Рашисти обстріляли 13 населених пунктів Донеччини за добу. Є загиблі та поранені, - Нацполіція. ФОТО

За добу росіяни завдали по мирному населенню 23 удари. Є вбиті та поранені. Зруйновано та пошкоджено 44 цивільних об’єкти – житло та інфраструктура.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у поліції Донецької області.



"Ворог обстріляв міста Слов’янськ, Торецьк, Бахмут, Курахове, Красногорівка, Авдіївка, смт Малотаранівка, села Первомайське, Орлівка, Семенівка, Карлівка, Антонівка, Північне. Окупаційні війська били з артилерії, ЗРК "С-300", реактивних систем залпового вогню "Град", "Ураган", "Смерч".

Руйнувань зазнали 29 житлових будинків, з них три багатоквартирні, школа, ринок, заводи, навчальний заклад, магазини", - йдеться у повідомленні.

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