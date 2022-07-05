СБУ викрила схему вимагання хабарів за безперешкодне митне оформлення автомобілів на Львівській митниці. ФОТОрепортаж

Оперативники спецслужби задокументували протиправну діяльність державних службовців Львівської митниці, які спільно з представниками митно-брокерських структур організували корупційну схему вимагання неправомірної вигоди за митне оформлення автомобілів.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Злочинний механізм полягав у тому, що посадові особи Львівської митниці організували протиправний механізм вимагання та отримання неправомірної вигоди від фізичних та юридичних осіб в розмірі 100 доларів США за кожен транспортний засіб під виглядом брокерських послуг, а також додатково 50 доларів США за не зняті із реєстрації у країнах ЄС транспортні засоби за їх безперешкодне митне оформлення.

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За попередніми даними, щомісячний "прибуток" митників становив до $10 тис.

Правоохоронці задокументували декілька фактів вимагання та отримання хабарів.

На даний час проводяться санкціоновані обшуки у службових приміщеннях ВМО № 4 митного поста "Городок" Львівської митниці та за місцями проживання фігурантів кримінального провадження.

Викриття злочинної діяльності проводилось в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.





