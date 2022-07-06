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Минулої доби внаслідок обстрілів на Харківщині сталося 9 пожеж, зокрема спалахнуло поле пшениці, - ДСНС. ФОТО

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 26 оперативних виїздів, 19 з яких на ліквідацію пожеж, зокрема 9 пожеж, спричинених обстрілами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

"9 пожеж, викликаних ворожими обстрілами, сталися у Немишлянському (1), Новобаварському (1), Київському (1) районах міста та Харківському (3), Ізюмському (2) та Богодухівському (1) районах області. Горіли трава, поле пшениці, навчальний заклад, житлові та адміністративні будинки", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Зокрема, увечері 5 липня внаслідок ворожих обстрілів біля смт Андріївка спалахнуло поле пшениці. Вогонь охопив 500 кв.м. До його гасіння було залучено 2 одиниці техніки ДСНС та 9 рятувальників. За годину пожежу було ліквідовано.

О 23:21 у результаті обстрілів спалахнув двоповерховий житловий будинок, гараж і 3 автомобілі у м. Дергачі. До місця виклику виїхали 2 підрозділи на автоцистернах. Площа пожежі становила 200 кв.м. О 00:02 пожежу вдалося ліквідувати.

Піротехніки ДСНС ліквідували 9 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.

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Минулої доби внаслідок обстрілів на Харківщині сталося 9 пожеж, зокрема спалахнуло поле пшениці, - ДСНС 01

Минулої доби внаслідок обстрілів на Харківщині сталося 9 пожеж, зокрема спалахнуло поле пшениці, - ДСНС 02

Автор: 

обстріл (28435) пожежа (4325) пшениця (223) Харківщина (6054) ДСНС (5105)


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Рашисти гатять по полях, щоб Україна не змогла зібрати врожай. Голод - зброя путлєра.
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06.07.2022 10:39 Відповісти
ДСНС молодці.👍
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06.07.2022 10:52 Відповісти
 
 