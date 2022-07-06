Війська РФ продовжують обстрілювати прикордоння Сумщини та Чернігівщини. ФОТОрепортаж

Російські окупанти продовжують обстрілювати прикордонні території Сумської та Чернігівської областей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

"Ворог наносив вогневе ураження із застосуванням РСЗВ, САУ, мінометів та стрілецької зброї, для ведення розвідки використовував БПЛА зі скиданням невідомих боєприпасів", - йдеться в повідомленні.

Під вогнем окупантів опинилися Краснопільська, Білопільська, Новослобідська, Шалигінська та Середино-Будська громади на Сумщині та Новгород-Сіверська, Семенівська і Сновська громади на Чернігівщині.

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