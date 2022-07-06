Внаслідок обстрілу харківського вишу загинув 40-річний сторож, - прокуратура. ФОТОрепортаж
Російські окупанти вночі обстріляли територію харківського вишу, внаслідок чого загинув сторож.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури Харківщини, інформує Цензор.НЕТ.
Так, 6 липня близько 1 години ночі військові країни-агресора обстріляли Київський район м. Харкова. Внаслідок обстрілу значної руйнації зазнала будівля закладу вищої освіти. Загинув 40-річний сторож.
Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
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Вася Шевченко #371210
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