УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7042 відвідувача онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
1 961 3

Рашисти обстріляли 13 населених пунктів Донеччини за добу. Є загиблі та поранені, - Нацполіція. ФОТО

За добу росіяни завдали по мирному населенню 23 удари. Є вбиті та поранені. Зруйновано та пошкоджено 44 цивільних об’єкти – житло та інфраструктура.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у поліції Донецької області.

Рашисти обстріляли 13 населених пунктів Донеччини за добу. Є загиблі та поранені, - Нацполіція 01

"Ворог обстріляв міста Слов’янськ, Торецьк, Бахмут, Курахове, Красногорівка, Авдіївка, смт Малотаранівка, села Первомайське, Орлівка, Семенівка, Карлівка, Антонівка, Північне. Окупаційні війська били з артилерії, ЗРК "С-300", реактивних систем залпового вогню "Град", "Ураган", "Смерч".

Руйнувань зазнали 29 житлових будинків, з них три багатоквартирні, школа, ринок, заводи, навчальний заклад, магазини", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За добу на Донеччині росіяни вбили 5 мирних жителів. 21 людина поранена, - ОВА. ІНФОГРАФІКА


Рашисти обстріляли 13 населених пунктів Донеччини за добу. Є загиблі та поранені, - Нацполіція 02
Рашисти обстріляли 13 населених пунктів Донеччини за добу. Є загиблі та поранені, - Нацполіція 03

Читайте: Унаслідок обстрілу Слов'янська загинули 2 людей, 7 поранено, - мер Лях. ФОТО


Рашисти обстріляли 13 населених пунктів Донеччини за добу. Є загиблі та поранені, - Нацполіція 04
Рашисти обстріляли 13 населених пунктів Донеччини за добу. Є загиблі та поранені, - Нацполіція 05
Рашисти обстріляли 13 населених пунктів Донеччини за добу. Є загиблі та поранені, - Нацполіція 06

Також читайте: Росіяни хотіли перерізати автошлях Бахмут - Лисичнаськ, але зазнали втрат. ЗСУ стримали ворога, - Гайдай. ФОТО


Рашисти обстріляли 13 населених пунктів Донеччини за добу. Є загиблі та поранені, - Нацполіція 07
Рашисти обстріляли 13 населених пунктів Донеччини за добу. Є загиблі та поранені, - Нацполіція 08
Рашисти обстріляли 13 населених пунктів Донеччини за добу. Є загиблі та поранені, - Нацполіція 09
Рашисти обстріляли 13 населених пунктів Донеччини за добу. Є загиблі та поранені, - Нацполіція 10
Рашисти обстріляли 13 населених пунктів Донеччини за добу. Є загиблі та поранені, - Нацполіція 11
Рашисти обстріляли 13 населених пунктів Донеччини за добу. Є загиблі та поранені, - Нацполіція 12
Рашисти обстріляли 13 населених пунктів Донеччини за добу. Є загиблі та поранені, - Нацполіція 13
Рашисти обстріляли 13 населених пунктів Донеччини за добу. Є загиблі та поранені, - Нацполіція 14
Рашисти обстріляли 13 населених пунктів Донеччини за добу. Є загиблі та поранені, - Нацполіція 15

обстріл (28435) Нацполіція (15163) Донецька область (8447)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Превратить Дамбасс в Алеппо или Мариуполь...чисто забава КГБшного Подонка...
показати весь коментар
06.07.2022 10:44 Відповісти
все схоже на защистку територій так, щоб там люди не могли жити. бо як жити без світла води, без садочка та школи для дітей, без роботи. раша знищує все і перетворює на пусте. були десь відео на ютубі що вони мають будувати в Маріуполі житло.... завалили людей і наче нічого не було...стерли з землі, з історії і вже ное будувати хотять на костях...
ну і так пару міст країни, селищ...дивлячись на ці фото...відстроювати це все ремонтувати коштує великих грошей. рашка це знає...чисто боротись за пусту землю де нема як жити - треба мати багато коштів, інакшге навіщо вона пуста ? я тільки от не розумію чому нам вічно дають зброю і про це пишуть = а ми не стріляємо в ті ракетні установки звідки ракети летять рушити нам міста? чому
показати весь коментар
06.07.2022 11:14 Відповісти
Кто вам сказал, что не стреляют в те установки?
показати весь коментар
06.07.2022 12:57 Відповісти
 
 