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Унаслідок обстрілу Слов'янська загинули 2 людей, 7 поранено, - мер Лях. ФОТО

5 липня російські окупаційні війська вчинили обстріл міста Слов'янськ Донецької області. Загинули мирні жителі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Слов'янській ВЦА.

"За уточненими даними, внаслідок вчорашнього масованого обстрілу міста загинули двоє людей. Ще семеро дістали поранень", - йдеться у повідомленні.

Вадим Лях додав, що всього з початку масштабних бойових дій у громаді загинуло 17 людей та 67 поранено.

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Унаслідок обстрілу Словянська загинули 2 людей, 7 поранено, - мер Лях 01
Унаслідок обстрілу Словянська загинули 2 людей, 7 поранено, - мер Лях 02
Унаслідок обстрілу Словянська загинули 2 людей, 7 поранено, - мер Лях 03

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Унаслідок обстрілу Словянська загинули 2 людей, 7 поранено, - мер Лях 04
Унаслідок обстрілу Словянська загинули 2 людей, 7 поранено, - мер Лях 05

Читайте: Наступна ключова битва - бій за Слов’янськ, - британська розвідка


Унаслідок обстрілу Словянська загинули 2 людей, 7 поранено, - мер Лях 06
Унаслідок обстрілу Словянська загинули 2 людей, 7 поранено, - мер Лях 07
Унаслідок обстрілу Словянська загинули 2 людей, 7 поранено, - мер Лях 08

обстріл (28435) Донецька область (8447) Слов’янськ (599)


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06.07.2022 09:37 Відповісти
 
 