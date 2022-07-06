Рашисти обстріляли 13 населених пунктів Донеччини за добу. Є загиблі та поранені, - Нацполіція. ФОТО
За добу росіяни завдали по мирному населенню 23 удари. Є вбиті та поранені. Зруйновано та пошкоджено 44 цивільних об’єкти – житло та інфраструктура.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у поліції Донецької області.
"Ворог обстріляв міста Слов’янськ, Торецьк, Бахмут, Курахове, Красногорівка, Авдіївка, смт Малотаранівка, села Первомайське, Орлівка, Семенівка, Карлівка, Антонівка, Північне. Окупаційні війська били з артилерії, ЗРК "С-300", реактивних систем залпового вогню "Град", "Ураган", "Смерч".
Руйнувань зазнали 29 житлових будинків, з них три багатоквартирні, школа, ринок, заводи, навчальний заклад, магазини", - йдеться у повідомленні.
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ну і так пару міст країни, селищ...дивлячись на ці фото...відстроювати це все ремонтувати коштує великих грошей. рашка це знає...чисто боротись за пусту землю де нема як жити - треба мати багато коштів, інакшге навіщо вона пуста ? я тільки от не розумію чому нам вічно дають зброю і про це пишуть = а ми не стріляємо в ті ракетні установки звідки ракети летять рушити нам міста? чому