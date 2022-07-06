Росіяни вночі завдали ракетних ударів по Харкову. Фактично знищено приміщення вишу. Під обстрілами РФ і райони області. Є постраждалі, - ОВА. ФОТО

У ніч на 6 липня окупанти завдлаи ракетних ударів із території РФ по Новобаварському, Київському, Основ’янському районах Харкова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.





"Близько 01 год росіяни нанесли удар в Основ’янському районі, влучили по відкритій території. У Новобаварському- в адмін будівлю, зруйновано частину приміщення. У Київському районі через ракетний удар фактично знищено приміщення вищого навчального закладу, що на фото", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Тіла двох військових РФ відкопали біля метро в Харкові: Їх ліквідували в перші дні війни Росії проти України. ВIДЕО

По області протягом доби окупанти обстрілювали Ізюмський, Харківський, Чугуївський, Богодухівський райони.

"Горіли житлові будинки, відкриті території, поле з пшеницею. За добу по області постраждали 3 осіб: 2 - Чугуївський район, серед них - дитина 1 рік та 11 місяців та чоловік 64 років. Без госпіталізації. Чоловік 50 років госпіталізований із Гусарівки. Поки російська "армія" нищить навчальні заклади, житлові будівлі та поля з урожаєм - наші захисники тримають позиції. Наступальні операції РФ - безуспішні", - додав Синєгубов.