За добу на Донеччині росіяни вбили 5 мирних жителів. 21 людина поранена, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

За добу російські снаряди вбили 5 мирних жителів у 4 населених пунктах Донеччини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Донецькій ОВА.

"За 5 липня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини: 2 в Авдіївці, 1 у Слов'янську, 1 у Красногорівці і 1 у Кураховому. Ще 21 людина отримала поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти вчинили масований обстріл Слов'янська, - мер Лях