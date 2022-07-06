Внаслідок обстрілу харківського вишу загинув 40-річний сторож, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Російські окупанти вночі обстріляли територію харківського вишу, внаслідок чого загинув сторож.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Харківщини, інформує Цензор.НЕТ.

Так, 6 липня близько 1 години ночі військові країни-агресора обстріляли Київський район м. Харкова. Внаслідок обстрілу значної руйнації зазнала будівля закладу вищої освіти. Загинув 40-річний сторож.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни вночі завдали ракетних ударів по Харкову. Фактично знищено приміщення вишу. Під обстрілами РФ і райони області. Є постраждалі, - ОВА. ФОТО



















