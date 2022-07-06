Їжі не вистачає, а готують її просто неба: Рашисти в окупованому Маріуполі наражають дітей на небезпеку. ФОТО
Діти в окупованому Росією Маріуполі перебувають без достатньої кількості їжі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради.
"До війни у школі №16 їжу для дітей готували на сучасному обладнанні за всіма міжнародними стандартами. Якість була гарантована. При російських окупантах кухня облаштована у дворі закладу. Їжі не вистачає. Її готують в старих металевих каструлях. Продукти зберігаються у неналежних умовах, а дітей наражають на небезпеку: вони можуть отруїтися та підчепити інфекційне захворювання", - розповіли в міській раді.
Топ коментарі
+14 Archangel #525235
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+13 Друг Народа
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+12 Frol Fedoroff
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ватне насєлєніє маріуполя напевно того і хотіло коли голосувало за опзж на виборах ?
я можу скинути відео де відкрито говорять який путін красавчик і як я нєнавіжу бандеровцев
У Луцьку теж якось дауна знайшли, який корегував удари по аеропорту.
Це не значить , що більшість така.
Скоро параша сама буде їсти одні макарони.
Д.ведмедев...
«спасіба» асвабадітєлям що нема води і що їсти,
«спасіба» за тисячі вбитих людей і зруйнованих будинків, за зруйновані життя і бізнеси людей на окупованих територіях