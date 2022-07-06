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Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
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Росіяни вночі завдали ракетних ударів по Харкову. Фактично знищено приміщення вишу. Під обстрілами РФ і райони області. Є постраждалі, - ОВА. ФОТО

У ніч на 6 липня окупанти завдлаи ракетних ударів із території РФ по Новобаварському, Київському, Основ’янському районах Харкова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Харківської ОВА  Олег Синєгубов.


Росіяни вночі завдали ракетних ударів по Харкову. Фактично знищено приміщення вишу. Під обстрілами РФ і райони області. Є постраждалі, - ОВА 01

"Близько 01 год росіяни нанесли удар в Основ’янському районі, влучили по відкритій території. У Новобаварському- в адмін будівлю, зруйновано частину приміщення. У Київському районі через ракетний удар фактично знищено приміщення вищого навчального закладу, що на фото", - йдеться у повідомленні.

Росіяни вночі завдали ракетних ударів по Харкову. Фактично знищено приміщення вишу. Під обстрілами РФ і райони області. Є постраждалі, - ОВА 02

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По області протягом доби окупанти обстрілювали Ізюмський, Харківський, Чугуївський, Богодухівський райони.

"Горіли житлові будинки, відкриті території, поле з пшеницею. За добу по області постраждали 3 осіб: 2 - Чугуївський район, серед них - дитина 1 рік та 11 місяців та чоловік 64 років. Без госпіталізації. Чоловік 50 років госпіталізований із Гусарівки. Поки російська "армія" нищить навчальні заклади, житлові будівлі та поля з урожаєм - наші захисники тримають позиції. Наступальні операції РФ - безуспішні", - додав Синєгубов.

обстріл (28435) Харків (5591) Харківщина (6054) Синєгубов Олег (858)


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Топ коментарі
+15
Скільки там лишилось процентів,хто вважає,що кацапи - то наші браття.
Коли років 15 назад в суперечках я казав,що кацапи наші найзапекліші вороги і рано чи пізно підуть війною , всі на мене дивились як на божевільного.
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06.07.2022 09:39
+8
кацаподебилы-агрессоры с лишней хромосшмой даже не понимают, что СЕЙЧАС они разрушают себя, будущее своих вылупков, свою недоимперию-бензоколонку
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06.07.2022 09:42
+7
Терехов сьогодні сказав, що в Харкові зруйновано 4000 житлових будинків і також він сказав, що зараз радикальні настрої в Харкові дуже високі, напевно, навіть більше, ніж у Центральній та Західній Україні. Каже, що тих, хто підтримує Росію, практично немає і найближчі кілька поколінь навряд чи буде.
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06.07.2022 10:02
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Кацапы, готовьтес к прилету Фантомаса, тьфу, бавовны.
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06.07.2022 09:37 Відповісти
Скільки там лишилось процентів,хто вважає,що кацапи - то наші браття.
Коли років 15 назад в суперечках я казав,що кацапи наші найзапекліші вороги і рано чи пізно підуть війною , всі на мене дивились як на божевільного.
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06.07.2022 09:39 Відповісти
Терехов сьогодні сказав, що в Харкові зруйновано 4000 житлових будинків і також він сказав, що зараз радикальні настрої в Харкові дуже високі, напевно, навіть більше, ніж у Центральній та Західній Україні. Каже, що тих, хто підтримує Росію, практично немає і найближчі кілька поколінь навряд чи буде.
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06.07.2022 10:02 Відповісти
Будет-будет. В Кременчуге как было, так и есть!

Можете хоть лопнуть про патриотический Кременчуг, но я тут живу и все вижу. Очень многим пеереселенцам с востока он очень по душе (особенно некоторие Его районы)
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06.07.2022 10:11 Відповісти
Если живёшь в Кременчуге, не**й говорить за Харьков, умник!
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06.07.2022 10:45 Відповісти
Неумник, я знаю о чем говорю. И Харьков я видел много раз в разное время...чем то на Одессу похож, но Харьков
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06.07.2022 11:30 Відповісти
Массовой поддержки рашки в Харькове нет с 14 года, а может и раньше (события в городе это доказали). И стокгольмского синдрома в Харькове нет. А вешать ярлыки на основе субъективного мнения - говорит о многом лично о тебе(о Вас).
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06.07.2022 11:47 Відповісти
"Каже, що тих, хто підтримує Росію, практично немає і найближчі кілька поколінь навряд чи буде."

Я ж не тебе писал, харьковчанин! Зачем ты на меня напал? Или быть может, ты согласен? И У вас там настала Эра безкацапщины? Нет, не настала!
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06.07.2022 12:20 Відповісти
а от залишилися !!!

у мене вся родина з Харькова, й я сам
моя мама буквально вчора розмовляла зі своїм братом

й він їй каже - з одного боку "наші", та й іншого теж "наші", а тому з Харькова я нікуди не поїду!
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06.07.2022 10:10 Відповісти
харьков на 90 процентов заселен приезжими т.е. русскими.Раша для них мать-обоссанная с перегаром и с бланшем под глазом.но мать.Я хорошо помню как в 14 году я пыталась рассказать о смерти от голода моих родных о молодых парнях брошенных без оружия на немецкие войска.Вы б посмотрели на эти ехидные ухмылки -они были СЧАСТЛИВЫ что хахлы освободили мою благословенную землю для них.Но слезы украинцев не роса -на землю не упали.А сейчас бомбят кацапы кацапов.Зачистили украинцев в20 веке и принялись зачищать русских в 21 веке.Видно пришло время собирать камн
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06.07.2022 11:05 Відповісти
Божевільним здорові люди здаються божевільними. В Україні дуже повільно шкільна освіта позбавлялася совкових наративів про брацкіє народи. Взагалі колоніальне існування страшна річ. Особливо, коли все просякнуто пропагандою, шкільна освіта зокрема. Василь Стус і Григір Тютюнник починали як москвомовні літератори. Ознайомлення у вишах з літературою "розстріляного відродження" вилікувало їх остаточно. Отже, рецепт є.
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06.07.2022 10:10 Відповісти
кацаподебилы-агрессоры с лишней хромосшмой даже не понимают, что СЕЙЧАС они разрушают себя, будущее своих вылупков, свою недоимперию-бензоколонку
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06.07.2022 09:42 Відповісти
Моя племінниця мешкала в Харкові на Салтивці. Місяць сиділа в метро. Зараз перебралась в Дніпро до батьків чоловіка, а він в армії. В евакуацію їхати не хоче.
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06.07.2022 09:51 Відповісти
ЗСУ повинно бути інструментом справедливісті, а тому треба згадати про депутата Лесіка
це такий красномордий молодий Вонюшко, який дуже контрастує ж престарілими жидами-українофобами, яких харків'яне завжди обирали як представників від Харькова у всі органини влади - Допа й Гепа, Рабінович, Іоффе, Фельдман та інші. Все ці жиди-українофоби навіть фізично відрізнялися від красномордого бичка Лесіка й оскільки вони конкурували перед лохторатом за любов до Путіна - вони завжди гнали Лесіка з будь яких своїх зборищ.

Але харків'яне в пику престарілим жидам-українофобам обирали Лесіка знов й знов депутатом, щоб довести що не тільки жиди вкрай обожають Путіна. Й Лесік виправдовував надії харків'ян, наприклад бився фізично з "фашистами-бандеровцями", за те щоб у Харькові був саме дівятомай (замість восьмого мая, як у всьому світі), крім того щоб дівятомай проходив за проклемлівськими сценаріями - з дідами на палках та кремлівськими гаслами.

Так от, враховуючи, що ЗСУ повинно бути інструментом справедливісті, у мене два питання:
- чи призваний красномордий бичок Лесік до лав ЗСУ?
- чи має вибірчий округ, що висував Лесіка раз-за-разом своїм депутатом - пріорітет при розміщенні складов зброї ЗСУ, та позицій Градів-Ураганів-Торнадо з яких ЗСУ веде вогонь по русне?
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06.07.2022 10:07 Відповісти
Таким чином русише швайне не поспішаючи, послідовно знищують українські міста. Українській державі начебто (пишуть про це) світова спільнота не дозволяє бити у відповідь? Начебто й нема чим бити?
Питання, звичайно, ідіотське: навіщо нам це потрібно, навіщо Україні такий уряд зрадників і навіщо нам такі партнери?
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06.07.2022 10:27 Відповісти
Без партнерів уже й набоїв не було б до АК. Так що краще мовчіть.
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06.07.2022 10:35 Відповісти
база хунті бендер нато вон торчит абрамс песочній ..вон негрі польские.все єто проделки абамі и жидомассонской ложи салоедов ві врете..
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06.07.2022 11:19 Відповісти
 
 