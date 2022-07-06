Їжі не вистачає, а готують її просто неба: Рашисти в окупованому Маріуполі наражають дітей на небезпеку. ФОТО

Діти в окупованому Росією Маріуполі перебувають без достатньої кількості їжі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради.

"До війни у школі №16 їжу для дітей готували на сучасному обладнанні за всіма міжнародними стандартами. Якість була гарантована. При російських окупантах кухня облаштована у дворі закладу. Їжі не вистачає. Її готують в старих металевих каструлях. Продукти зберігаються у неналежних умовах, а дітей наражають на небезпеку: вони можуть отруїтися та підчепити інфекційне захворювання", - розповіли в міській раді.

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