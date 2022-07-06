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Новини Фото Війна
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Їжі не вистачає, а готують її просто неба: Рашисти в окупованому Маріуполі наражають дітей на небезпеку. ФОТО

Діти в окупованому Росією Маріуполі перебувають без достатньої кількості їжі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради.

"До війни у школі №16 їжу для дітей готували на сучасному обладнанні за всіма міжнародними стандартами. Якість була гарантована. При російських окупантах кухня облаштована у дворі закладу. Їжі не вистачає. Її готують в старих металевих каструлях. Продукти зберігаються у неналежних умовах, а дітей наражають на небезпеку: вони можуть отруїтися та підчепити інфекційне захворювання", - розповіли в міській раді.

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Їжі не вистачає, а готують її просто неба: Рашисти в окупованому Маріуполі наражають дітей на небезпеку 01
Їжі не вистачає, а готують її просто неба: Рашисти в окупованому Маріуполі наражають дітей на небезпеку 02

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діти (5064) Маріуполь (3228) окупація (6685) їжа (428)


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Топ коментарі
+14
нічого

ватне насєлєніє маріуполя напевно того і хотіло коли голосувало за опзж на виборах ?
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06.07.2022 10:39
+13
Сьогодні в суспільстві є майже одностайна думка про те,хто розмінував Чонгар і по чиїй вказівці та для чого.?Як є одностайна думка про "велике крадівництво доріг" для "великої кровавої рашистської спецоперації".котре також робилося з відома "зе". за котре він теж відповідальний.У суспільстві теж є майже одностайна думка відносно здачі в полон захисників Маріуполя і доля котрих не відома до сьогоднішнього дня
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06.07.2022 10:51
+12
Вот она расплата за "мир в глазах" , за завершение войны для себя" и за "велике будивництво" Но почему-то платят простые люди. Где признание собственных ошибок и откровенных глупостей. Где извинения перед людьми за убогое правление и людские страдания? Ах да, забыл, он нам ничего не должен...
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06.07.2022 10:49
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нічого

ватне насєлєніє маріуполя напевно того і хотіло коли голосувало за опзж на виборах ?
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06.07.2022 10:39 Відповісти
мовчіть

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06.07.2022 10:48 Відповісти
мовчіть ви

я можу скинути відео де відкрито говорять який путін красавчик і як я нєнавіжу бандеровцев
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06.07.2022 10:54 Відповісти
Я пачки таких відео можу знайти з самих проукраїнських регіонів. Вата є кругом. Десь більше - десь менше, але не слід через це узагальнювати.
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06.07.2022 11:07 Відповісти
то меньшість абсолютна після 2014.
У Луцьку теж якось дауна знайшли, який корегував удари по аеропорту.
Це не значить , що більшість така.
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06.07.2022 11:09 Відповісти
Мариуполь это почти пол миллиона населения и ты тут такой одного нашел и сразу все остальные полмиллиона туда записал. Так что молчи уж действительно.
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06.07.2022 12:40 Відповісти
Это дети Мариуполя, а ты ретранслятор ватного наратива.
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06.07.2022 12:19 Відповісти
рандомная пикча фотосссесия..там треть погибла треть в параше треть по европе булки парит их не калішет наша нищета и безденежье и орочьи прилеті--они в шиколаде..хотя бі треть..
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06.07.2022 12:29 Відповісти
Это с дня Вышиванки, в этом году. А вот твои рассуждения действительно рандомные.
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06.07.2022 12:41 Відповісти
Шо нацисти шо рашисти один хрєн. Шо ти пропонуєш, ракетами та градами полірнути по рашистах щоб їх звідти вигнати? Чогось такого не сталося ні з Сумами ні з Черніговом. Як ти думаєш, чого? А я тобі відповім, там де немає прокацапленого населення була зроблена належна самооборона та супротив населення. Це все тягнеться з 2014-го. Там де звали ***** там зараз саме більше страждають. А якби в 2014-му населення зробило те що зробили в Одесі то скоріш за все і війни б небуло. Не було б лугандонії теж. Розумію, що все це зорганіували кацапи, але без підтримки, або байдужості населення у рашистів нічого такого б не вийшло.
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06.07.2022 10:50 Відповісти
Ты из головы свои теории строишь, а Мариуполь с самого начала, внезапно оказался в кольце и его расстреливали два месяца подряд, со всеми жителями внутри. И хоть один момент покажи, когда в Мариуполе путина звали. Нас рашковане убивают, а вы радуетесь - кто из вас хуже?
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06.07.2022 12:22 Відповісти
скажимо так, більше страждань там, де ближче був кордон з рф, там і тиск пропоганди російської сильніший, бо "культура", родичі спільні це завжди так, коли при кордоні живеш, маєш родичів за ним - це логічно, і навіть зараз через близкість кордонів і масовку завезти легше і зброю і телевізори і м"яса гарматного. От завезсти людям електрику, воду зробити, ліки, їду людям то вже далеко і дорого бо то окупантам по цимбалах. Як раз при байдужості людей вийде все! В тому і фішка що не можна бути байдужим.
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06.07.2022 12:24 Відповісти
Да не было у нас никакой кацапской пропаганды. Наш город ещё с 14 года от кацапов страдал. Всех сочувствующих кацапне отловили после сожжения горсовета, возле гипромеза. Мы были мирным украинским городом. Нас все это время защищали ВСУ и Азов. Мы все время были им за это благодарны. А предатели есть увы везде. И где страдают и где нет. Не дай бог ещё кому повторить нашу участь.
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06.07.2022 12:44 Відповісти
Ні чого, ні чого параша. І на нашій вулиці буде свято.
Скоро параша сама буде їсти одні макарони.
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06.07.2022 10:42 Відповісти
макарон ето видумка гнілого запада.
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06.07.2022 12:26 Відповісти
Вот она расплата за "мир в глазах" , за завершение войны для себя" и за "велике будивництво" Но почему-то платят простые люди. Где признание собственных ошибок и откровенных глупостей. Где извинения перед людьми за убогое правление и людские страдания? Ах да, забыл, он нам ничего не должен...
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06.07.2022 10:49 Відповісти
Сьогодні в суспільстві є майже одностайна думка про те,хто розмінував Чонгар і по чиїй вказівці та для чого.?Як є одностайна думка про "велике крадівництво доріг" для "великої кровавої рашистської спецоперації".котре також робилося з відома "зе". за котре він теж відповідальний.У суспільстві теж є майже одностайна думка відносно здачі в полон захисників Маріуполя і доля котрих не відома до сьогоднішнього дня
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06.07.2022 10:51 Відповісти
Дамбас вата яка привела янукоовоща, "особенные" рускоізичниє люді,раісся браття, ненавидять українську мову, культуру, традиції,історію. Маєте те що маєте. А хто на тернопільщині або львівщині накормить та пригорне дітей сиріт, батьків яких вбили "рюзьгоізичниє братья"?
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06.07.2022 10:49 Відповісти
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06.07.2022 13:53 Відповісти
Демони, думаю що ті хто там залишився по своїй волі, реально страждали від побутового прогресу. Він забирав в їх ницих натур відчуття гідності, відбувався без їхньої ініціативи. Вони гадили, вставляли палиці у спиці, а він все одно відбувався. Їх заздрість та лінощі це страшно бісило, до ненависті тих хто був охайніше ініціативніше працьовитіше розумніше. Зато тепер вони дабытчики *****. Свабодные. Ахотники рыболовы корнееды. Хоч би скло бите повиймали над столом
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06.07.2022 10:50 Відповісти
Просто денех сейчас нет...но Вы держитесь там...
Д.ведмедев...
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06.07.2022 10:59 Відповісти
хватить постить про єтих ущербніх полуватников шо они там пьют с лужи едят шишки какашки..их судьба вон а могилах у русни 25000 нейдачников..как то похер--смотрите ютуб -мариуполь сейчас-им нравится..нах мне знать он их..
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06.07.2022 11:31 Відповісти
Хватит пачкать в комментариях,ты человек без знания, эмпатии, и человеческого сочувствия. Такие как ты позор нашей страны, готовые дегуманизировать собственных, просто потому что им не нравится как они там за кого голосовали.
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06.07.2022 12:25 Відповісти
посмотрите мариполь сейчас- канал они кончают..с 2015 после обстрела ждали руске мир шоб политеть в могилки и дождалися..
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06.07.2022 12:28 Відповісти
Я в Мариуполе сорок лет прожил, ты мне будешь рассказывать что там у нас было?
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06.07.2022 12:46 Відповісти
треба робити в параші рекламну кампанію,

«спасіба» асвабадітєлям що нема води і що їсти,
«спасіба» за тисячі вбитих людей і зруйнованих будинків, за зруйновані життя і бізнеси людей на окупованих територіях
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06.07.2022 11:35 Відповісти
За дорослих не питаю, як там залишились діти, і це питання не до жителів Маріка
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06.07.2022 14:09 Відповісти
 
 