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Рашисти завдали ракетного удару по Торецьку, - Донецька ОВА. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні 6 липня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по місту Торецьк Донецької області. Є постраждалі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про цо повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Ракети влучили у два будинки приватного сектора. Точно відомо про одного пораненого. Також, за попередньою інформацією, три людини перебувають під завалами — триває рятувальна операція. Ще одна ракета влучила поряд із соціальним об'єктом, але не розірвалася. Росія перетворила всю Донеччину на гарячу точку, де небезпечно залишатися цивільним", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти обстріляли 13 населених пунктів Донеччини за добу. Є загиблі та поранені, - Нацполіція. ФОТО

У ОВА вкотре закликають мешканців Донеччини евакуюватись.

Рашисти завдали ракетного удару по Торецьку, - Донецька ОВА 01
Рашисти завдали ракетного удару по Торецьку, - Донецька ОВА 02

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Унаслідок обстрілу Слов'янська загинули 2 людей, 7 поранено, - мер Лях. ФОТО


Рашисти завдали ракетного удару по Торецьку, - Донецька ОВА 03
Рашисти завдали ракетного удару по Торецьку, - Донецька ОВА 04
Рашисти завдали ракетного удару по Торецьку, - Донецька ОВА 05
Рашисти завдали ракетного удару по Торецьку, - Донецька ОВА 06

обстріл (28435) Донецька область (8447) Кириленко Павло (907)


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Поселок шахты "Южная"?
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06.07.2022 12:41 Відповісти
інфу вивідуеш ? не тут то було --
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06.07.2022 13:31 Відповісти
Конечно вивидую. Уже вивидал - шахта Северная. Информатор - Генштаб ВСУ.
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06.07.2022 14:56 Відповісти
Прийшов, точніше прилетів, руцький мир.
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06.07.2022 13:34 Відповісти
 
 