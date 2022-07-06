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Новини Фото Війна
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Внаслідок обстрілу харківського вишу загинув 40-річний сторож, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Російські окупанти вночі обстріляли територію харківського вишу, внаслідок чого загинув сторож.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Харківщини, інформує Цензор.НЕТ.

Так, 6 липня близько 1 години ночі військові країни-агресора обстріляли Київський район м. Харкова. Внаслідок обстрілу значної руйнації зазнала будівля закладу вищої освіти. Загинув 40-річний сторож.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни вночі завдали ракетних ударів по Харкову. Фактично знищено приміщення вишу. Під обстрілами РФ і райони області. Є постраждалі, - ОВА. ФОТО

Внаслідок обстрілу харківського вишу загинув 40-річний сторож, - прокуратура 01
Внаслідок обстрілу харківського вишу загинув 40-річний сторож, - прокуратура 02
Внаслідок обстрілу харківського вишу загинув 40-річний сторож, - прокуратура 03
Внаслідок обстрілу харківського вишу загинув 40-річний сторож, - прокуратура 04
Внаслідок обстрілу харківського вишу загинув 40-річний сторож, - прокуратура 05
Внаслідок обстрілу харківського вишу загинув 40-річний сторож, - прокуратура 06
Внаслідок обстрілу харківського вишу загинув 40-річний сторож, - прокуратура 07
Внаслідок обстрілу харківського вишу загинув 40-річний сторож, - прокуратура 08
Внаслідок обстрілу харківського вишу загинув 40-річний сторож, - прокуратура 09
Внаслідок обстрілу харківського вишу загинув 40-річний сторож, - прокуратура 10

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RIP.
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06.07.2022 11:26 Відповісти
Коли вже вжаримо по МГУ???
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06.07.2022 11:44 Відповісти
Очень жаль.
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06.07.2022 11:56 Відповісти
Русня наносит удары искандерами с белгородской области. Мы можем вести контрбатарейный огонь по искандерам?
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06.07.2022 12:02 Відповісти
Школы, училища, техникумы, институты, универ, больницы, маркеты, дома, гаражи, фермы, церкви, заводы почти пустые, горкомунпредприятия, газслужбы--- только тактическое Яо! Ну ясно же. Что ждём??? Зимы? Мы же харьковчане--- знаем как сделать это! Никто кроме нас! И тогда пусть будет удобно именно нам. Ведь нам ближе всех. И пусть в 23-00 усрутся соседи северней на всего 40 км.
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06.07.2022 15:06 Відповісти
 
 