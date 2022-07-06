Рашисти завдали ракетного удару по Торецьку, - Донецька ОВА. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні 6 липня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по місту Торецьк Донецької області. Є постраждалі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про цо повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Ракети влучили у два будинки приватного сектора. Точно відомо про одного пораненого. Також, за попередньою інформацією, три людини перебувають під завалами — триває рятувальна операція. Ще одна ракета влучила поряд із соціальним об'єктом, але не розірвалася. Росія перетворила всю Донеччину на гарячу точку, де небезпечно залишатися цивільним", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти обстріляли 13 населених пунктів Донеччини за добу. Є загиблі та поранені, - Нацполіція. ФОТО

У ОВА вкотре закликають мешканців Донеччини евакуюватись.





Читайте також на "Цензор.НЕТ": Унаслідок обстрілу Слов'янська загинули 2 людей, 7 поранено, - мер Лях. ФОТО









