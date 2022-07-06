УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7042 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна
2 180 1

Війська РФ продовжують обстрілювати прикордоння Сумщини та Чернігівщини. ФОТОрепортаж

Російські окупанти продовжують обстрілювати прикордонні території Сумської та Чернігівської областей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

"Ворог наносив вогневе ураження із застосуванням РСЗВ, САУ, мінометів та стрілецької зброї, для ведення розвідки використовував БПЛА зі скиданням невідомих боєприпасів", - йдеться в повідомленні.

Під вогнем окупантів опинилися Краснопільська, Білопільська, Новослобідська, Шалигінська та Середино-Будська громади на Сумщині та Новгород-Сіверська, Семенівська і Сновська громади на Чернігівщині.

Також читайте: Наслідки російських обстрілів на Білопільщині Сумської області. ФОТОрепортаж

Війська РФ продовжують обстрілювати прикордоння Сумщини та Чернігівщини 01
Війська РФ продовжують обстрілювати прикордоння Сумщини та Чернігівщини 02
Війська РФ продовжують обстрілювати прикордоння Сумщини та Чернігівщини 03
Війська РФ продовжують обстрілювати прикордоння Сумщини та Чернігівщини 04

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5975) обстріл (28435) Сумська область (3667) Чернігівщина (1584)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 