За добу на Донеччині росіяни вбили 5 мирних жителів. 21 людина поранена, - ОВА. ІНФОГРАФІКА
За добу російські снаряди вбили 5 мирних жителів у 4 населених пунктах Донеччини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Донецькій ОВА.
"За 5 липня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини: 2 в Авдіївці, 1 у Слов'янську, 1 у Красногорівці і 1 у Кураховому. Ще 21 людина отримала поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - йдеться у повідомленні.
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Чайка Київ
показати весь коментар06.07.2022 09:32 Відповісти Мені подобається 0
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