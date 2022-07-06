Унаслідок обстрілу Слов'янська загинули 2 людей, 7 поранено, - мер Лях. ФОТО

5 липня російські окупаційні війська вчинили обстріл міста Слов'янськ Донецької області. Загинули мирні жителі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Слов'янській ВЦА.

"За уточненими даними, внаслідок вчорашнього масованого обстрілу міста загинули двоє людей. Ще семеро дістали поранень", - йдеться у повідомленні.

Вадим Лях додав, що всього з початку масштабних бойових дій у громаді загинуло 17 людей та 67 поранено.

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