Росіяни вночі завдали ракетних ударів по Харкову. Фактично знищено приміщення вишу. Під обстрілами РФ і райони області. Є постраждалі, - ОВА. ФОТО
У ніч на 6 липня окупанти завдлаи ракетних ударів із території РФ по Новобаварському, Київському, Основ’янському районах Харкова.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Близько 01 год росіяни нанесли удар в Основ’янському районі, влучили по відкритій території. У Новобаварському- в адмін будівлю, зруйновано частину приміщення. У Київському районі через ракетний удар фактично знищено приміщення вищого навчального закладу, що на фото", - йдеться у повідомленні.
По області протягом доби окупанти обстрілювали Ізюмський, Харківський, Чугуївський, Богодухівський райони.
"Горіли житлові будинки, відкриті території, поле з пшеницею. За добу по області постраждали 3 осіб: 2 - Чугуївський район, серед них - дитина 1 рік та 11 місяців та чоловік 64 років. Без госпіталізації. Чоловік 50 років госпіталізований із Гусарівки. Поки російська "армія" нищить навчальні заклади, житлові будівлі та поля з урожаєм - наші захисники тримають позиції. Наступальні операції РФ - безуспішні", - додав Синєгубов.
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Коли років 15 назад в суперечках я казав,що кацапи наші найзапекліші вороги і рано чи пізно підуть війною , всі на мене дивились як на божевільного.
Можете хоть лопнуть про патриотический Кременчуг, но я тут живу и все вижу. Очень многим пеереселенцам с востока он очень по душе (особенно некоторие Его районы)
Я ж не тебе писал, харьковчанин! Зачем ты на меня напал? Или быть может, ты согласен? И У вас там настала Эра безкацапщины? Нет, не настала!
у мене вся родина з Харькова, й я сам
моя мама буквально вчора розмовляла зі своїм братом
й він їй каже - з одного боку "наші", та й іншого теж "наші", а тому з Харькова я нікуди не поїду!
це такий красномордий молодий Вонюшко, який дуже контрастує ж престарілими жидами-українофобами, яких харків'яне завжди обирали як представників від Харькова у всі органини влади - Допа й Гепа, Рабінович, Іоффе, Фельдман та інші. Все ці жиди-українофоби навіть фізично відрізнялися від красномордого бичка Лесіка й оскільки вони конкурували перед лохторатом за любов до Путіна - вони завжди гнали Лесіка з будь яких своїх зборищ.
Але харків'яне в пику престарілим жидам-українофобам обирали Лесіка знов й знов депутатом, щоб довести що не тільки жиди вкрай обожають Путіна. Й Лесік виправдовував надії харків'ян, наприклад бився фізично з "фашистами-бандеровцями", за те щоб у Харькові був саме дівятомай (замість восьмого мая, як у всьому світі), крім того щоб дівятомай проходив за проклемлівськими сценаріями - з дідами на палках та кремлівськими гаслами.
Так от, враховуючи, що ЗСУ повинно бути інструментом справедливісті, у мене два питання:
- чи призваний красномордий бичок Лесік до лав ЗСУ?
- чи має вибірчий округ, що висував Лесіка раз-за-разом своїм депутатом - пріорітет при розміщенні складов зброї ЗСУ, та позицій Градів-Ураганів-Торнадо з яких ЗСУ веде вогонь по русне?
Питання, звичайно, ідіотське: навіщо нам це потрібно, навіщо Україні такий уряд зрадників і навіщо нам такі партнери?