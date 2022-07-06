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За добу на Донеччині росіяни вбили 5 мирних жителів. 21 людина поранена, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

За добу російські снаряди вбили 5 мирних жителів у 4 населених пунктах Донеччини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Донецькій ОВА.

За добу на Донеччині росіяни вбили 5 мирних жителів. 21 людина поранена, - ОВА 01

"За 5 липня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини: 2 в Авдіївці, 1 у Слов'янську, 1 у Красногорівці і 1 у Кураховому. Ще 21 людина отримала поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - йдеться у повідомленні.

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06.07.2022 09:32 Відповісти
 
 