБУ?
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05.07.2022 22:38 Відповісти
І далі так буде, доки митників не будуть вішати прямо там, де вони вимагають. Уявляєте, тільки у якогось з них зачесались долоні, а тут трупешник колеги теліпається на вірьовці перед вікном і дражниться висолопленим язиком та вибалущеними очицями.
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05.07.2022 22:51 Відповісти
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05.07.2022 23:36 Відповісти
Ну, вішати їх ніколи не будуть, але миттєва реакція повинна бути запроваджена. Обовязково повинна бути конфіскація всього і у всіх!!! І перевірка доходів родичів досконала з відповідними діями
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06.07.2022 08:06 Відповісти
Видно, ти в темі! Накипіло?
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05.07.2022 22:57 Відповісти
Ой, як неочікувано, СБУ прозріло.... .
Тепер вони "успішно' поведуть боротьбу років так зо 20 а ще через 15 суспільство побачить результат.
Заради бога, кого ви дурите, при незмінній системі влади змінюватися будуть лише схеми грабунку людей які продовжують працювати і нині, навіть під час війни.
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06.07.2022 00:40 Відповісти
Можливо вас здивую, але СБУ на яких машинах їздять ці 30 років?
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06.07.2022 08:16 Відповісти
В Чернігові поліція більше шкоди наносить, землі крадуть, переслідують громадян
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05.07.2022 22:38 Відповісти
Завтра, вечером, всё изъятое будет возвращено и принесены извинения. За долю малую, конечно.
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05.07.2022 22:45 Відповісти
Плять, чим у нас СБУ займається? тільки в бізес-схемах труться....
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05.07.2022 22:48 Відповісти
СБУ ще за часів премерства Януковича займалося контрабандою і досі нічого не змінилося
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06.07.2022 20:35 Відповісти
А як вам таке - усю свору на фронт - там такі дядьки, що снаряд сам потагне, а на звільнені місця - хлопців - нехай навіть - інвалідів. хіба не стане краще?
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05.07.2022 22:49 Відповісти
Для вас фронт - це наказання за злочинну діяльність?
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05.07.2022 23:10 Відповісти
і ще, про "звільнені місця": українська митниця це ОЗГ, зі своєю системою, яку виконавці, навіть "хлопці-інваліди" не зможуть змінити. Симтема вимагає: або ти з нами, обо ми без тебе.
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05.07.2022 23:18 Відповісти
Была дыра гнилая так и осталась.Гнилая в наш адрес , но не у них. **** ни куя святого , ни куя , война ракеты , пох. Любого человека спроси , и он скажет там все гнилые...
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05.07.2022 23:10 Відповісти
Так Сеня тільки заікнувся про приватну англійську фірму на митницю,привів у приклад Болгарію,так на нього спустили всіх собак (Саака і т.д.)пам*ятаємо чим закінчилось.
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05.07.2022 23:13 Відповісти
Хорошая идея
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05.07.2022 23:40 Відповісти
там певно кожного другого арештовувати,
шо там розслідувати сідаєш з водієм і їдеш через кордон, купа зловживань,

то на вибори хоч шось робили а це вже під час війни хоч трохи арештують,
але мабуть швидко відпустять
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05.07.2022 23:17 Відповісти
Ой, тримайте мене семеро. На кожній митниці, на кожному пункту пропуску беруть хабарі. На випуск, на в'їзд, на пронос та на понос. Діляться з вищім офіцерським складом. Поліція бере хабарі, военком бере хабарі, медіки беруть хабарі. Я би теж брав би, але не дають)))
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05.07.2022 23:25 Відповісти
Епть...не прошло и 30 лет как сыбыву прозрели....,наверное одного из мудаков конторских таможня обидела.))))
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05.07.2022 23:35 Відповісти
В Словакии такая схема , чтобы криминал не сращивался с миграционной полицией( к примеру) - бригада из Кошиц приезжает работать на месяц в Братиславу, а Братиславские едут в Нитру и так далее
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05.07.2022 23:39 Відповісти
Не поділились. І зразу затримали.
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06.07.2022 00:46 Відповісти
Не накрило схему, а не поділилися з СБУ!!!
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06.07.2022 06:54 Відповісти
Взагалі, розпочнем з того, що на митниці працюємо ми- всі ті, хто от зараз так гнівається справедливо. Замінять цих "ділків", прийдуть інші з числа "постраждалих" і роблять те саме. Так може все-таки девіз, що кожен із нас президент - справедливий?? І починати потрібно з себе?
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06.07.2022 08:15 Відповісти
Митників затриманих на передову
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06.07.2022 12:31 Відповісти
можливо хтось знає що сталося з тим митником якого спіймали з 800 тис. зелених в багажнику автівки по дорозі до Києва? працює далі?
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06.07.2022 13:57 Відповісти
 
 