Рашисти завдали ракетного удару по Торецьку, - Донецька ОВА. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Сьогодні 6 липня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по місту Торецьк Донецької області. Є постраждалі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про цо повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"Ракети влучили у два будинки приватного сектора. Точно відомо про одного пораненого. Також, за попередньою інформацією, три людини перебувають під завалами — триває рятувальна операція. Ще одна ракета влучила поряд із соціальним об'єктом, але не розірвалася. Росія перетворила всю Донеччину на гарячу точку, де небезпечно залишатися цивільним", - йдеться у повідомленні.
У ОВА вкотре закликають мешканців Донеччини евакуюватись.
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Койот Восточноукраинский
показати весь коментар06.07.2022 12:41 Відповісти Мені подобається 1
вася василич #517331
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Койот Восточноукраинский
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Игорь Матвеев #395524
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